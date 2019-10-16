В ДНР едет очередной гуманитарный конвой из России

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-16T15:02:44+03:00

В нем собраны продукты для детей возрастом до трех лет

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В Республику едет очередной конвой гуманитарной помощи из Российской Федерации. В нем российские спасатели собрали продукты питания для младенцев и детей до трех лет. Прибытие конвоя запланировано на 17 октября. Об этом сегодня, 16 октября, сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— В Донецкую Народную Республику 17 октября прибывает 87-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации, — говорится в сообщении спасательного ведомства Республики.

Добавим, что ранее в социальных сетях появился слух о том, что Россия может прервать или сократить объемы гуманитарной помощи Донбассу с 2019 года. Однако пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил обратное. Он заявил, что Россия будет продолжать свою миссию и будет дальше оказывать поддержку жителям Республик Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU