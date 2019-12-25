ВСУ обстреляли Горловку – ранен мирный житель

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-25T15:47:23+03:00

Попадание в Зайцево по улице Карбышева. Фото: И.Приходько

За последние несколько дней Украина увеличила интенсивность и количество обстрелов Горловки и прилегающих поселков. Есть пострадавшие.

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Сегодня днем Украина открыла массированный огонь по окраинам Горловки. В результате обстрела ранение получил мирный житель, Сорокин Владимир Викторович. Сообщение об этом появилось на странице в соцсетях главы горловской администрации Ивана Приходько.

Попадание в Зайцево по улице Карбышева. Фото: И.Приходько

- Поселок шахты 6/7. Район кладбища. Обстрел из миномётов. Получил ранение мирный житель Сорокин Владимир Викторович, 59 лет. Ранения головы и плеча. Осколочные ранения задней части плеча (осколки остались), затылочной части головы, - сообщает Приходько.

По сообщению совместного центра по контролю и координации ДНР, огонь велся из минометов и гранатометов.

Попадание в Зайцево по улице Карбышева. Фото: И.Приходько

- Выпущено 3 мины калибром 82 миллиметра, произведено 29 выстрелов из АГС, - сообщает представитель ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Накануне вечером Украина также обстреляла окраину Горловки - поселок Зайцево. Зафиксированы попадания по улице Карбышева, дом 100 и 104. В результате обстрела разрушены хозпостройки, а на приусадебном участке от взрыва образовалась воронка.

ИСТОЧНИК KP.RU