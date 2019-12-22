2019-12-22T12:46:12+03:00
Политика

Дарья Морозова – об обмене по формуле «всех установленных на всех установленных»: Тони Фриш в Киеве проверит, пленные после освобождения желают остаться в Украине или республиках Донбасса

Уполномоченный по правам человека в ДНР призвала украинскую сторону обменять удерживаемых лиц до Нового года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дарья Морозова – об обмене по формуле «всех установленных на всех установленных»: Тони Фриш в Киеве проверит, где пленные желают остаться после освобожденияДарья Морозова – об обмене по формуле «всех установленных на всех установленных»: Тони Фриш в Киеве проверит, где пленные желают остаться после освобожденияФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Во время недавнего саммита лидеров государств «нормандской четверки» - Германии, России, Франции и Украины - в Париже стороны договорились провести обмен пленными в Донбассе по формуле «всех установленных на всех установленных» уже до Нового года.

Вот как текущую готовность Киева к обмену прокомментировала Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Касательно верификации, которая нужна дополнительно, во-первых, их не 40, а 43 человека, 21 – это пленные сторонники ЛНР, а 22 – сторонники ДНР. Мы о них знаем давно, и нами было принято решение, что их верификацией займется координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш в Киеве, украинская сторона согласилась их привезти туда. Мы полностью доверяем Фришу, его знают пленные, он вызывает у них тоже глубочайшее доверие. Я уверена, что там не будет какого-то подвоха, если люди выразят свое несогласие вообще участвовать в процессе освобождения, это их право, - рассказала Дарья Васильевна.

Уполномоченный по правам человека в ДНР призвала Киев обменять удерживаемых лиц до Нового года Фото: ombudsmandnr.ru

Уполномоченный по правам человека в ДНР призвала Киев обменять удерживаемых лиц до Нового года Фото: ombudsmandnr.ru

Напомним, что 7 сентября состоял обмен пленными между Украиной и Россией по формуле «35 на 35». В числе освобожденных украинской стороной - дончанка Юлия Просолова, которую СБУ задержала осенью 2017 года, и бывший ополченец из Снежного Владимир Цемах, похищенный спецслужбами незалежной в июне 2019-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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