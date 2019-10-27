Храму, который возводится в Горловке без единого гвоздя, волонтеры из Москвы подарили икону Благовещения

Мне много раз приходилось ездить с волонтерскими группами по прифронтовым нашим городкам и поселкам и развозить помощь местным – продукты, одежду, медикаменты. Но еще никогда не приходилось везти иконы.

Молитвенный щит Донбасса

На счету Международной волонтерской группы «Москва-Донбасс» и их руководителя – Елены Романенко 26 гуманитарных конвоев, собранных для Донбасса без копейки бюджетных средств РФ. В ноябре в республику придет уже 27 конвой! Но в какой-то момент волонтерам показалось недостаточным помогать дончанам только гуманитарно, они задумали проект «Нерушимая стена» - какой-то одновременно правильный, мудрый и простой, как все гениальное. Произведения духовной живописи – десятки икон, написанных мастерами России, переданы в дар нашим храмам, больницам, музеям, детским садам и школам, молитвенным комнатам воинских частей. А, кроме того, картины и книги для дончан.

- Проект «Нерушимая стена» - это своего рода духовный мост из России в Донбасс. И по этому мосту не с оружием, а с миром и с любовью, с молитвенной памятью о погибших и с мольбой о живых, мы идем в истерзанный войной регион, - рассказала «Комсомолке» Елена Романенко. - Идем, чтобы укрепить и поддержать. В данном проекте уже участвуют иконописцы из поселка Мстера Владимирской области, мастера резьбы по дереву из Брянска, художники из Санкт-Петербурга, Владимира, Москвы и других регионов России. Волонтерской группой «Москва-Донбасс» в дар дончанам уже переданы десятки произведений духовной живописи, изготовленных владимирскими и брянскими иконописцами.

В этот раз привезены иконы, специально созданные для разрушенных войной храмов: Иверского монастыря, Свято-Игнатьевского храма Донецка, а также Благовещенского храма Горловки.

Храм возводят архангельские зодчие

Воскресным туманным утром мы направились в Благовещенский храм Горловки, разрушенный дотла в 2014 году прямым попаданием украинского снаряда и возрождающийся сейчас буквально из пепла. Храм стоял сожженным три года и вот сейчас возводится в канонах старинной русской зодческой архитектуры – без единого гвоздя!

В тумане храм кажется нереальным видением.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- В августе этого года мы проезжали мимо этого возводящегося храма, и я изумилась, ведь такие постройки нехарактерны для Донбасса, больше – для севера России, - признается Елена Романенко, которая сама родом из Горловки. – Мы остановились, разговорились со строителями, ими оказались мастера из Архангельска. Технологию такой постройки им передали еще их деды и отцы. Увидеть на своей Родине – Горловке сожженный карателями православный храм, восстанавливаемый мастерами из России – оказалось для меня сильным потрясением. Мы познакомились с его настоятелем - отцом Александром, и тот признался мне, что у них сгорело абсолютно все – от икон до церковной утвари. Я спросила, какой подарок мы могли бы сделать для храма, и отец Александр сказал, что у них нет аналойной иконы – иконы Благовещения. Он еще не успел окончить фразы, а я уже звонила мастерам-иконописцам в Россию. И вот едем с подарком.

Чем не чудо?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В тумане октябрьского утра храм предстает перед нами, как какое-то волшебное видение. Полное впечатление, будто бревна переплетены друг с другом. А во дворе храма уже готовы ажурные деревянные купола. Запах стоит упоительный – смолистый и терпкий. Несмотря на стройку, здесь идут службы, мы спускаемся по ступеням вниз и попадаем на воскресное богослужение – в маленькой комнатушке битком народа, здесь тепло и как-то радостно.

Службы идут пока в маленькой комнатенке.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Первая служба шла под открытым небом

А после службы Елена Романенко вручает подарок храму – икону Благовещения. Она, написанная иконописцами города Мстера, будет теперь находиться в центре Горловского храма, как символ любви и веры, сопереживания всех русских людей судьбам Донбасса.

Сергей Петров - ветеран ополчения и Афгана - верный помощник Елены Романенко.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

После службы икону передают отцу Александру.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Прежний наш храм после освящения простоял всего 45 дней. После попадания снаряда и пожара 6 августа 2014 года – не осталось ничего. Сгорело абсолютно все, от пожара лопнули даже плиты перекрытия. Первая служба 5 января 2017 года прошла под открытым небом – мы поставили палатку, пришли люди, и владыка Митрофан провел службу буквально на голом фундаменте, - рассказал нам за трапезой отец Александр. - Иконы дали нам во временное пользование из других храмов. А затем с благословения владыки сделали ремонт в этой маленькой комнатке, провели отопление и начали службы и одновременно восстановление храма. Если раньше наш храм был из волынской сосны, то сейчас из архангельской. Раньше диаметр бревна был до 18 см, сейчас – от 22 до 26 см. Весь лес ручной обработки, сохранены все лучшие качества древесины. Станет наш храм еще краше! А купола и кресты из осины со временем приобретут на солнце серебряное сияние. Сроки ремонта немного затягиваются, но мы надеемся, что с Божьей помощью все получится.

Храм Благовещения в Горловке возрождается из пепла.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Наравне с мастерами и отцом Александром помогает в строительстве храма молодежь из спортивного клуба Горловки. Они тоже сидят с нами за столом в трапезной – серьезные, скромные, совсем не похожие на ту праздношатающуюся молодежь, которую я часто вижу в Донецке на бульваре.

Горловская молодежь из спортивного клуба активно помогает отцу Александру.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Важно видеть – жизнь продолжается

- Горловчане воспряли духом, когда увидели, что храм начали восстанавливать. Люди, не скрывая слез радости, приходили сюда, благодарили и говорили: «Мы не знаем, как у вас это получается. Но какое счастье видеть, что жизнь продолжается». А мы вот теперь благодарны волонтерам «Москва-Донбасс», иконописцам, даровавшим нашему храму эту икону, низкий поклон всем, кто участвовал в этом, - сказал на прощание отец Александр.

Для людей - восстановление храма - это надежда на мир.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Только за этот год Еленой Романенко и волонтерами группы «Москва-Донбасс» привезено из России около 60 икон в различные города республики! И мне подумалось, что если соединить их между собой лучами, то вот он – молитвенный щит Донбасса. Что может быть сильнее? Только вера и надежда.

Чем не чудо?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Елена Романенко и отец Александр.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Знаете, Елена Михайловна, какое слово за пять лет войны мы почти возненавидели? Это слово «держитесь», - признаюсь я ей, выходя из храма. - А вы из тех, кто не просто говорит: «Держитесь, дончане», но и дает за что держаться. Часто такие усталость и уныние накатывают, что опускаются руки. И вдруг откуда ни возьмись – свет. И понимаешь – жизнь продолжается.

Жизнь продолжается.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вскоре службы будут идти здесь.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Нерушимая стена - это молитвенный щит Донбасса.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- У меня в горле ком. В душе солнце. Потому что да, свет. И с неба, и от людей к людям, от сердца к сердцу идёт трансляция любви, добра, солидарности. Это великое дело, - говорит Елена и в ее глазах стоят слезы. - И я счастлива, что сопричастна к нему, что удостоилась чести быть винтиком в этой машине Веры и Добра, которую сам Спаситель ведет... И мы с ним и с нашими святыми едем по земле российской в Донбасс православный.