В Донецк прибыл 87-й гуманитарный конвой из России
Сегодня в Донецкую Народную Республику прибыл очередной, 87-й, гуманитарный конвой из Российской Федерации. Сотрудники МЧС привезли несколько тонн детского питания.
- Распределение гуманитарной помощи будет проводиться на заседаниях Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, - сообщили в отделе общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР.
Сотрудники МЧС России привезли несколько тонн детского питанияФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Россия будет продолжать свою миссию и будет дальше оказывать поддержку жителям Республик ДонбассаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Добавим, что ранее в социальных сетях появился слух о том, что Россия может прервать или сократить объемы гуманитарной помощи Донбассу с 2019 года. Однако пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию.
- Россия будет продолжать свою миссию и будет дальше оказывать поддержку жителям Республик Донбасса, - заявил Песков.
ИСТОЧНИК KP.RU