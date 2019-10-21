Рокер Эд Покров: «Все мы боцманы, не покинувшие свой корабль»

Журналист, рок-артист, основатель кельтско-ирландского движения в Донецке Эд Покров знаком каждому, кто любит рок.

- Как так получилось, что по образованию ты не журналист и не музыкант, при этом стал культовой личностью в музыкальной тусовке, по слухам был лучшим интервьером? – спрашиваю Эда.

- Да, я окончил горный факультет ДПИ, проработал горным инженером три года на шахте, которую строил еще мой прадед. Даже видел выработки, в которых сохранились конюшни с остатками сена. Там нет связи и ты отчетливо понимаешь, что если сейчас вдруг погаснет твоя коногонка, то все. И придет ли Добрый Шубин, неизвестно, - признался Эд. - Но я пел сколько себя помню, начиная с 4-х лет. Мои родители познакомились в хоре шахтного ДК и музыка сопровождала меня всю жизнь. Ну и писал всегда. Вот так все и получилось…

Эд поет сколько себя помнит. Фото: Кот Бегемот

- Скажи, донецкий рок жив?

- Еще как жив! Вспоминаю, как в 2014 в несколько очень жестких прилетов пришлись в кузню «Гефест». И как раз в тот день должен был состояться фестиваль кузнечного мастерства в Парке кованых фигур. И что ты думаешь? В шесть утра прилетели снаряды, а в 10.00 мы уже пели для людей, а кузнецы разжигали горны. Люди подходили, плакали, благодарили. Помню, подошли бойцы из «Пятнашки» и сказали, что мы делаем не меньшее дело, чем они. Рок жив, несмотря ни на что.

В 2015 году мне вдруг позвонил Вадим Самойлов и попросил организовать рок-фестиваль. Тогда в Донецк приехали он, Юлия Чичерина, Иван Демьян. Мы сделали вместе с радио «Новороссия-Rocks» тот самый первый фестиваль в ДНР за 10 дней. А сейчас меня радует, что появляются все новые и новые талантливые коллективы. Есть, например, молодые ребята HOT BED , которые совершенно шикарно исполняют блюз. Откуда у 17-летних ребят чувство блюза, это ведь музыка зрелых?! Вместе с тем, это так!

Рядом с портретами художницы Оксаны Княжик. Фото: архив Эда Покрова

- Чем порадуете вскоре рокеров?

- Одним из самых громких событий будет Портал Фест 26 октября. Он начнется в 15.00 в клубе «Чикаго» и продлится до самого вечера. Это моя давняя мечта сделать подобный фестиваль. Я давно дружу с реконструкторами, ролевиками, клубами исторического фехтования. Вот на этом фестивале мы соединим прошлое и настоящее, фолк и рок. Будут выступать шесть разноплановых донецких групп, плюс одна – из Краснодона. Там не будет агрессивного рока, все будет очень тепло, очень душевно и очень весело, энергично. Я хочу, чтобы каждый, кто придет на фестиваль, ушел оттуда с хорошим настроением.

Подобный фестиваль будет в Донецке впервые. Фото: архив Эда Покрова

К каждой группе у меня есть требование – они должны в своем стиле исполнить одну народную песню. Не важно какого народа. Наша группа «Спiчкi» исполнит одну из самых знаменитых ирландских антивоенных композиций, которая относится к XVII веку и даже была походным маршем южан - «Джони, я тебя с трудом узнала». Плюс ко всему в промежутке между выступлениями групп будут рыцарские бои с полным вооружением.

И, конечно, зрителя ждут ирландские танцы в исполнении студии «Авенденс». Есть такое выражение, что у того, кто хоть раз видел ирландские танцы, жизнь не останется прежней. Кстати, символично, что именно 26 октября исполняется 11 лет со дня появления ирландских танцев в Донецке и 10 лет собственно студии «Авенденс».

Ждем всех желающих. Билеты будут продаваться на входе, по вполне демократичной цене – 150 рублей.

Хочу сказать спасибо минсвязи, Республиканскому оператору «Феникс» и конкретно Виктору Яценко, которые поддержали наш фестиваль. А в планах сделать подобный праздник на открытой площадке для огромного количества зрителей.

- Твоя группа «Спiчкi» выделяется среди рок-коллективов.

- Я в шутку называю ее сектой. Как-то даже ради прикола раздал музыкантам бейджи, на которых было написано «Брат Иван», «Брат Питер» и т.д., а у меня - «Старейшина Эд». Мы играем кельтик-панк – мою авторскую музыку, плюс бретонскую, ирландскую, шотландскую, иногда в моих переводах. Для меня панк – это внутренняя свобода, в том числе от стандартных взглядов на то, что такое панк. Ни в коем случае, это ни грязь и пьянь, а внутренняя свобода.

