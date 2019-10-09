Руководитель волонтерской организации Елена Романенко: «Донбассить я не перестану, пока мои земляки в беде»

Бывает так, что человек живет в Москве, тебе об этом прекрасно известно, но почему-то упорно кажется, что он находится в Донецке, просто везде незримо его присутствие. Ну вот, скажем, проведывают тяжело раненного в госпитале, или привезли помощь в многодетную семью, или решили вопрос с операцией для больного ребенка – и звучит имя этого человека, во всем он принимает участие.

Русский русскому помоги

Этот человек - Елена Романенко - руководитель международной волонтерской группы «Москва-Донбасс», член правления «Землячества донбассовцев», а самое главное – дончанка, родившаяся в Горловке, окончившая школу в Макеевке, работавшая в Донецке.

Она с начала боевых действий помогает своим землякам и, кажется, находясь в Москве, знает о ситуации в Донбассе больше, чем иные, проживая в Донецке. Это ее признали Человеком года-2016 за благотворительную работу в Донбассе.

Елена Романенко - "Человек года"-2016 в России (номинация - за благотворительную помощь Донбассу) Фото: архив Елены Романенко

Это ее наградил за помощь землякам орденом Дружбы первый глава ДНР Александр Захарченко. Это ее имя и название ее волонтерской группы «Москва-Донбасс» высечены рядом с именем великого Иосифа Кобзона на памятнике «Белым КамАЗам», благодаря которым в самые трудные времена выживали люди ЛДНР.

Памятник "Белому КамАЗу" от благодарных жителей Донбасса. Фото: архив Елены Романенко

Надпись на памятнике. Фото: архив Елены Романенко

При этом помощь, организованная Еленой, не имеет финансовой поддержки и на нее не пошло ни копейки бюджетных средств России. Все это – дело рук энтузиастов, добровольцев, добрых людей из России и других стран, которых объединила Елена Романенко вокруг работы волонтерской группы «Москва-Донбасс».

Ветеран ополчения ДНР, судья международной категории по боксу Сергей Петров, Елена Романенко, чемпион мира по боям без правил Джеффри Монсон на мастер-классе, проведенном для юных боксеров ДНР. Фото: архив Елены Романенко

- Вы шестой год помогаете Донбассу, при этом без всякой поддержки извне. Как такое возможно? – спрашиваю Елену Михайловну.

- Все спрашивают, как получается работать? Работать получается неправильно. Все держится на личных связях, на человеческом факторе, - признается она. - Я могу найти людей, которые помогут загрузить очередной конвой в Донбасс. Но постоянной команды волонтеров нет, люди работают, у каждого – свои дела, свои проблемы. Ведь никто не получает зарплаты! И у меня ее тоже нет! Звонишь, ищешь, платишь свои или кем-то пожертвованные деньги за бензин, кого-то просишь, договариваешься. Стоит мне остановиться – станет все дело.

Очередная машина с гуманитарной помощью отправляется в Донбасс. Фото: архив Елены Романенко

Вот, к примеру, мне сообщают, что есть для Донбасса детские кроватки, а забрать их некому и довезти из Тулы, например, в Москву на наш склад не за что. И начинаешь решать – найти грузчиков, разобрать кроватки, договориться о машине, привезти, разгрузить на складе и т.п. Так «неправильно» собираем помощь. А уж затем решаем вопрос доставки в Донецк, где эти кроватки или еще что-то давно у нас просит детский сад либо поселковая больница. Увы, при отсутствии бюджета по-другому не получается. А бросить нельзя. Люди ждут помощь.

Киевский район Донецка. Взорванный Путиловский мост. Фото: архив Елены Романенко

Народная дипломатия сильнее санкций

- Я-то думала, что в России все от нас, дончан, устали, а тут понадобился целый склад для помощи!

- А как же! Нам периодически на безвозмездной основе выделяют складские помещения москвичи, сочувствующие Донбассу. Арендовать и платить деньги за это у нас нет возможности. Сейчас склад находится в одном из крупных торговых центров. Предоставили его неравнодушные к чужому горю люди, чьи семьи пострадали после развала СССР в одной из бывших советских республик. Это тоже удалось с помощью личных связей, доверия ко мне моих друзей и их друзей. Но у нас нет нормальной складской работы. Нет кладовщика, нет людей, которые бы на постоянной основе сортировали, регистрировали доставленную помощь: детское – к детскому, одежду – к одежде и т.д. Так что похвастать нечем. Приглашаю друзей и вместе работаем.

