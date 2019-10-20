В Донбассе ищут деньги на развитие: По обе стороны границы одновременно пройдут инвестиционные форумы

Так совпало (или нет?), но в Донецке и в подконтрольном Киеву Мариуполе 29 и 30 октября одновременно пройдут инвестиционные форумы.

– Ожидается, что в Донецк приедут более 500 представителей бизнес-ассоциаций и предпринимателей из дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Российской Федерации, США, стран Евросоюза, Сирии, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Луганской Народной Республики, - сообщили в оргкомитете Донецкого международного инвестиционного форума. – Форум пройдет в столичной гостинице «Shakhtar Plaza».

У НЕПРИЗНАННОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ

В первый день пройдут пленарное заседание и работа шести секций, посвященных экономическому и научно-образовательному потенциалу Донбасса, формированию благоприятного инвестиционного климата, сотрудничеству в агропромышленной сфере, взаимодействию региона с Россией и экологическому развитию. На второй день запланировано посещение предприятий в Донецке, Макеевке и Харцызске.

Во время форума будет работать выставка предприятий Донбасса, а также Республик Южная Осетия и Абхазия.

- Мы надеемся, что за двухдневный срок успеем раскрыть гостям огромный инвестиционный, экономический, кадровый, научный и культурный потенциал нашей Республики. Показать все то, чего мы добились в условиях транспортной и экономической блокады и непризнанности. Кроме того, на полях форума ожидается подписание ряда инвестиционных соглашений и договоров, - рассказал представитель оргкомитета.

КРАЙ НЕСКОНЧАЕМОЙ ВОЙНЫ

В Мариуполе тоже 29 октября соберется инвестиционный форум. В городе у моря ждут более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний и порядка 350 гостей. Приедет и сам Владимир Зеленский. Президент Украины останется в Мариуполе и на следующий день – на некий «форум единства» общества и власти. Его участники обсудят - в том числе - гуманитарную политику Украины в отношении жителей ДНР и ЛНР. Можно только догадываться о характере разговора, учитывая, что в спикерах форума будет режиссер Олег Сенцов. Тот самый, которого освободили из «российских застенков» во время обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

- Жители республик Донбасса и без того страдают от ежедневных обстрелов ВСУ и регулярных терактов украинских спецслужб, - поделился с «КП» донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - А тут еще и Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет за проведение террористических актов на территории Крыма. Какой «сценарий» мира может предложить этот режиссер? Впрочем, могут быть и неожиданные заявления. Как это было с Надеждой Савченко. В таком случае Сенцов сразу станет в Киеве нерукопожатным. Со всеми вытекающими для него последствиями.

Кузьменко также считает, что для бизнеса инвестиционный форум в Мариуполе более привлекателен с точки зрения легитимности, чем в Донецке.

- Но мне кажется, что озвученные на нем цифры и сделки будут дутыми, - заявил политолог. - Настоящие инвесторы не станут вкладывать серьезные деньги в край нескончаемой войны. Туда, где правят бал военные, спецслужбы и лидеры нацбатов. Президент Зеленский не с того конца начал распутывать клубок проблем, который достался от Порошенко. Ему сейчас надо продемонстрировать силовикам и зарвавшимся националистам свою власть.