Птенцы гнезда Авакова за решеткой: За зверства в Донбассе бандитов и насильников из добробата пока не выпустят на волю

Восемь карателей из роты спецназначения МВД «Торнадо»» (запрещенная в РФ организация) останутся за решеткой. И сроки отбывания наказания им не уменьшат. Полтора года длилось в Киевском апелляционном суде рассмотрение жалобы. Давление на украинскую Фемиду было беспрецедентным, ведь за решеткой оказался «цвет нации», защищавший целостность Украины. И вот вердикт - оставить в силе решение Оболонского райсуда Киева, который приговорил украинских националистов за совершение тяжких преступлений в Донбассе.

Наибольшие сроки получили командир роты Руслан Онищенко и гражданин Беларуси Даниил Ляшук – 11 и 10 лет соответственно. Илье Холоду дали 9,5 лет тюрьмы. Заместителю командира роты Николаю Цукурову присудили 9 лет. Такие же сроки у Бориса Гульчука, Максима Глебова и Никиты Куща. Анатолий Пламадяла проведет 8 лет за решеткой. Еще четырех приговорили к 5 годам «условно» (с испытательным сроком). Это Юрий Шевченко, Роман Иваш, Андрей Демчук, и Никита Свиридовский.

Эти добробатовцы зверствовали в Лисичанске Луганской области. Помимо убийств каратели изуверски пытали в подвале школы местных жителей. Одного пенсионера подвесили кверху ногами и били, продержав в таком положении около четырех суток. А еще насиловали «задержанных» мужчин – подростков и стариков тоже - и снимали на мобильные телефоны. Методы – зэковские. Да и чему было удивляться, если каждый четвертый боец «Торнадо» имел судимость, а командир роты Руслан Онищенко привлекался к уголовной ответственности пять раз. В Торезе Донецкой области он был известным криминальным авторитетом по кличке «Абельмас». Именно Онищенко с подельниками ворвались 23 мая 2014 года в здание Торезского исполкома и расстреляли из автоматов людей, находившихся в помещении, отведенном под офис Донецкой Народной Республики.

Такой вот бежавший из Донецка и Луганска «цвет нации» собирали летом 2014 года в Днепропетровской области помощники губернатора-олигарха Игоря Коломойского для войны с восставшим Донбассом. Первоначально подразделение называлось батальоном спецназначения МВД «Шахтерск» (запрещенная в РФ организация). «Абельмас» стал в нем заместителем командира. Добробатовцы воевали в районе Мариуполя, а также Марьинки и Песок под Донецком. И сразу «отличились» целым рядом преступлений, которые явно переняли у гитлеровцев. Каратели из «Шахтерска» использовали в качестве живых щитов от огня ополченцев нескольких жителей Марьинки. Затем их держали с пластиковыми мешками на головах, избивали и заставляли выполнять грязную и тяжелую работу.

Уже в октябре министр МВД Арсен Аваков под давлением правозащитников был вынужден расформировать «Шахтерск». И затем создал на его основе роту «Торнадо». Карателей перевели из Донецкой области, где они достали местных жителей мародерством, в Луганскую. Там бандиты в милицейских погонах развернулись по полной. За что многие и угодили на скамью подсудимых. Но прежде чем их задержать и разоружить пришлось проводить целую войсковую операцию.

- Вместе с карателями должны были сесть те, кто создавал и опекал «Шахтер» и «Торнадо», - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Не только подручные Коломойского и сам олигарх. А еще глава Радикальной партии Олег Ляшко, советник Авакова Антон Геращенко и его шеф – министр МВД. Они прекрасно знали, кого берут в добробат, кому дают оружие и милицейские погоны. Пока эти главари на свободе националисты всегда будут иметь крышу и защиту.

Кстати, Руслан Онищенко и сотоварищи, возможно уже скоро выйдут на волю. Сейчас в Офисе президента Владимира Зеленского озаботились амнистией для карателей из добробатов. Для изменения законов даже создали рабочую группу. В нее вошел один из бывших командиров запрещенного в РФ добробата «Айдар» Евгений Дикий. Десятки карателей из этого подразделения тоже сейчас сидят за преступления в Донбассе.

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