Да! Ватники! И гордимся этим. Идет сбор посылок в Донбасс. Фото: архив Елены Романенко

Люди, желающие помочь дончанам, пишут и звонят мне со всех уголков мира. Вот так общими усилиями единомышленников с 2014 года мы отправили в Донбасс 26 гуманитарных грузов общим весом от 5 до 20 тонн каждый. Сейчас на подходе 27-ой. И в этом нет ни копейки государственных средств. Признаюсь, еще вчера у меня не было денег на отправку собранной помощи. Опубликовала крик «SOS» в соцсетях. А сегодня уже откликнулась президент благотворительного фонда «Мост мира – помощь жертвам войны» Лиане Килинш из Германии, что немецкие антифашисты берут на себя логистику. Ну, разве это не чудо?

Воспитанники Макеевского сада получили куличи на Пасху от группы "Москва-Донбасс" и от депутата Народного Совета ДНР Сивоконенко. Фото: архив Елены Романенко

- Ничего себе! Германия? Помогает Донбассу?

- Да! И не только Германия. Италия, Голландия, Швейцария, Канада, Израиль – везде живут люди, которые солидарны с Донбассом и не просто желают ему мира, а помогают до этого мира «дожить». Недавно 10-летняя девочка Полина из Швейцарии передала в Донбасс все деньги, которые ей подарили на день рождения. 350 швейцарских франков. Понимаете?! Просто ребенок услышал, что в Донбассе из-за войны страдают дети и посчитал, что эти деньги им нужнее. Когда мама Полинки увидела все чеки закупленной нами в Дом малютки ВИЧ-инфицированных малышей помощи, она еще сделала пожертвование. И оно было не последним.

Добровольные помощники группы "Москва-Донбасс" загружают очередную машину с помощью на Донбасс. Фото: архив Елены Романенко

Также и другие. Здесь важны кристальная честность и прозрачные отчеты волонтеров, чтобы спонсоры видели, куда пошли их деньги? Да, это, конечно, не государственная помощь, она «материально маленькая». Но в то же время это – большая духовная поддержка. И она людям в ДНР и ЛНР иногда важнее, чем продукты питания или одежда. Никакие санкции, никакие политические конъюнктуры и границы не могут запретить людям любить друг друга, спасать друг друга. Это и есть настоящая народная дипломатия.

Бессмертный Полк Донецка. В колонне вместе с артистами из Якутии, гастроли которых в ДНР организовали группа "Москва-Донбасс" и фонд "Северная Радуга" Фото: архив Елены Романенко

А начиналось все с пяти сумок для раненных

- Интересно, что это за люди, которые помогают Донбассу?

- Среди моих благотворителей нет ни одного олигарха. Это обыкновенные простые люди. Учителя, врачи, служащие, домохозяйки и их мужья, братья, соседи. Члены «Землячества Донбассовцев» Москвы. Однажды мне позвонили и сообщили, что в Ростовском госпитале находятся раненные ребята. Им нужно было абсолютно все – от носков и трусов до сим-карт в телефон. Мы с подругой отправили в Ростов несколько сумок с «нужностями» для парней. А потом, знаете, остановиться уже невозможно, помощь кому-то – она ведь затягивает в хорошем смысле. Доброделание - это как лавина, ты только кинул маленький снежочек, а общими усилиями получился большой красивый снежный ком. И еще свет, который видно всем. И вот тогда такой «свет светит» и греет все и вокруг, и внутри тебя! Замечу, часто те, кто помогает, просят не показывать их имена, хотя бы потому, что помощь Донбассу не приветствуется их руководством, семьей, организацией. То есть, люди сознательно рискуют. Но желание делать добро перевешивает.

2016 год. На праздновании 20-летия Землячества Донбассовцев Москвы. Подарили Захарченко шоколадный пистолет с пожеланием: чтобы только из шоколадных пистолетов обстреливался Донбасс! Фото: архив Елены Романенко

Иконы из России – молитвенный щит Донбасса

- Но вам показалось мало просто оказывать гуманитарную помощь или организовывать благотворительные акции, или вывозить из обстреливаемых территорий на отдых и реабилитацию детей. Вы стали еще и инициатором проекта «Нерушимая стена». И теперь в наших храмах, больницах, детских садах и школах, в молитвенных комнатах воинских частей - иконы из России, а в наших музеях подаренные россиянами картины.

