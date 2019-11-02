«Это были три дня необыкновенного счастья»: Дончане вернулись домой после каникул в Питере

Когда говорят, что Россия устала от Донбасса и вместо помощи дончанам лучше заняться собственными проблемами, каждый раз судьба преподносит мне встречу с теми, кто опровергает это.

Первые ласточки из Донбасса

Один из таких Герман Владимиров – создатель Музея воинской доблести Донбасса в Питере, руководитель Центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец». Но кроме работы в музее, Герман оказывает постоянную гуманитарную помощь дончанам, а недавно дал старт новому проекту «Три дня без войны». Дети из Донбасса, которые имеют заслуги в учебе или спорте, приглашались на бесплатные каникулы в Питер – дорогу, проживание, экскурсии взяли на себя питерские общественники, а также волонтерская организация "ТеплоСердец".

Первыми участниками проекта стали семья из Горловки и девочка из Донецка. Горловчане Кудиновы - второклассник Саша занимается единоборствами, его сестра Владислава – танцами, а еще хорошо учится, победитель во многих олимпиадах. Их мама Аня осталась вдовой с тремя маленькими детьми, когда ее муж-офицер погиб в 2016 году, самому младшему их ребенку было тогда всего три месяца. При этом Аня работает в центре реабилитации детей-инвалидов и является волонтером группы «ТеплоСердец».

Программа, которую организовал Герман, оказалась очень насыщенной. Фото: Анна Кудинова

- Подали заявку на это проект и забыли, как вдруг нам звонят и спрашивают: «Вы в Питер ехать не передумали?» и высылают билеты на самолет, в которых наша фамилия. А мы как раз с Сашей из Донецка с соревнований вернулись, где он взял второе место. И тут вдруг такой сюрприз! Детвора перед поездкой даже задерживались в школе, чтобы все контрольные написать и ехать с чистой совестью, - рассказывает мама Аня, которая сопровождала группу детей.

Еще одна участница проекта 15-летняя дончанка Анастасия Павленко. Настя восемь лет занимается карате и сейчас у нее уже коричневый пояс.

- Это была моя мечта – посмотреть Питер. Всегда с замиранием сердца смотрела по телевизору их "Алые паруса". Мама подала заявку, но мне ничего об этом не говорила. А когда пришло приглашение, и она сообщила, куда я вскоре поеду, я буквально прыгала от счастья, - улыбается Настя. – Теперь у меня мечта учиться и жить в Питере, настолько покорил меня этот город.

Садились в такси и сразу засыпали

Группа волонтеров «ТеплоСердец» полностью взяла на себя оплату и организацию дороги и, хотя изначально предполагалось, что дончане прибудут в Питер на автобусе, удалось взять билеты на самолет и вместо трех дней в Питере, провести все пять.

Финский залив Саше показался морем. Фото: Анна Кудинова

- Нам предоставили уютную, просторную квартиру, где было все необходимое для жизни, - рассказывает Аня. – Правда, в ней мы только ночевали, а все остальное время гуляли по Питеру. Мне даже сложно перечислить все, где мы были, настолько насыщенной была программа, которую организовал нам Герман. Дети садились в такси и тут же вырубались, так уставали. Но самое главное даже не красоты музеев и соборов. Больше всего потрясло то, как нас там приняли. Телефон у Германа не смолкал, все звонили с расспросами о нас и приглашениями. За эти дни мы познакомились с писателями, музыкантами, спортсменами. И все они так были искренне рады нам – обнимали, расспрашивали! Это было так, будто мы – самые близкие родственники, которых уже не чаяли дождаться.

Казанский и Исаакиевский соборы, музей Гранд-макет, зоологический музей, планетарий, репетиция рок-группы «Декабрь», частная экскурсия потаенными тропами Питера – это далеко не все, что успели увидеть наши герои.

Побывали в самом большом планетарии Европы. Фото: Анна Кудинова

Сначала пугал рев самолетов

А еще дончан пригласили в эфир местного радио.

- Вроде бы ничего страшного мы в эфире не рассказывали, но даже и того, о чем поведали, хватило, чтобы начался шквал звонков от слушателей с расспросами о нашей жизни, - говорит Аня. – Питерцы были удивлены, что наши школьники изучают правила обращения со взрывными устройствами, первую доврачебную помощь. А мы то уже привыкли, что наши дети знают, как вести себя при обстрелах, куда падать и чем отличаются «плюсы» от «минусов» и уже и не обращаем внимания на эти обстрелы. Там, в Питере, мы жили недалеко от аэропорта и звук взлетающего самолета сначала нас пугал. И тут же - понимание, что все хорошо, мы в России, и это такая радость, мы впитывали эту мирную жизнь – с отсутствием комендантского часа, обилием транспорта и магазинов, ревом самолетов.

На репетиции группы "Декабрь". Фото: Анна Кудинова

- Важно, что дети увидели ту Россию, для которой Донбасс – не пустой звук. Вот эта идея единения Донбасса и России – ключевая в этом проекте. И я практически уверен, что любой более менее крупный город России способен принять дончан у себя, - сказал «Комсомолке» Герман Владимиров. – Мы только приняли первую группу детей, и тут же я получил письмо, что Москва подхватила нашу инициативу. Искренне желаю, чтобы и в других городах России присоединились к этому проекту.

Домой вернулись с подарками и воспоминаниями

Дончане признались, что ехали они в Питер с минимальным багажом, а возвращались назад с полными сумками подарков, а еще пожеланиями скорейшего возвращения Донбасса в Россию.

Не верилось, что нет стрельбы и комендантского часа. Фото: Анна Кудинова

- Причем подарки были совершенно неожиданные порой. Как-то перед экскурсией нас привезли в фирменный магазин «Nice», где нам всем презентовали шикарные кроссовки. Признаться, мы даже растерялись от такой щедрости, - рассказывает Анна. - Провожать же нас приехали все, с кем мы познакомились за эти дни, кто организовывал нам экскурсии. Это было так трогательно! Домой мы ехали вместе с гуманитарным грузом от добровольцев Питера – это была колонна из нескольких машин. Чего там только не было – одежда, игрушки, канцелярия, книги, медикаменты раненым и даже микроскопы для наших школ. Но самым главным подарком стало отношение к нам.

Провожать дончан пришли все. Фото: Анна Кудинова

- Хочу сказать всем, не бойтесь, пишите заявки, рассказывайте о своих достижениях и открывайте для себя Питер! – Советует Настя. - Не обязательно быть чемпионом или гением в учебе, важно показать, что ты к чему-то стремишься, что у тебя есть цель. Знаю, что уже очень много заявок от желающих, пусть у Германа и его помощников на все хватит сил. Огромное спасибо всем, кто подарил нам эти три дня счастья, которые мы запомним на всю жизнь.

Для того, чтобы принять участие в проекте «Три дня без войны» нужно просто написать письмо с рассказом о себе и своих достижениях на почту: novorossialife@mail.ru