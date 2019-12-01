В разрушенном доме возле аэропорта найден обширный архив фотографий Донецка и дончан

Во время обстрелов в лучшем случае хватают самое необходимое, в худшем – как были в пижамах и в тапках, так и бегут. Но даже если собран тревожный чемоданчик, как правило, семейных альбомов там нет. Сколько таких альбомов найдено на развалинах – не сосчитать. Если примерить ситуацию на себя – становится не по себе. Ну как это – внуки не увидят военных фотографий деда, не будут знать, какая красивая была прабабушка в молодости, и что недавно родившийся сын как две капли прадедушка по маминой линии. Не услышат семейных историй, какой строгой была прабабушка и какое вкусное варенье из крыжовника варила. Потому что не осталось ничего, ни одной фотографии.

Недавно в донецкой группе «старый фотоальбом» появилась ссылка на найденный фотоархив видов Донецка советского периода. Фотопленки нашел австрийский журналист Самюэль Эдер, который рассказал, что был в Донбассе во время обстрелов и на развалинах одного из домов обнаружил старые советские фотопленки. Самюэль собрал пленки, некоторые напечатал, оцифровал, выложил в сеть и просит откликнуться владельцев или родственников, если они живы.

Фото из архива Самюэла Эдера

- Недавно мы наткнулись на прифронтовой линии в Украине на остатки фото лаборатории. Вперемешку с осколками валялись сотни метров пленки с запечатленными на них фрагментами жизни в советский период в восточной части, в Донецке. Эти ценные фрагменты из архивов остались гнить после того, как разбомбили здание. Когда началась война, сотни тысяч спасались бегством и оставляли все свое имущество. Я хочу вернуть своим законным владельцам эти вещи из довоенного периода, в надежде вернуть частичку того, что было потеряно. Эта галерея - лишь вершина айсберга, имеется еще более десятков тысяч фотографий, которые нужно просканировать, - сообщает Самюэль на своем сайте.

Фото из архива Самюэла Эдера

Судя по снимкам, это не просто семейные фотографии (хотя и такие есть), а действительно архив. Есть пейзажные фотографии, фото с мероприятий советского периода, портреты людей, тематические снимки. Может, их владелец был фотографом? Журналистом? Историком?

Фото из архива Самюэла Эдера

Посмотрите, может быть вы кого-то узнаете и архив вернется в семью?

Фото из архива Самюэла Эдера

Фото из архива Самюэла Эдера

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом. Только вдуматься – дети, которые сейчас учатся в первых классах, не знают жизни без войны. Когда она началась – этим крохам было по одному годику. Они делали первые шаги и произносили первые слова под страшные звуки орудий (подробнее)