Последовательницы Паши Ангелиной - Мария Трандафилова и Тамара Лоскутова: Мы благодарны судьбе за то, что она усадила нас на трактор!

Дорогу к прославленным в свое время женщинам-трактористкам Марии Трандафиловой и Тамаре Лоскутовой нам указывают их односельчане. Здесь – в Стыле – и названия улиц не все знают, но, как и в любом селе, всем известно, кто в каком доме живет.

– На окраине села, вон за тем поворотом, увидите трактор во дворе. Не ошибетесь. Он у них на видном месте стоит! – говорит миловидная прохожая лет пятидесяти.

Блуждали мы минут пятнадцать, но так и не нашли никакого трактора. Как вдруг к нам обратилась женщина:

– Вы не нас ищите? – спрашивает. – Молва уже дошла. У нас в селе быстро все разносится. Позвонили и говорят, что журналисты по наши души приехали.\

– Вас. Вот только трактор никак найти не могли. Он, наверное, на заднем дворе?

– Да нет. Вот тут стоял всю жизнь, при самом входе. Только недавно его племяннику отдали. Скучаем по лошадке так, что словами не передать, – говорит Тамара Федоровна и приглашает нас в дом.

Мечта детства сбылась

За столом уже сидит Мария Семеновна. Подруги-трактористки живут вместе. Так дешевле выходит. Да и проще вдвоем – друг другу помогают.

Мария Семеновна (на фото справа) и Тамара Федоровна всю жизнь посвятили любимой работеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Не успели мы снять куртки и разуться, как запахло свежесваренным кофе, а на столе появились конфеты и фрукты.

– Мы всю жизнь вместе. Рука об руку. Подруги и товарищи. Столько лет работе посвятили, – вздыхая, говорит Мария Семеновна. – Хотите спросить, а не жалеем ли мы? Знаете, если бы заново жизнь пришлось прожить – ничего бы не изменили. Было бы больше сил – больше бы и работали.

Марии Семеновне 76 лет. С самого детства ее тянуло к сложным механизмам. Тогда маленькая Маша поставила себе цель – во что бы то ни стало разобраться в них.

На занятиях по производственному обучению ученикам предложили освоить профессию тракториста – по желанию. Девушка тут же согласилась – она была уверена в своем решении и десятки лет спустя о нем не пожалела. Когда получила аттестат о среднем образовании и желанное удостоверение тракториста третьего класса – пошла на работу в колхоз имени Ленина.

– Делали мы всю работу вручную, но бригадир всегда выделял меня среди всех и допускал к самостоятельному управлению трактором, – вспоминает пенсионерка. – Со временем он взял меня помощником на комбайн. Я еще не такая опытная была, только училась всему. Никогда не забуду, как руководитель поехал на склад, а меня усадил за комбайн для уборки урожая. Еду, как вдруг машина вразнос пошла. Остановить ее я не могла, свернуть не получалось. Ехала прямиком в овраг! Спасло только то, что руководитель подоспел – догнал и остановил комбайн. Потом сам себя журил, что недоглядел и мне, молодой, не все объяснил.

Мария Семеновна в молодостиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый огород – запомнила на всю жизнь

Набравшись немного опыта, девушка отправилась на соревнования пахарей в Старобешево. Сама бы на это не решилась, снова бригадир выдвинул ее кандидатуру.

– Приехал ко мне и говорит: «Давай бросай трактор и поехали на соревнования». Приехали мы туда, сидят жюри, агрономы и третий секретарь райкома партии. Я начала сетовать, что не смогу показать свои умения, волнуюсь сильно. Они говорят: «Ничего! Садись и езжай». Села я на трактор, мне указали на участок, который я должна была вспахать, и поставили вышки. Я как выехала, так никуда и не смотрела. Потом оборачиваюсь, а пропахала так ровно, что полоска за мной тянулась, как шнурочек. У других девчат было не так хорошо – там клин, тут клин. Считает жюри балы – занимаю первое место. Члены комиссии в шоке были. Говорят: «Она же утверждала, что не сможет, а оказалась профессионалом!»

Потом работа наладилась. Бригадир предложил не только поля вспахивать, но и огороды людям. Мария изначально отказывалась, два дня на работу не выходила, но все же согласилась – деньги-то нужны были. Как вспахала первый огород – до сих пор помнит.

– Меня больше всего пугало, что в отличие от поля здесь нужно было объезжать деревья, строения, а это для меня был новый опыт. Заехала в огород, посмотрела, откуда начать, продумала все и аккуратно вспахала. А хозяйка выходит и говорит: «Маша, ты не тот огород вспахала! Но вспахала хорошо, сколько живу – такого еще не видела».

