2019-10-14T13:54:29+03:00
Общество

«Вместо бабьего лета пришла весна»: В Донецке расцвели крокусы

Октябрь выдался таким теплым, что в Донбассе расцвели сирень и крокусы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Крокусам в октябре рады не только дончане, но и насекомые. Фото: Евгении КарпачевойКрокусам в октябре рады не только дончане, но и насекомые. Фото: Евгении Карпачевой
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«Осень, осень, ну давай у листьев спросим, где он май, вечный май?» - поется в одной песенке и мне хочется сказать: как где? В Донецке!

Осень в Донбассе всегда прекрасна, словно в компенсацию за слишком засушливое знойное лето и сырые гриппозные зимы. А дончане – это те счастливчики, для которых бабье лето бывает несколько раз за осень. Особенно красивым бывает октябрь, тогда, как сентябрь в Донбассе еще напоминает продолжение августа, то второй месяц осени одевает город в багрянец и золото.

Цветы появились на солнечном пригорке. Фото: Евгении Карпачевой

Цветы появились на солнечном пригорке. Фото: Евгении Карпачевой

Нынешний октябрь в Донецке выдался не бывало теплым, словно осень забыла о своих правах. Днем температура порой достигает +26 и никого не удивляют горожане в шортах и футболках.

- Настоящая весна вместо бабьего лета! Люблю нашу донецкую осень. Да и гулять можно под нежным осенним солнцем, не опасаясь схватить солнечный удар, - говорит моя подруга Елена.

Недавно дончане были изумлены сиренью, которая расцвела в октябре. А вчера возле Донбасс Арены я увидела цветущие крокусы. Нежные, глянцевые, они выглядывали из подсохшей травы, радуя насекомых, которые тоже не спешили в спячку.

В прошлом году было прохладно в это время и крокусов не было. Фото: Евгении Карпачевой

В прошлом году было прохладно в это время и крокусов не было. Фото: Евгении Карпачевой

- В прошлом году было прохладнее и крокусов не было, а в этом году такая теплынь, что вот они проклюнулись, - говорит донецкий фотограф Евгения Карпачева. - Такие нежные, хрупкие цветочки, а после обеда, когда вновь пришла к заветному месту, обнаружила сорванные и брошенные на тротуар цветы. Как я обозлилась на этих людей, которые сделали это! Народа в парке было множество, две свадьбы с гостями и детьми, неужели никто не видел и не сказал - не трогай??

Изумительная нежность среди октября. Фото: Евгении Карпачевой

Изумительная нежность среди октября. Фото: Евгении Карпачевой

Вскоре ноябрь напомнит нам вполне о том, какая бывает осень, Донецк оденется в пятьдесят оттенков серого, а снег укроет до весны и цветы, и насекомых, а потому спешите, любуйтесь, ловите витамин Д, фотографируйте, только не губите хрупкую красоту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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