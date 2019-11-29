Дончане заняли второе место на конкурсе «Суворовское знамя» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел конкурс «Суворовское знамя». Он организован мемориальным музеем Александра Суворова и проводится уже 7 год подряд. В смотре принимают участие команды из суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов и школ, военно-патриотических клубов России. Третий год показывают свои знания и навыки учащиеся донецкого военного лицея.

В команду дончан вошли 9 лицеистов-второкурсников. С середины сентября они начали усиленные тренировки по строевой подготовке. Ведь это один из этапов конкурсной программы. Но, как говорил великий полководец, тяжело в учении, легко в бою. Донецкие лицеисты выступили отлично.

- Это было выступление знаменной группы отдельно и выступление знаменного взвода. То есть считали баллы, смотрели, как выступила знаменная группа с командиром и как выступил знаменный взвод, - рассказывает лицеист Артур Дикий. - Нас опередило Суворовское училище Министерства обороны Санкт-Петербурга и Суворовское училище МВД. Они разделили первое место между собой.

Второй этап, которого ребята боялись больше всего, исторический. Участникам предстояло написать эсссе и ответить на вопросы викторины, посвященной военной истории России. И с этим заданием ребята справились. По итогам конкурса дончане заняли второе общекомандное место, разделив его с Луганским кадетским корпусом.

По традиции, главная награда победителям - это право пронести русское батальонное знамя образца 1780 года, по Марсову полю во время церемонии, посвящённой дню рождения генералиссимуса Александра Суворова.

Кроме конкурсной программы для участников смотра были организованы экскурсии по музеям и знакомство с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Помощь в организации этой поездки оказал Союз выпускников Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи имени Епишева.

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