2019-10-17T13:18:24+03:00
Политика

В Донецк прибыл 87-й гуманитарный конвой из России

В него вошли детские продуктовые наборы
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Распределение гуманитарной помощи будет проводиться на заседаниях Государственной комиссииРаспределение гуманитарной помощи будет проводиться на заседаниях Государственной комиссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

Сегодня в Донецкую Народную Республику прибыл очередной, 87-й, гуманитарный конвой из Российской Федерации. Сотрудники МЧС привезли несколько тонн детского питания.

- Распределение гуманитарной помощи будет проводиться на заседаниях Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, - сообщили в отделе общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР.

Сотрудники МЧС России привезли несколько тонн детского питания Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотрудники МЧС России привезли несколько тонн детского питанияФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Россия будет продолжать свою миссию и будет дальше оказывать поддержку жителям Республик Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Россия будет продолжать свою миссию и будет дальше оказывать поддержку жителям Республик ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Добавим, что ранее в социальных сетях появился слух о том, что Россия может прервать или сократить объемы гуманитарной помощи Донбассу с 2019 года. Однако пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию.

- Россия будет продолжать свою миссию и будет дальше оказывать поддержку жителям Республик Донбасса, - заявил Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Военнослужащий с позывным «Вампир»: ВСУ подрываются на своих минах, потому что прут вперед – «ползучее наступление»
Украинские военные подрываются на своих минах из-за отсутствия минных карт, которые «зажали» свои же, по-пьяни, либо же когда продвигаются вперед по своим же минам
Новости 24