В гостях у мотоклуба Hard Moto Riders. Фото: архив Эда Покрова

Что касается названия, то спичками можно костер в лесу разжечь, чай вскипятить, друзей согреть, а можно с помощью них же и пожар устроить. Знаешь, мне часто приходилось слышать, что вот рок — это музыка протестов. Ерунда это все. Рок это, как краски. Можно пейзаж нарисовать ими, а можно слоган политический или надпись из трех букв на заборе. Все зависит от того, в чьи руки они попадут.

- Ты как-то сказал, что никогда не станешь исполнять песни на политические темы. Это тоже желание свободы?

- Знаю таких, кто на этой теме вполне успешно зарабатывал, в том числе, и на нашей войне. Политика – это очень тонкая грань. И никогда не знаешь, кто и как истолкует твои слова. К тому же я не контролирую то, что пишу, я не умею сочинять, я пишу то, что само идет. В какой-то момент меня просто накрывает, и я должен это срочно записать. Иногда думаю, мне ли принадлежат эти строки.

Этно-байк-фест "КонфедеРоссия", группу "Спiчкi" представляет известный байкер и промышленный археолог Игорь ZZ-Top. Фото: архив Эда Покрова

- Тем не менее, у каждого из нас свое кладбище рок-кумиров, одни из которых просто сдрейфили к нам приехать, а другие откровенно выступили против Донбасса. Ты был этому удивлен?

- Со многими этими идолами я был неплохо знаком. Что сказать? Я слишком хорошо знал этих людей, чтобы удивляться. Кто-то оказался героем только на словах, другие отказались петь бесплатно, еще кому-то все происходящее в Донбассе было по барабану.

Более того, я и о том, что война неизбежна, понял задолго до событий Русской весны. Когда в январе 2014 года от знакомых украинских музыкантов, которым предстоящей весной я должен был организовывать концерты в Донецке, вдруг массово повалили сообщения, что всех нас, дончан, нужно убивать, что только гражданская война и реки нашей крови спасут Украину, ну и все в таком духе. Это все писали мои бывшие приятели. Один из них даже грозился лично приехать и горло мне перегрызть зубами. А за две недели до этого мы с ним вели переговоры о концерте в Донецке. Представляете? Тогда я понял, что нас готовы убивать. И, к сожалению, не ошибся.

"Спiчкi" исполняют кельтик-панк – авторскую музыку, плюс бретонскую, ирландскую, шотландскую. Фото: архив Эда Покрова

- Но из Донецка не сбежал…

- Один мой хороший друг сказал так: ты ведь не бросишь больного родственника? Вот Донецк и есть мой родственник. У меня есть песня «Боцман», я ее посвящаю тем, кто не покинул Донецк. Вот мы все и есть такие боцманы, не оставившие свой корабль.

Я не делю людей по национальному признаку, исключительно по морально-нравственному. Я нормально отношусь к украинцам, к русским, к евреям, неграм, но я не перевариваю хохлов, москалей, жидов, нигеров.

Кстати, хочешь на прощание расскажу историю, как у художника «Комсомольской правды» Владимира Богдана брала автограф группа «Назарет»? БЫЛ концерт легендарныХ рокерОВ в «ЮНОСТИ», на котором Вовка сел перед сценой и начал рисовать на музыкантов шаржи. Охрана пыталась ему помешать, но он как-то уговорил их, что просто рисует и никому не мешает. А затем эти рисунки он отдавал музыкантам на сцену, те в диком восторге бегали с ними. Еще бы! Такого никогда не было, чтобы прямо во время концерта нарисовали вдруг их портреты. А затем в своей гримерке они дружно просили его оставить автограф на этих самых шаржах. Ну Вовка, конечно, с удовольствием это сделал для своих кумиров. Хотя явно не верил в происходящее…

Итак, ждем всех в эту субботу в 15.00 в клубе «Чикаго». Обещаю, будет весело!

БОЦМАН

Автор – Эд Покров

Пробоина в трюме, крысы сбежали,

Похоже ребята мы все облажались

Орал капитан, мачты гнулись дугой,

А боцман опять наливал по одной.

Спокойно друзья, ведь отчаянье грех,

Спасательных шлюпок хватит на всех,

Снес с мостика всех оглушительный вал,

А боцман опять по одной наливал.

По рации СОС и по душам спасайся,

Господи, воля Твоя постарайся!

Мы молим тебя все лишь об одном!

А у боцмана все не кончается ром.

Черные волны шлюпки бросают,

Глаз мертвой луны в черных тучах мерцает,

Капитан последним за борт сходил,

А боцман остался -

Боцман здесь жил.