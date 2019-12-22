2019-12-22T19:10:08+03:00
Общество

Детей из донецкого приюта порадовали артисты кукольного театра

В этом учреждении воспитывают детей-сирот и тех, кого соцработники забрали из неблагополучных семей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Детей из донецкого приюта порадовали артисты кукольного театра. Фото: ФейсбукДетей из донецкого приюта порадовали артисты кукольного театра. Фото: Фейсбук
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На выходных у ребят Донецкого социального центра, что в Пролетарском районе Донецка, побывали гости. Члены клуба предпринимателей «Деловой Донбасс» по случаю дня Святого Николая устроили ребятишкам настоящий праздник. Они привезли артистов столичного кукольного театра.

- Вот умора! – восклицали воспитанники приюта, когда смотрели за тем, что вытворяли куклы.

Неравнодушные предприниматели, чей девиз «Взаимовыручка. Обмен опытом», приехали к детям не с пустыми руками. Они привезли им канцтовары и сладости.

Детей из донецкого приюта порадовали артисты кукольного театра. Фото: Фейсбук

Детей из донецкого приюта порадовали артисты кукольного театра. Фото: Фейсбук

В Донецком социальном центре воспитывают обездоленных деток от трех до восемнадцати лет. От одних отказались родители, других - из неблагополучных семей забрали соцработники.

Специалисты этого центра проводят реабилитацию обездоленных детей, обучают их, готовя к взрослой жизни. В приюте ребята социально защищены, они находятся на полном гособеспечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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