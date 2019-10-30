Два миллиарда долларов инвестиций: Почему Донецку будут завидовать все офшоры мира

Официальные итоги Донецкого международного инвестиционного форума просто ошеломляют: заключено 34 соглашения на общую сумму 135,6 миллиарда рублей (более 2 миллиардов долларов). Эти цифры озвучила председатель оргкомитета форума, ректор Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР Лариса Костровец.

Владимир Зеленский, вместе со своими «слугами народа» проводивший в Мариуполе аналогичный инвестфорум, должен, наверное, обзавидоваться. Никто и не думал, что в заблокированную и непризнанную республику хлынет столько денег.

Понятное дело, что сделать предложение – еще не значит жениться. И до реальных капвложений совсем не близкая дорога. Но вызывает удивление смелость предложений республики, где все по-советски регламентировано, а уровень бюрократизации достиг небывалых размеров.

Самое ключевое решение - создание в ДНР офшорной зоны с полным освобождением от налогов и таможенных пошлин. В Донецке уже подготовлен закон «Об инвестиционной деятельности». Его доработают с учетом итогов форума и прозвучавших предложений. И примут уже совсем скоро. Это пообещал заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Пашков.

Кстати, по поводу предложений. Участники форума приняли декларацию «Донбасс – опыт экстремальной экономики» и подготовили комплекс рекомендаций по привлечению крупных иностранных инвестиций в Донбасс.

В частности, предлагается принять заявительный порядок регистрации юридических лиц в день подачи документов, включающих только заявление и устав. Бизнес следует освободить от любого рода проверок со стороны государственных контролирующих органов. Повышению деловой активности будет способствовать и бесплатный доступ к инженерной инфраструктуре.

Земельные участки будут предоставляться в бессрочное и безвозмездное пользование. Владение и пользование объектами недвижимости будет осуществляться путем заключения бессрочных или долгосрочных (до 50 лет) концессионных соглашений, а также долевого участия. Лицензирование деятельности отменяется. Легализуется блокчейн, оказывающий цифровые услуги по всему миру.

После этого впору за голову браться депутатам Народного Совета. Это же какая работа предстоит!

И вообще – куда мы идем в таком случае? Понятно, что не на Украину. И, наверное, не в Россию. Там совсем другие законы действуют.

А над всей этой празднично-долларовой эйфорией звучат не менее главные вопросы. Что будет с войной? Признает ли мир новый офшор? Что получат от ожидаемого денежного изобилия обычные жители?

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