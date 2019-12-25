2019-12-25T15:47:23+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Горловку – ранен мирный житель

За последние несколько дней Украина увеличила интенсивность и количество обстрелов Горловки и прилегающих поселков. Есть пострадавшие.
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Попадание в Зайцево по улице Карбышева. Фото: И.ПриходькоПопадание в Зайцево по улице Карбышева. Фото: И.Приходько
Изменить размер текста:

Сегодня днем Украина открыла массированный огонь по окраинам Горловки. В результате обстрела ранение получил мирный житель, Сорокин Владимир Викторович. Сообщение об этом появилось на странице в соцсетях главы горловской администрации Ивана Приходько.

Попадание в Зайцево по улице Карбышева. Фото: И.Приходько

Попадание в Зайцево по улице Карбышева. Фото: И.Приходько

- Поселок шахты 6/7. Район кладбища. Обстрел из миномётов. Получил ранение мирный житель Сорокин Владимир Викторович, 59 лет. Ранения головы и плеча. Осколочные ранения задней части плеча (осколки остались), затылочной части головы, - сообщает Приходько.

По сообщению совместного центра по контролю и координации ДНР, огонь велся из минометов и гранатометов.

Попадание в Зайцево по улице Карбышева. Фото: И.Приходько

Попадание в Зайцево по улице Карбышева. Фото: И.Приходько

- Выпущено 3 мины калибром 82 миллиметра, произведено 29 выстрелов из АГС, - сообщает представитель ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Накануне вечером Украина также обстреляла окраину Горловки - поселок Зайцево. Зафиксированы попадания по улице Карбышева, дом 100 и 104. В результате обстрела разрушены хозпостройки, а на приусадебном участке от взрыва образовалась воронка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ обстреляли Горловку – ранен мирный житель
На заправках республиканской топливной компании подешевел бензин
В центре Луганска Дед Мороз и Снегурочка раздают жителям города предсказания на будущий год
Обстановка на фронте в Донбассе: За сутки Украина выпустила по ДНР 110 боеприпасов
Пропускной пункт «Горловка» 29 декабря работать не будет
Погода на день в Луганске: 25 декабря ожидается переменная облачность, туман, дождь
Погода в Донецке на день: 25 декабря переменная облачность и дождь
«Отвлеклась на минутку, а ребенок уже яд жует!» В Донбассе спасали полуторагодовалого малыша, съевшего отраву для крыс
Украина срывает обмен пленными в Донбассе из-за бойцов «Беркута», на которых «вешают» расстрел «небесной сотни» в 2014 году
Признание солдата 56-й бригады ВСУ: На день рождения комбата Лановенко мы собрали миллион
Жители подконтрольного Киеву Донбасса категорически против вступления Украины в НАТО
«Украина снова пытается сорвать обмен пленными!» Дарья Морозова сообщила, что Киев изменил списки удерживаемых сторонников ДНР
Представился сотрудником Генпрокуратуры: в Луганске аферисту бесплатно сделали полную химчистку машины
«Пришло время чудес и исполнения желаний!» В Донбасс Опере открылась Большая новогодняя елка Главы ДНР
Украинских пограничников в Донбассе стало больше, и взятки в 50 евро они не берут
Утром украинская армия обстреляла из минометов Горловку
Свою «услугу» за оформление паспорта ЛНР без очереди сотрудник полиции оценил в восемь с половиной тысяч рублей
Призывно мяукала на весь двор: в Донбассе спасли кошку, застрявшую на дереве