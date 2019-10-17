В Донецк прибыл 87-й гуманитарный конвой из России

Сегодня в Донецкую Народную Республику прибыл очередной, 87-й, гуманитарный конвой из Российской Федерации. Сотрудники МЧС привезли несколько тонн детского питания.

- Распределение гуманитарной помощи будет проводиться на заседаниях Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, - сообщили в отделе общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР.

Сотрудники МЧС России привезли несколько тонн детского питанияФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Россия будет продолжать свою миссию и будет дальше оказывать поддержку жителям Республик ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Добавим, что ранее в социальных сетях появился слух о том, что Россия может прервать или сократить объемы гуманитарной помощи Донбассу с 2019 года. Однако пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию.

- Россия будет продолжать свою миссию и будет дальше оказывать поддержку жителям Республик Донбасса, - заявил Песков.