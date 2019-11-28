Необыкновенный концерт - Пять лет назад слова Порошенко о детях в подвалах подвигли провести первый "военный" концерт в Ясиноватой

Представьте (или вспомните) осень четырнадцатого года – активная фаза боевых действий. Войну слышно во всех точках города, включая так называемые «тихие районы», куда не «прилетает». Именно на это время приходится пик военного образования жителей – за недолгий промежуток все, от детей до стариков, научились отличать плюсы от минусов, калибр и орудия из которых ведется обстрел, количество выпущенных «градов». Во всех коридорах квартир стоят тревожные чемоданчики. Горловка, Ясиноватая, Октябрь и еще в огромном количестве районов, городов, поселков люди не выходят из подвалов. Четырнадцатого ноября в интернет попадает видео, где Порошенко говорит свой знаменитый спич о наших детях, которые будут сидеть в подвалах, пока их дети будут ходить в садики и школы. Сказал 23 октября, а в сеть попало 14 ноября. Единственное обещание, которое сдержал Порошенко - наши дети действительно сидели в подвалах по его же "милости". А 26 ноября в Ясиноватой прошел концерт. Подготовила и провела концерт Лариса Ивановна Ищенко, начальник отдела культуры города. В качестве «вдохновителя» выступила та самая речь Порошенко.

- Это была очень активная фаза. Мы только вылезли из подвалов. У нас было разбито много всего. Но, несмотря на это, остановить жизнь в городе было нельзя. Особенно после слов Порошенко.

- Это вам пришла в голову идея провести концерт?

- Не скажу, что я была инициатором, как-то оно все вместе начали думать о концерте. Наш концерт – должен был пройти в нашем ДК и выступить должен был местный. Все сразу решили, что это должен быть Дмитрий Читах,

– Дмитрий Читах?

- Жил в этом городе, учился в нашем техникуме, защищал честь Ясиноватой на всевозможных фестивалях и конкурсах. То есть, это для нас имя, это лицо, это накопленный репертуар. В этом году Диме пятьдесят лет. После войны он выдержал конкурс и стал солистом донецкой филармонии, представляете? Для нас это вообще гордость! На тот момент у него было много вещей, скажем так – лирического чувственного патриотизма. Когда он запел «Родимая Земля» Мовсесяна, все расплакались. Но это хорошие слезы. С тех пор для меня конец ноября – это период теплых воспоминаний о начале мирной жизни в городе. Потому что этот концерт стал стартом.

- А много народу пришло?

- На сбор людей было много сил потрачено. Надо было всех поднять. Остались те, которые уже не боялись и в какой-то степени привыкли, срослись с этим страданием от разрушений. Пришло очень много людей, люди стояли в проходах, открыли балкон, сразу все заполнилось. Это незабываемое мероприятие было. Вот поэтому и хочется работать в культуре.

В тот день, этот огромный зал ДК был заполнен до отказа. Концерт - как символ мирной жизни тогда был просто необходим городуФото: Ольга ЖУКОВА

- Почему?

- Потому что наша работа – это праздник. Мы не паспортный стол, не поликлиника, не ЖЭК. К нам люди приходят в хорошем настроении, а уходят вообще счастливые. Я своим сотрудникам всегда говорю – радуйтесь! Вы работаете среди счастливых людей. Ваша жизнь – это праздник!

- Вы работали в период обстрелов?

- Да вы знаете, у нас практически все работало. Библиотека пару недель всего была закрытой. Школа искусств работала. Детей то водили, то не водили, преподаватели детей возле себя держали. Целая цепочка контактов была создана, чтоб организовать учебный процесс и помочь детям передвигаться по городу. Опять же вспоминая ту сумасшедшую фразу… Раз уж остались жить в таких условиях – надо жить по максимуму. Чтоб еще лучше, чем в Киеве.

- Получается, что только во время самых жестких обстрелов не работали?

- Один момент помню – в 2014 году мы жили в подвале – 42 человека. Из них 8 детей. Самой младшей – пять лет. А я, поскольку работник культуры, мне там сцену мужики из ящиков сделали, мы там выступали, ставили сказки, инсценировки, песни пели, вязали, шили – кто что умел тому и учил детей – их развлекали и сами развлекались. Самая маленькая, пятилетняя девочка, так ко мне привязалась, что уже когда вышли из подвала, она всегда увидит меня и несется – тетечка Ларисочка!!! А этой весной, уже поздно темнеть стало, она идет, не бежит, и просто со мной скромно здоровается. Я говорю – Алена, почему же ты не бежишь? И сама начинаю понимать – что прошло-то уже шесть лет. Человеку было пять лет, сейчас одиннадцать, она выросла просто. Представляете, насколько быстро уходит наша жизнь. Моя жизнь, например, жалко, что мало осталось, хотелось бы еще много чего сделать. У Алены могло бы быть счастливое детство. Мне настолько жутко стало! Две недели не могла принять эту мысль. Это настолько печально, настолько ужасно, настолько страшно, что наша жизнь уходит вот на что.

ДК Железнодорожников, где прошел концертФото: Ольга ЖУКОВА

- Да, бедная Ясиноватая – досталось вам, конечно.

- Хотя, должна сказать, наш город везучий. Мы как-то анализировали количество разрушенного жилья и количество погибших. Разрушений во много раз больше, чем погибших. Например, ко мне в квартиру два раза прилетало. Первый раз – за две секунды до прилета вышла в туалет – вернулась – зал полностью разбит, когда 14 августа Украина «градами» накрыла город. Через неделю вышла на балкон белье вешать, пошла за вторым пододеяльником – вернулась – балкона нет. Понимаете? Мгновения, что тут, что там. Видимо кто-то сидит на небе думает – она и так всю жизнь в культуре, никакой семьи, никакой личной жизни, дочь вырастила, живет на работе, пусть еще поживет, приобщит еще несколько человек к прекрасному. Все-таки люди, которые остались, которые тут живут и работают – это позитивные люди. Тут по-другому нельзя. Если поддаться тому, что мы слышим каждый вечер, каждую ночь, а иногда, вы знаете, так интенсивно, вот как сегодня – вы же слышали? То тут без оптимизма не прожить. Я вообще атеист, но какая-то сила есть над нашим городом, которая спасает. У нас не так много погибших по сравнению с количеством разрушенного жилья. Наверное, тот комок позитива, который мы тут создает и дает эту защитную ауру над городом.

Недавно Ларисе Ивановне присвоили звание "заслуженный деятель культуры ДНР".

Больше всего Лариса Ищенко жалеет, что никто не снял тот концерт на видео.