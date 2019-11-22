План Сивохо по реинтеграции Донбасса был скопирован с идеи Геббельса

После избрания украинцами президентом незалежной комика-шоумена Зеленского никого не удивило появление на политической сцене людей, которые еще недавно развлекали публику своими шутками. Для жителей Донбасса даже подобрали знакомую им фигуру – бывшего кавээнщика Сергея Сивоху. Пропитого и изрядно потрепанного, но своего, донецкого. Очень даже странно смотрящегося в новой для себя ипостаси - советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Сивохо с места в карьер начал верещать про реинтеграцию на Украину народа неподконтрольного Донбасса. Даже предложил целый план.

– Вернуть людей ментально – главная наша задача. Мы все жители Украины, разделены лишь линией разграничения. И, прежде всего, на ментальном уровне нужно избавиться от того, что нас разъединяет, – объявил бывший кавээнщик в Киеве на международном форуме «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта».

Слова красивые и даже правильные - с гуманитарной точки зрения. Но так совпало, что одновременно «всплыло» письмо начальника Сивохи – секретаря СНБО Алексея Данилова. Бывший мэр Луганска обратился в Офис президента, СБУ и Кабинет министров с предложением… выселить в Россию большинство жителей Донбасса – мол, позиция этих людей не является проукраинской. А оставшихся после проверок отправить в центральные и западные регионы Украины - с целью реукраинизации.

Получается, что один представитель СНБО вещает о вечной дружбе представителей единого народа, а другой готовит коварный план по расправе с неугодными. Как тут не вспомнить слова, сказанные в 2014 году Борисом Филатовым, бывшим тогда заместителем губернатора Днепропетровщины Игоря Коломойского:

- Нужно давать им любые обещания, гарантии и идти на любые уступки… А вешать... Вешать их надо потом.

Украинский политолог Игорь Миртовский выяснил, что «план Сивохо» по реинтеграции Донбасса – яркое историческое отражение политики нацистов на оккупированных восточных территориях.

ОСОБЫЙ РОД ВОЙСК НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

- В 1943 году в нацистской Германии был выделен особый род войск из так называемых «рот пропаганды», - рассказывает Игорь Миртовский. - 15 тысяч человек - и это в сложный, переломный для рейха год - стали на военное довольство, занимаясь только одним: обработкой населения оккупированных восточных территорий. Это не только листовки и газеты, которых только на украинском языке издавалось 130 наименований. Это – работа с населением в «гуманитарной сфере», как ни чудовищно это звучит в отношении нацистов.

В разгар боев в 1943 году гитлеровская Германия выделила 15 тысяч бойцов для идеологической обработки жителей оккупированных территорий на востоке. Фото: ru.wikipedia.org

Ярмарки вакансий, обучение, привлечение на работу в Европу, развлекательная индустрия, забота об украинском языке, помощь пожилым людям, поддержка среднего бизнеса. Это не программа по реинтеграции Донбасса. Это – направления работы гитлеровских пропагандистов, адаптированные к современности. В том же Луганске в первые дни оккупации были открыты театры, кафе, биржа труда, больницы и аптечные пункты. Националисты стали издавать газеты и книги на украинском. Фашисты старались показать себя цивилизованной нацией, которая принесла освобождение порабощённому большевиками народу. И немало было таких, кто купился на эти «программы евроинтеграции», возомнив себя «друзьями и партнёрами» гитлеровцев.

Зачем это было нужно гитлеровцам? Пропагандой они занимались ещё с 30-х годов и очень преуспели в разработке того, что сегодня можно назвать «чёрными политтехнологиями». Но все их манипуляции до 43-го года были направлены исключительно на Германию. Для колонизируемых стран хватало листовок, аляповатых кино-агиток с призывами отправляться на работу в Германию и средств массовой информации на языках многонационального Советского Союза. И вот переломный для рейха момент вся машина пропаганды Геббельса внезапно направляется на тех, кого они уже многократно дегуманизировали.

Нацисты попытались сделать тех, кого они завоевали, своими ментальными союзниками. Помните филатовско-коломойское: «Пообещайте им всё, что угодно, а вешать мы будем потом». Разумеется, вешали и отправляли в лагеря советских людей с самого начала оккупации, но если человека придушить почти до смерти, а потом ослабить хватку – есть шанс вместо палача проскочить прямо в его «спасители». На сегодняшний момент – уже азбучная истина. Но применяется повсеместно проамериканскими режимами в колониях.

