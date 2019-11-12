Как выживают сельские трудяги в Республике

Совсем недавно в Донецкой Народной Республике отгремел День работников сельского хозяйства. Грамоты вручили, концерт показали и даже гигантский каравай испекли. Но разве городской житель может представить себе жизнь в селе?

Сто кур, коровы, бык, утки, поросята…

И это далеко не полный список живности во дворе у Алины. У нее красивый дом, ухоженный палисадник и лапочка дочка Олеся. Я удивлялась: ну как молодая мама с коровами справляется? Это ж чисто бегемот! Глаза выпучит и несется домой. Да, буренки довольно резво бегают, басисто мычат и пускают пар из влажных ноздрей. Телята более ласковые, кажется, даже улыбаются и звучат ясным тромбоном. Интересуюсь у Алины, как она, такая молодая, со своим огромным хозяйством управляется.

- Ты что, - смеется жизнерадостная блондинка. – Да у меня сын уже четыре контракта в ДНР отслужил, какая ж я молодая? Давно хотела себе корову. И вот сыночек сделал подарок – купила я себе телочку. Сначала надо два года ее растить, потом случить, и уже после отела будет молоко.

Как выживают сельские трудяги в РеспубликеФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Вот вам, граждане, готовая франшиза: корова, которая дает молоко. Каждый день ее надо доить, потом сдавать надой, и наконец в кармане - живая наличность. Молоко здесь сдают по 65 рублей за трехлитровую банку. Значит, литр свежего молока стоит чуть больше 20 рублей. А вы сколько платите за него в супермаркетах?

Но представьте себе масштаб усилий: два года кормить-поить теленка, пасти, убирать за ним… Еще добавьте сюда разного рода риски, такие как болезни и другие форс-мажоры. Самое страшное, если животное съело с травой кусочек железа, тут ничем не поможешь, только на убой. Еще бывает, что на пастбище вместе с травой в желудок попадает много влажной земли, но это хотя бы лечится. И неожиданности разные случаются. Так, этим летом во время грозы теленка убило, одна корова внезапно разродилась, а другая, глупышка, от страха убежала в лес.

И такая дребедень каждый день

Как известно, колхозов уже давно нет. Село живет только личным хозяйством. И тут как потопаешь, так и полопаешь. Надо быть очень организованным и ответственным человеком, чтобы работать не под кнутом начальника и не по разработанной схеме, а полностью самостоятельно и автономно. Прошу Алину рассказать о своем обычном дне.

Как выживают сельские трудяги в РеспубликеФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

- Летом встаю в четыре, пью кофе быстренько, платок на голову - и доить коров, - скороговоркой рассказывает Алина (она вообще постоянно в движении). – Готовлю завтрак на семью, убираю, кормлю живность, бегу на огород. В обед надо идти с ведрами на пастбище – доить коров. Потом все повторяется.

Алина заразительно хохочет. Я верю ей. Она действительно довольна своей жизнью. Спрашиваю: а если заболела, идешь на больничный? Нет. Выходной? Нет. Отпуск? Нет. Спрашиваю: о чем мечтаешь? Сама думаю, небось, на Бали хочет поехать или, может, в Абу-Даби.

- Хочу, чтобы сын женился и чтобы внуки у меня родились, и пойду я тогда с красивой коляской по селу гулять!

Молодец, Алинка! Мама до мозга костей.

Лошадка с бричкой круче мопеда

Как выживают сельские трудяги в РеспубликеФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Осенью собирают урожай зерна, кукурузы и подсолнечника. Все это просушивают и закладывают на хранение. Вспахивают поля, засевают озимые – это когда злаки сеют осенью, они хорошо прорастают и укореняются. Прибирают в палисадниках. В каждом дворе стоит свой «террикон», иногда в два человеческих роста. Это шикарные кучи из навоза. Надо нанять машину и вывезти всю эту красоту. А куда ж девать? По карманам не спрячешь. Частично навоз идет на поле под пахоту.

Я расскажу, как это делается. Нанимаете специальную машину, в кузов кидаете свою кучу. Потом машина выезжает на поле. Сзади у нее находится шнек, как у мясорубки, он крутится и плюется удобрением.

Вообще, сельский житель – это специалист широкого профиля. Сам пилит, рубит, пашет, чинит и даже спутниковую антенну настраивает. Газа в селе нет, питьевая вода привозная - из райцентра везут. В колодцах вода жесткая и чуть горчит. Скажем так – на любителя.

Все ездят на велосипедах. И дедульки, и бабульки. Вот лошадушка с бричкой – это ты уже барин, это даже круче, чем мопед. Сплошные выгоды. Вот загибайте пальцы: техосмотр не нужен, бензин не нужен, возит тяжелые и объемные грузы, проедет по любой дороге, еще и удобрение дает ежедневно! Но самое интересное, что коню не нужны фары. Как он в темноте по делам хозяйским скачет – ума не приложу. Если хозяин в бричке устал, вздремнул, так сказать, на мягком сенце, умная коняка сама домой привезет. И никакого тебе сцепления и руля.

Как выживают сельские трудяги в РеспубликеФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

А мы и не скрываем, что из деревни родом

Сельский житель ежедневно сталкивается с трудностями и препятствиями. Самая большая проблема – это отсутствие общественного транспорта. Автобуса нет совсем, никакого. Приходится стоять на дороге, махать рукой, может, час, а может, больше. Такой вот экстремальный автостоп особенно опасен зимой. Однажды как-то женщина без сил рухнула в сугроб. Хорошо, что быстро нашли и оказали помощь. Может быть, где-то и запускают космические корабли, а здесь, в этом селе, до сих пор не могут запустить обычный рейсовый автобус. Предполагаю, что некоторые наивные читатели скажут: мол, можно не ехать, или вызвать такси, или еще сто тысяч вариантов накидают. Иногда ехать необходимо. Вот пришло распоряжение от Главы Республики – один представитель сельской администрации должен ежедневно ездить в райцентр на курсы. Нанять машину стоит 500 рублей. Будешь ты каждый день такую сумму извлекать из скромного семейного бюджета? А если заболел и срочно нужны лекарства? Да, аптек тут нет. ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) есть, но если нужны, например, обезболивающие средства, то ватка с йодом не поможет. В общем я, как человек, который попробовал жизнь и городскую, и сельскую, могу уверенно заявить: в селе живут крепкие, сильные и работящие люди. Городскому неженке здесь не место.