- Я просто поняла, что передавать еду, школьные парты или книги библиотекам Донбасса – это не все, на что я способна. А главное: это далеко не все, что нужно попавшим в беду людям. Проект «Нерушимая стена» - это своего рода духовный мост из России в Донбасс. И по этому мосту не с оружием, а с миром и с любовью, с молитвенной памятью о погибших и с мольбой о живых, мы идем в истерзанный войной регион. Идем, чтобы укрепить и поддержать.

Сотни людей несколько часов под дождем ждали своей очереди, чтобы приложиться к святыне, подаренной иконописцами из поселка Мстера (Владимирская область) Фото: архив Елены Романенко

15 апреля 2019 г. в часовне на Саур-Могиле была установлена икона Божьей Матери "Нерушимая стена". Создана она известным иконописцем из Мстеры Николаем Шаландиным в память о воинах, погибших при защите этого кургана. Фото: архив Елены Романенко

В данном проекте уже участвуют иконописцы из поселка Мстера Владимирской области, мастера резьбы по дереву из Брянска, художники из Санкт-Петербурга, Владимира, Москвы и других регионов России. Волонтерской группой «Москва-Донбасс» в дар дончанам уже переданы десятки произведений духовной живописи, изготовленных владимирскими и брянскими иконописцами. В конце октября привезем иконы, специально созданные для разрушенных войной храмов: в Иверский монастырь, в Свято-Игнатьевский храм Донецка, в Благовещенский храм Горловки.

Икона святого Благоверного великого князя Александра Невского создана знаменитыми российскими иконописцами Владимиром и Альбиной Курчаткиными из поселка Мстера в память о погибших воинах Донбасса. Фото: архив Елены Романенко

Но проект «Нерушимая стена» это не только иконы, мы везем в Донбасс картины, книги.

Художник из Санкт-Петербурга Светлана Щиблева в рамках проекта духовной помощи "Нерушимая стена" подарила Донецкому художественному музею триптих "Молитва", созданный после ее поездки в ДНР. Фото: архив Елены Романенко

А еще организовываем «Счастливые каникулы» в РФ для детей. Начинали с отдыха в лагере ребят из обстреливаемых районов Горловки. А после уже вывозили школьников из Старобешево, Ясиноватой, Донецка. Очень важно, что все это – не партизанщина. Мы все делаем с участием других благотворительных организаций, согласовываем с муниципальными и республиканскими администрациями ЛДНР. Предстоящей зимой планируем при поддержке администрации Главы ДНР в очередной раз организовать «Счастливые каникулы» в Москве и в Туле для воспитанников музыкальной школы из Докучаевска и для дзюдоистов из Ясиноватой.

Юные спортсмены ДНР отправляются на отдых в Россию по программе "Счастливые каникулы". Фото: архив Елены Романенко

- Вам приходится быть связующим звеном для сотен людей. Ничего не забыть, не упустить из виду, к каждому найти язык – это очень энергозатратно. Как вы справляетесь?

- Скажу честно – трудно быть мотором, электростанцией. Тяжело гореть, когда нет ни спичек, ни дров. Мои знакомые мне часто говорят: «Отдохни. Хватит уже донбассить». Ну да. Усталость накапливается.

Но, во-первых, я, как вы заметили, «окружена добром». Не было ни единого раза, чтоб мне отказали в поддержке, например, в департаментах образования, спорта, культуры, в администрации Главы ДНР.

С такими ангелами-хранителями Донбассу ничего не страшно. Фото: архив Елены Романенко

И, во-вторых, я думаю, что рано отдыхать, пока мои земляки в беде, а я могу пригодиться. Донбасс для меня – это не только точка на карте, понимаете? Это Родина моя. Была бы моложе, признаюсь, пошла бы в 14-м в ополчение. Без сомнений. И скорее всего до сегодняшнего дня не дожила бы, я не умею прятаться, не умею быть осторожной. Я вот из тех, про кого Розенбаум поет: «летать – так летать, любить так любить, пахать – так пахать» … Поэтому я не там, а тут, в Москве. По своему возрасту выбрала другие баррикады. Порой кажется, что уже никаких сил нет. Но вот, невесть откуда, и верные люди находятся, и нужные двери открываются. Видимо, не завершена еще моя задача, а лучший отдых для меня, как говорил Лев Толстой, это просто другая, нужная людям и мне работа. Хватило бы сил. И чтоб мои близкие, и дальше, любили и прощали меня за то, что я сейчас никакая мама и бабушка…

Желающие оказать помощь Донбассу и примкнуть к дружной команде волонтеров могут всегда связаться с представителями группы "Москва-Донбасс" в соцсетях или написать напрямую Елене Романенко.