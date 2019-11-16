Донецкий Ломоносов: 15-летний интеллектуал поборется за звание «Человек года»

Когда говорят, что молодежь массово покидает Донбасс, то за этим общим всегда стоят отдельные истории со своими такими же различными причинами: не нашел себя, не увидел дома перспектив, нет возможностей реализации. И на самом деле это трагедия, не столько для тех, кто уехал, а для самого Донбасса, у которого шестой год войны и непризнанности вымывает кадровый потенциал.

Министр образования школы пишет стихи

Передо мной сидит учитель – классный руководитель 10 класса донецкой школы № 2 Виктория Пащенко и рассказывает о своем одаренном ученике Михаиле Мельникове. А я смотрю на бесчисленные грамоты Михаила, не вмещающиеся даже на внушительном редакторском столе и гадаю – останется ли этот парень тут, в республике или уедет.

Вот такой он министр образования школы № 2. Фото: архив семьи Мельниковых

15-летний Михаил – настоящий донецкий Ломоносов. Сложно сказать, чем только парень не занимается, причем не просто любительски увлекаясь, а на самом высоком уровне. Кроме отличной учебы и победного участия во множестве олимпиад, Миша дополнительно ходит на занятия химией, физикой, английским, пишет стихи, прекрасно рисует, а еще 12 лет выступает в танцевальном ансамбле «Акварели». В том году он стал лучшим в ДНР по результатам предметных олимпиад. Самый высокий показатель во всей республике!

- Миша очень скромный и никогда ничего о себе не расскажет. Больше скажу, он и не знает, что я обратилась в газету. Но мне кажется правильным рассказывать о таких детях, их нужно ценить и видеть в них будущее республики. Это настолько разноплановый ребенок, что ему равно даются математика, физика, химия, биология, литература. Ему мало школьной программы, он ищет новые знания. А в нашей школе он занимает должность министра образования. Да, у нас в школе самоуправление - есть свой президент, парламент, профильные министерства, - говорит Виктория, заметив мое удивление. - К тому же сам парень – настоящий патриот Донбасса.

Будущее свое связывает с Донбассом и спасением людей. Фото: архив семьи Мельниковых

Участвует в детской номинации конкурса «Человек года»

Как ни удивительно, оказалось, что мы с Мишей, хоть и заочно, но оказались немного знакомы. Этот парень нарисовал рисунок для Юлии Чичериной, когда она объявила, что хочет украсить рисунками детей из Донбасса свой юбилейный альбом. Я вспомнила тот рисунок, который принесла его мама! Он был исполнен простым карандашом и от того казался еще более пронзительным. Там был изображен спиной ко всем высокий солдат без ноги, опиравшийся одной рукой на костыль, а другой сжимавший мягкую игрушку. Я помню, что этот совсем недетский рисунок тогда меня потряс.

- Недавно мы подали документы на республиканский конкурс «Человек года» в номинацию «Надежда республики». Это одна из детских номинаций. И каково было мое удивление, когда я услышала, что Донецк, принимая участие в этой номинации, ни разу не завоевал победы за все время существования конкурса, - говорит Виктория Васильевна. – Подобные ученики, поверьте мне, как педагогу, большая редкость. И наша задача, чтобы они поступали в наши вузы и оставались у нас. Украина на наших абитуриентов ведет настоящую охоту. Не секрет, что часто молодежь уезжает в Россию, где интеллектуальные проекты хорошо финансируются, а способных ребят высоко оценивают. Это происходит еще на этапе участия таких, как Миша, в международных олимпиадах.

И это далеко не все его награды.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мечтает стать хирургом

- Один случай очень характеризует его характер. Как-то парень серьезно травмировал палец на тренировке, а впереди предстояла серьезная поездка с ансамблем «Акварели» на выступление в Питер, он постарался не волновать родителей, скрыл травму и превозмогая боль, выступил на сцене. Лечение было уже потом, по возвращении. Секрет вот такой целеустремленности Миши – это его семья. Родители его направляют и правильно поддерживают – не делают что-то вместо него, а мотивируют, чтобы он сам захотел это сделать. Ребенок не сидит в соцсетях, более того, его там вообще нет! – Продолжает удивлять меня учитель. – А секрет успешности школьника — это всегда работа в тандеме: ученик, родители, учитель. Если идет отдача с каждой из сторон – это всегда результат. Часто родители бывают в оппозиции к школе, не секрет, встречается и равнодушие со стороны учителя, заваленного дополнительными нагрузками, бумажной волокитой и отчетами.

Хочется, чтобы молодежь реализовывала свои способности дома. Фото: архив семьи Мельниковых

Мечта Миши стать хирургом и спасать жизни людей. Это неудивительно, ведь он из семьи медиков, врачами были его дедушка и мама с папой. И будем надеяться, что работать он будет в Донецке.

Одно из стихотворений Михаила публикуем для наших читателей. А хотелось бы, чтобы его прочитали те, к кому оно непосредственно обращено:

Обращение ребенка из Донецка к лидерам всех стран

Мы так устали от войны,

От свиста мин и взрывов громких,

Когда от дома в миг один -

Лишь дым да черная воронка...

Мы привыкаем жить с войной,

Мы знаем, как стреляют "Грады",

Но скажет школьник вам любой -

Такой науке мы не рады!

Мы так хотим под солнцем жить,

Под небом мирным, синим, ярким,

Учиться в школе и дружить,

А в день рождения - подарки!

Мы просим лидеров всех стран -

Больших и малых, всех на свете:

"Остановите же войну!

Ведь и у вас есть тоже дети!"

Услышьте нас сквозь реки лжи

Тех, кто о смерти лишь радеет

И сердце ваше пусть пронзит

Тот звон над "Ангелов аллеей"!

Тот тихий звон звучит всегда,

Лишь ветер гильзу заколышет,

За тех, кто больше никогда

Звонок наш школьный не услышит...

Мы так устали от войны...

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