Как жила самая известная советская трактористка

Прасковья Ангелина – одна из первых женщин-трактористок в Советском Союзе. В 1938 году прославилась лозунгом «Сто тысяч подруг – на трактор!». Дважды Герой Социалистического Труда.

Злые языки называли Ангелину любовницей Сталина, обвиняли в алкоголизме и зажиточной жизни. На самом же деле жизнь этого человека была невероятно сложной.

Родилась Прасковья в греческой семье в селе Старобешево тогда еще Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Российской империи в 1913 году. В возрасте 16 лет окончила курсы трактористов и стала работать на машинно-тракторной станции. Всего через четыре года Ангелина организовала и возглавила женскую тракторную бригаду. Слава о девушке-трактористке разнеслась по всему Союзу.

Это уже потом началась политическая деятельность, отказаться от которой она не могла. Но даже участвуя в съездах и заседаниях, девушка не переставала работать в поле.

Прасковья Никитична ушла из жизни в 46 лет от цирроза печени – профессиональная болезнь трактористов тех лет. Ведь им с утра до вечера приходилось дышать парами горючего.

Сейчас перед входом в мемориальный музей Ангелиной в Старобешево стоит трактор, на котором эта женщина совершала свои трудовые подвиги. Также в поселке установлен бронзовый бюст Прасковьи Никитичны, а ее именем назван проспект.

Вот как вспоминала о маме ее дочь Светлана в 2007 году – спустя почти пятьдесят лет после смерти Прасковьи Ангелиной.

«Красавицей маму не назовешь, но природа наделила ее обаянием. Она улыбалась со страниц советских газет и журналов, как настоящая кинозвезда. Кстати, в женском облике с известной скульптуры «Рабочий и колхозница» есть и мамины черты – она ведь дружила с Верой Мухиной.

Мама была очень женственной. Я никогда не видела ее в ночной рубашке, она вставала с постели и сразу одевалась. Халаты не признавала и даже дома носила крепдешиновые платья.

У мамы была прямая телефонная связь со Сталиным. Этой чести были удостоены считанные люди. Но она никогда не звонила Сталину. Мне кажется, принадлежность к высшим кругам тяготила ее. Мама не скрывала того, что ей очень тяжело присутствовать на заседаниях. Она человек другого склада ума.

Прасковья Никитична ушла из жизни в 46 лет. Фото: архив музея Прасковьи Ангелиной

Репрессии коснулись и нашей семьи. Брат мамы был председателем колхоза. Он сажал зерновые тогда, когда считал нужным, а председатель райисполкома вмешивался в график посевной. Дядя взял да и послал того матом. Его арестовали и продержали в тюрьме несколько месяцев. Били так, что на теле никаких следов не осталось, но легкие были отбиты. Дядя – военный моряк, пережил блокаду, был невероятно здоровым человеком. Но этих издевательств не выдержал. Когда мама привезла его в Москву на консультацию, профессор сказал, что жить ему осталось три месяца.

Мама очень тяжело работала. Никогда не высыпалась, не питалась нормально. Дважды перенесла болезнь Боткина на ногах. Я приехала из Москвы и заметила, как она похудела. Мамина сестра, которая прошла во время войны фельдшерские курсы, тоже была обеспокоена. Вызвали врачей, и они сказали, что дела плохи и что надо везти маму в Москву.

Донецкие врачи просто испугались ответственности. Мама очень удивилась тому, что мне дали постоянный пропуск в больницу. Для меня сделали исключение, потому что мама была безнадежна больна. Через полгода она умерла. Решение о похоронах в селе Старобешево принимал лично Никита Хрущев.

Мама считала, что самое главное в жизни – это хлеб. Будет хлеб – будет жизнь. После ее смерти мамина бригада еще существовала вплоть до распада Советского Союза. Гагарин перед полетом в космос в одном из интервью как-то сказал: «Я ем хлеб, выращенный Пашей Ангелиной». Хотя мамы тогда уже не было в живых».

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