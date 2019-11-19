В Офисе Зеленского решили, что амнистию для карателей будет готовить командир из добробата Дикий

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-19T16:01:56+03:00

В «Айдаре» Евгений Дикий был командиром «дикой роты», а во время первой чеченской войны находился в Чечне вместе с Сашко Билым, как утверждает - в качестве журналиста. Фото: youtube.com/watch?v=whfUwEV1gPo

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На днях в Офисе президента Зеленского решали проблемы «уголовного преследования добровольцев – участников боевых действий в Донбассе». По итогам обсуждения даже создали рабочую группу для подготовки законопроектов по амнистии карателей-добровольцев. В ее состав вошли не только работники госорганов и парламентарии, но и представители общественной организации «Юридическая сотня» и даже бывший командир роты запрещенного в РФ батальона «Айдар» Евгений Дикий. Да-да того самого «Айдара», каратели которого покрыли себя «славой» извергов и мародеров. Причем настолько, что на Украине были вынуждены привлечь к уголовной ответственности десятки бандитов из этого подразделения за убийства изнасилования, грабежи мирных жителей.

Кстати, на совещании вину за уголовное преследование карателей возложили на… судей подконтрольной Киеву территории Донбасса.

- Часто производство в отношении добровольцев рассматриваются судьями из Донецкой и Луганской областей, которые посещают неподконтрольные украинской власти территории, – сказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга. - Ожидать от них объективности не приходится. Надо, чтобы эти дела рассматривались и расследовались за пределами Донецкой и Луганской областей.

Можно не сомневаться, какие законы подготовит эта рабочая группа. Между прочим, в Верховной раде уже прошел второе чтение законопроекта о предоставлении официального статуса участника боевых действий членам добровольных формирований. Скоро каратели получат не только свободу, но и награды, пенсии, землю и жилье от государства.

Тем временем, в Киеве не обещают амнистии защитникам республик Донбасса. И эта тема, по всей вероятности, будет обсуждаться на встрече лидеров стран «нормандской четверки» в Париже. Россия настаивает, чтобы амнистия ополченцам была закреплена законодательно, с запретом преследования людей в связи с конфликтом в Донбассе.

Кстати, еще осенью 2014 года на Украине был принят закон «О недопущении преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей». Но так и не вступил в силу, поскольку не был подписан тогдашним президентом Петром Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU