"Фолк, рок и ирландские танцы": В Донецке прошел Портал-Фест

Сегодня в донецком клубе «Чикаго» состоялся долгожданный многими рокерами «Портал-Фест». Побывала на нем и «Комсомольская правда», приглашенная организатором и ведущим вечера – Эдом Покровом.

Один из главных организаторов фестиваля - Эд Покров.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Это давняя моя мечта – организовать подобный фестиваль, в котором мы объединили бы фолк, рок, ирландские танцы и выступления реконструкторов, - сказал Эд Покров. – И вот она осуществилась. Это первый подобный фестиваль в ДНР. Более того, фестиваль объединил две Республики, у нас выступят команды из Луганска. Цель у нас одна – устроить такой дурдом, из которого вы уйдете в прекрасном настроении.

Праздник длился несколько часов.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Перед зрителями выступили семь донецких групп – «Полифония», «Meduza», «Rezonans», «Спiчкi», «Лады», «Hot Bed», «Panbrothers». Талантливые, самобытные, яркие, не похожие друг на друга. Было видно, что ребята сами получают кайф от выступления.

Команды из Луганска и донецкий альянс клубов исторической реконструкции продемонстрировали латный поединок. Грохот и лязг металла, удары и броски - и никаких тебе Минсков! Смотреть на это было и страшно, и завораживающе одновременно.

Рыцари ДНР против рыцарей ЛНР.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сюрпризом вечера стали ирландские танцы в исполнении студии «Авенденс». Кстати, символично, что именно 26 октября исполняется 11 лет со дня появления ирландских танцев в Донецке и 10 лет собственно студии «Авенденс».

Студия ирландского танца "Авенденс".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В выступлении каждой группы была одна народная песня, таковы были условия концерта. И, скажу я вам, «Катюша» и «Ой, то не вечер, то не вечер» под ударники и электро-гитары взорвали публику похлеще рок-композиций. Моим личным открытием вечера стала группа «Лады», исполняющая фолк-рок. Оказывается, ребята выступают не так давно, но то, что я услышала, достойно большой сцены. Так же удивила молодежь, исполняющая серьезный блюз.

Я слушала, наслаждалась каждой нотой и задавала самой себе вопрос: «Почему бы этот концерт не провести на площади Ленина?» И в самом деле, почему на крупных праздниках Республики выступают «завезенные» звезды из России, имена которых порой даже никому неизвестны, когда у нас свои таланты есть? Почему бы не поддержать их? Да и дончанам это было бы приятно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/740342" frameborder="0"></iframe> Донецкая группа "Лады" на Портал-Фесте.Юлия АНДРИЕНКО

Праздник длился несколько часов.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я просто потрясена. Удовольствие получила колоссальное! Знаешь, живу в Донецке и вот не знала, что у нас такие группы есть, - призналась мне дончанка Галина Карачинцева. – Почему ребят прячут? Почему бы им не выступить перед всеми дончанами, скажем, на площади Ленина? Республика обязана поддерживать талантливую молодежь.

Донецк скучает за подобными мероприятиями.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Почему-то мне кажется, что такие концерты куда больше поддерживали бы дончане. Ну, сильно в нас землячество и чувство гордости за своих! А еще было приятно видеть огромное количество поющей, играющей, танцующей - увлеченной молодежи. Хочется, чтобы они не чувствовали себя лишними в собственном городе.