Мария Семеновна все детство мечтала научиться разбираться в сложных механизмахФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пенсионерки ведут хозяйствоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Построила дом своими руками

Уже в 25 лет девушка получила новый трактор и прошла обучение на механика. Ее назначили бригадиром полеводческой бригады. Мечта детства сбылась – к тому времени Мария уже хорошо разбиралась в механизмах, а потому каждому могла указать на ошибки и помочь с ремонтом. Но к своему трактору она никого не подпускала – все делала сама.

За многолетний труд Мария Трандафилова была награждена орденом «Знак почета» – до сих пор при виде его пенсионерка не скрывает легкую улыбку.

Замечаем на диванчике вязаные пирожные, которые с трудом можно отличить от настоящих. Увидели бы их на столе, ненароком бы потянулись за сладостью.

– Это вы такую красоту вяжете? – спрашиваем у Марии Семеновны.

– Что вы! – смеется она в ответ. - У меня руки не для этого созданы. Я в жизни спицы в них не держала. Все шутили, что, как только я родилась, сразу же молоток и зубило в руки схватила. Мне больше по душе мужская работа, – говорит пенсионерка.

Оно и неудивительно – ведь и строительство дома, в котором живут трактористки, не обошлось без участия Марии Семеновны. Строила она его вместе с дядями еще в школьные годы.

Стыла – село в Старобешевском районеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Основная работа была выполнена мною. Мы тогда купили деревянный дом. Поэтому приходилось ставить щиты, насыпать жужалку (золу) и заливать. Сделала все, но только крышу не могла забить. Все знали об этом, а трудовик в школе поставил мне «четверку». Думаю, как так? Я дом построила, а он мне «пятерку» пожалел.

Спали по четыре часа в сутки

Тамаре Федоровне – 69. Из них 40 лет она посвятила профессии. После окончания 8-го класса девушка решила податься в город. Она прошла обучение на маляра-штукатура и немного успела поработать в Докучаевске. Потом пришлось вернуться в родное село. Пришла в полевую бригаду колхоза и увидела, как юная Мария Семеновна «вышивает» на тракторе.

– Я загорелась научиться так же. Через время я хорошо управляла любым видом сельхозтехники и работала в удовольствие. Меня и на новенький трактор пересадили. Мы с Машей с ранней весны и до поздней осени были в поле. Если четыре часа в сутки поспали – значит, хорошо. До того дело свое любили.

Тамаре Федоровне посчастливилось представлять Украину на всесоюзных соревнованиях пахарей среди мужчин и женщин. Девушка-трактористка очень волновалась, ведь съехались ее коллеги со всех уголков страны. Но как она радовалась, узнав, что по итогам соревнований вошла в десятку лучших!

Ордена Тамары ФедоровныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ордена Тамары ФедоровныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На пенсию Тамара Лоскутова ушла вместе с любимым трактором, который руководство подарило ей за многолетний труд. Это он стоял во дворе пенсионерок столько лет и был своего рода символом женского труда этого села. Кроме того, еще в советские времена трактористка была награждена орденами «Трудовой Славы» третьей и второй степеней.

Навыки управления не потеряли

Несмотря на немолодой возраст, трактористки умело управляются по хозяйству. На заднем дворе обитают куры и гуси. Летом достаточно работы в огороде.

– За всем этим нужен глаз да глаз. Работы хватает, вот мы и трудимся в меру своих возможностей, – говорит Тамара Федоровна. – Сейчас идет подготовка к зиме. Деревья обкапываем, виноград укрываем, только с вином управились! Вот приедете к нам после Нового года, попробуете, какое оно у нас вкусное. Домашнее вино ведь и полезными свойствами обладает.

В крайний раз (именно так говорят пенсионерки) Тамара Федоровна и Мария Семеновна садились за трактор не так уж и давно. Прошлой весной.

Тамара Федоровна в молодостиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– А будет еще возможность, обязательно ею воспользуемся. Мы очень скучаем по этому делу и благодарим судьбу за то, что она усадила нас на трактор. А руки и ноги всё помнят, так что не переживайте – навыки управления мы не потеряли! – утверждает Мария Семеновна.

Стыла– село в Старобешевском районе. Было основано в 1779 году греческими переселенцами из Крыма. Село относилось к Игнатьевской волости Мариупольского уезда Екатеринославской губернии. Сейчас к юго-западу от Стылы проходит линия разграничения.

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