КАВЭЭНЩИК БАЛЬЗАМ В УШИ ЛЬЕТ

Как это выглядит в политике Украины по реинтеграции Донбасса? Почти калькой с гитлеровского плана. На первом этапе беспрецедентная жестокость под видом АТО (антитеррористической операции). Разрушение инфраструктуры, жилых домов, экономическая блокада и что самое чудовищное – массовые убийства мирных граждан. Принудить пасть перед Киевом такими методами не получилось. Следовательно – в дело запускается «мягкая сила». Комик-президент, клоуны-министры. Старый пропойца кавээнщик – в главные реинтеграторы неподконтрольных Киеву территорий.

Это как карателя из добробата в камуфляже с автоматом наперевес заменить на улыбающегося «своего в доску». Понятного и местного, который, по сути – ещё хуже открытого врага. От камуфляжника прекрасно знаешь, чего ожидать и можешь сработать на упреждение. А этот, который Сергей Сивохо – просто бальзам в уши льёт. Ну как тут не поверить измученным войной старикам? Вот, к примеру, пять направлений, которые он якобы предлагает для начала работы по восстановлению диалога:

— вернуть старикам пенсии;

— найти способ, как компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному жилью из-за вооруженного конфликта в Донбассе;

— 140 тысяч детей, которые родились на неподконтрольной территории (Донбасс и Крым), должны получить украинские документы;

— упростить порядок пересечения КПВВ (пунктов пропуска через линию фронта) и создать нормальные человеческие условия на них;

— изменить информационную политику. Избавится от штампов «свои-чужие, сепары-укры».

Как говорится, простенько и со вкусом. Точнее – с привкусом одной коричневой субстанции. Пенсий в украинском бюджете и для постоянно проживающих на территории Украины стариков не хватает. О долгах пенсионерам Донбасса – пустая болтовня, заведомо невыполнимое обещание.

По компенсации за разрушенное жильё – так украинские судьи в ЕСПЧ (Европейском суде по правам человека) уже вторую каденцию блокируют иски пострадавших граждан. Дома в «серой», «красной» и даже «жёлтой» зонах ООС (операции объединенных сил, которая пришла на смену АТО) не просто пострадали от действий украинской армии, но и разграблены «хероями», не брезговавшими даже ношеным нижним бельём. Денег на удовлетворение исков у Украины нет и быть не может.

О детях. Ну да, призывников уже ловят даже на Галичине. Украинцы целыми сёлами своих детей отбивают. Почему бы не попытаться выманить на свою территорию «унтерменшей», которыми можно пополнить ВСУ и Нацгвардию? Проект для Украины перспективный, тут Сивохо даже не соврал.

Смотрим дальше – отмена пропусков на КПВВ. Гуманно донельзя. Особенно, если учесть, что через эти «окна» можно посылать шпионов, диверсантов, террористов. Отравить водозабор, взорвать мост, заминировать школу. Всё упростится в разы! Нет уж, Сивохо. При том наличии боевиков у границ с республиками – не только украинских, но и иностранных спецов сил спецопераций, отмена пропусков и упрощение пересечения линии разграничения невозможна.

А теперь мы добрались до самого главного: изменение информационной политики и избавление от штампов. Тут в один абзац не уложиться, поскольку именно ради этого направления «реинтеграции» и было затеяно назначение некомпетентного и что греха таить – непрофессионального в этой сфере человека.

ПЬЯНИЦА НА СЛУЖБЕ У КОЛОМОЙСКОГО

После положенной по всем законам драматургии многозначительной паузы, изрядно апгрейденный Сергей Сивохо разразился пространным заявлением об использовании международного опыта при разрешении военных конфликтов. Почему-то спичрайтеры упомянули опыт Ирландии и Боснии, как проверенные варианты разрешения конфликтов.

Ну, в принципе – неплохие примеры для истинного понимания намерений Киева в отношении Донбасса. Ирландия – замороженный конфликт, готовый в любую минуту от «брексита» взорваться. В любом случае, проблема окончательно не решена, и главное – никто не знает, как её решить в новых обстоятельствах при победе британских «имперцев». Босния, по признанию руководителя Сербской Республики, тоже утопает в своих обидах и претензиях. Вот, недавно снова в Гаагу отправили повторный иск к Сербии по обвинению в геноциде в ходе войны 1992–1995 годов.

