2019-10-30T16:33:08+03:00
Политика

«Прекращение войны для нацбатов и добробатов означает, что они не нужны и скоро начнется тюрьма, поэтому они будут стоять до последнего», - политолог об угрозах нацбатов

Несколько дней назад Билецкий заявил, что в случае отвода войск в Золотом, он соберет десять тысяч военнослужащих нацбатов, дабы не допустить «капитуляции», как они называют разведение сил и средств.
Ольга ГОРДО
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Нацбаты и добробаты будут воевать до последнего. Фото: echo-ua.mediaНацбаты и добробаты будут воевать до последнего. Фото: echo-ua.media
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Насколько реальна такая угроза и что ждать от нацбатов, «Комсомолке» рассказал заведующий кафедрой социологии и политологии ДонНТУ, кандидат философских наук Рагозин Николай Петрович

- Давайте вспомним откуда нацбатальоны пошли и благодаря чему они существуют. Они существуют для того чтобы воевать и существуют благодаря войне. Пока идут военный действия – их кто-то финансирует, их содержат. Прекращение войны для них значит только одно – больше они никому не нужны. Более того, велика вероятность того, что начнут разбирать – а кто совершил военные преступления. И первыми козлами отпущения будут не Турчинов, который начал эту «антитеррористическую операцию», и не Порошенко, а нацбаты и прочие добровольческие батальоны суть которых – незаконные вооруженные формирования. А в нацбатах командиры не дураки, они давно смекнули, что если война закончится, для них начнется тюрьма. Такая перспектива вряд ли кого из них устраивает, поэтому они будут сопротивляться до последнего. Чем будет это «последнее», дойдет ли до какого-то мятежа, или попытки очередного переворота в Киеве – неизвестно.

- Думаете все так серьезно? До очередного переворота может дойти?

- Думаю, до государственного переворота вряд ли дойдет – этого не допустит ни Запад, ни Россия. В 2013 они с попустительства Запада это устроили, поскольку Запад видел в них какой-то нужный инструмент. Сейчас уже и западу все понятно и такой «инструмент» им не нужен, поэтому вряд ли он будет поддерживать. И Россия не будет попустительствовать - слишком долго мы терпели все эти безобразия, с этим пора заканчивать. Россия понимает, что отдать Донецк и Луганск на растерзание националистам значит похоронить политическую будущность самой России. Поэтому пока так – еще год все будет также, потом будет принуждение к миру и форматирование Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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