Но Сивохо виднее, он собирается говорить с Донбассом на языке спорта, культуры и бизнеса. Никаких «москалей» и «хохлов», в прошлое «сепаров» и «укров». Не правда ли, слишком по-детски? Обидные слова в данном случае ведь не на пустом месте появились и отнюдь не навязанные пропагандистские штампы. Простым отказом от бытовых прозвищ ничего решить нельзя. В людях глубоко укоренилась и злость, и обида, и ненависть. Диалог по принципу «ладно, пацаны, забыли», не получится. Нужно искреннее раскаяние в содеянном и покаяние, причем именно со стороны Киева. Прощение не плюшки – авансом не выдаются…

Тогда – что? К чему обещания и заявления, априори – не выполнимые?! Да ещё от коллаборациониста, долгие годы прислуживающего за немалую копеечку днепропетровскому клану Коломойского? Сивохо изображал «донецких» омерзительно. Он принимал участие в дегуманизации народа Донбасса. Жирный, сильно пьющий, похожий на бабу клоун – навязывался, как ассоциация к типичному жителю шахтёрского края. Вы верите, что он серьёзный политик с полномочиями принятия решений? Я, лично – нет. Говорящая голова, изрекающая популистские лозунги. Очередная потрепанная марионетка. С ним, с Сивохой этим, всё ясно. Наняли, отрабатывает, и не забывает, кстати, шутить «про донецких». Совсем недавно «отжигал» в Одессе номера, полные скрытых политических намёков. Такие себе «наивные» хамские намёки. Дегуманизатор за «доляры».

АМЕРИКАНСКИЕ ВЫШКИ ДЛЯ НЕПОКОРНОГО РЕГИОНА

Гораздо серьёзнее сейчас то, что советник по делам «оккупированных территорий» называет «работой в информационном поле». Кураторы украинского проекта, по примеру агонизирующего третьего рейха, пытаются спешно ментально переформатировать Донбасс.

Еще в августе по линии USAID Украине было передано 11 мощных цифровых передатчиков стандарта DVB-T/T2, которые круглосуточно будут нести гнусь геббельсовской пропаганды в рамках американской помощи.

Сивохо недавно провел совещание с членами Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Он горячо поблагодарил Вашингтон и выразил уверенность, что теперь будет решена задача по обеспечению полного идеологического господства в медиапространстве всего Юго-Востока Украины.

Еще один шутник премьер-министр Алексей Гончарук в Мариуполе всех очаровал сказками о будущем экономическом процветании Донбасса - заройте ваши денежки в «стране дураков». Фото: ОПУ

Неподконтрольные Киеву территории – в приоритете особого внимания. Не язык культур-мультур, а чистая «соловьиная» для повышения национального патриотизма во всех сферах жизни. «Думайте по-украински! Живите по-украински! Украина – неделима и говорить вы будете исключительно по-украински». Вот основной замысел. Перестройка сознания. Попросту – зомбирование. Говорил же Зеленский про политику «мягкой силы»? Получите и выполняйте!

Кстати, к 2020 году планируется построить 150-метровую башню в Попаснянском районе Луганской области. Покрытие гарантируют шикарное. И всё – под шуточки Сивохо. Как говорится, расслабляйтесь и получайте удовольствие. По-украински. Перепрошивка сознания жителей Донбасса – как последняя попытка удержать расползающуюся в разные стороны страну.

Между прочим, на днях стало известно, что Харьковский суд отклонил апелляцию старейшего политзаключённого Европы, учёного-изобретателя Мехти Логунова. Ему 85 лет, тюремный срок – двенадцать. Завуалированный смертный приговор. Измученный пытками старик столько не протянет. «Мягкая сила», говорите? Перезагрузка смыслов? Уход от штампов?! Нет, репрессивная машина с железными челюстями. Те, кто сейчас творит беззакония с улыбкой, ничем не отличаются от порошенковской своры.

Украина – страна обезумевших от своей безнаказанности «слуг народа». Страшно за людей, живущих на её территории. Ведь, к величайшему сожалению, у них нет прививки от оголтелой пропаганды украинского нацизма, которую уже получили граждане Донбасса!

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