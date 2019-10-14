2019-10-14T12:54:04+03:00
Политика

В Киеве придумали, как не возвращать долги пенсионерам из республик Донбасса

В проекте госбюджета на 2020 год не заложена сумма задолженности ПФУ перед жителями ДНР и ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сотни тысяч пенсионеров из ЛНР и ДНР регулярно ездят на украинскую сторону, чтобы получать свои кровные. Фото: Фейсбук/Евгений КаплинСотни тысяч пенсионеров из ЛНР и ДНР регулярно ездят на украинскую сторону, чтобы получать свои кровные. Фото: Фейсбук/Евгений Каплин
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Почти 900 переселенцев получили в Луганской области долги по пенсиям. Общая сумма – 7 миллионов 300 тысяч гривен. В среднем по 8 тысяч гривен на каждого пенсионера. Такие данные озвучила на аппаратном совещании начальник главного управления ПФУ в Луганской области Ольга Шарунова.

Всего же в регионе числится почти 170 тысяч пенсионеров-переселенцев. Подавляющее большинство из них живут в ЛНР. А на украинскую сторону ездят, чтобы получать свои кровные. Среди этих луганчан десятки тысяч, кому Украина по разным причинам задолжала по выплатам. А в общем Киев остается должен 320 тысячам жителей Донбасса астрономическую сумму - более 70 миллиардов гривен.

СПИСОК СЧАСТЛИВЧИКОВ НЕВЕЛИК

- Мне Пенсионный фонд должен почти 5 тысяч гривен – за два месяца, - рассказывает дончанка Оксана Викторовна. – Долг возник еще в прошлом году. Из-за сбоя «Аркана» мне не засчитали пересечение границы, остановили выплаты. Пока разобрались и восстановили «вылетело» два месяца. Слышала, что кому-то начали возвращать долги. Но в Пенсионном фонде в Мариуполе мне сказали, что меня это не касается.

Действительно, 900 счастливчиков, о которых отчиталась глава управления ПФУ в Луганской области, получили задолженность по постановлению Кабмина Украины № 788 от 21.08.2019 года. Документ предусматривает выплату долгов, если суммы пенсии за прошлый период были начислены в связи:

- с первичным назначением пенсий;

- в случае выплаты пенсии после продления инвалидности;

- продление выплаты пенсий по случаю потери кормильца;

- начисление средств по перерасчету пенсий (за период, когда проведена выплата пенсии).

Остальным дончанам и луганчанам пока ничего не светит. Тем более, что выяснилось - в проекте государственного бюджета на 2020 год не заложена сумма долга ПФУ перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольном Донбассе. Об этом сообщил эксперт Украинского института будущего Игорь Попов. Он уверен, что и после урегулирования ситуации в Донбассе Пенсионный фонд Украины вряд ли будет в состоянии покрыть все долги по пенсиям.

- Даже в случае реализации плана реинтеграции первым этапом будет комплексная верификация статусов пенсионеров и социальных категорий, с анализом полученных выплат, – отметил эксперт.

Не исключена и сверка выплат украинских и республиканских пенсий. После чего Киев уменьшит сумму долга перед конкретным пенсионером на сумму полученной им пенсии в ДНР или ЛНР.

КОВАРНЫЙ ПЛАН УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ

- Украинский эксперт приоткрыл коварный план Киева в отношении долгов Украины перед пенсионерами из ДНР и ЛНР, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Вполне вероятно, что существует сценарий зачета республиканских пенсий для снижения общей суммы в 70 миллиардов. Понятно, что об этом публично пока не говорят.

Политолог предполагает, что план родился еще в прошлом году - в правительстве Владимира Гройсмана. Достаточно вспомнить постановление Кабмина № 335 от 24 мая 2018 года. Документом был введен новый порядок, по которому после любого приостановления соцвыплат (независимо от причин) их возобновление начинается только с момента обращения переселенца с новым заявлением. А образовавшиеся долги выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабмином. Только вот этот порядок правительство до сих пор не приняло.

- Очевидно, что отдельный порядок будет введен после «реинтеграции» Донбасса, - говорит Кузьменко. – Тогда-то и объявят про взаимозачет пенсий. Логика простая: официально деньги для пенсий в ДНР и ЛНР не являются гуманитарной помощью – России или другой страны. Средства на пенсии поступают от налогов, которые платят местные предприятия.

Кстати, отсутствие в бюджете Украины на следующий год денег на возврат долгов по пенсиям лишь подтверждает эту версию.

НАДО СУДИТЬСЯ

Впрочем, правозащитники советуют пенсионерам-переселенцам судиться за неполученные выплаты. Хотя общеизвестно, что судебные решения Пенсионным фондом не выполняются. ПФУ проигнорировал 90% таких решений. Но правозащитники и тут нашли выход. Один из эффективных способов заставить чиновников выполнить судебное решение – штраф, который может быть наложен на начальника конкретного управления ПФУ.

- Есть несколько вариантов влияния: это и обращение с жалобами и установление судебного контроля за исполнением решения суда, - разъясняет руководитель регионального офиса, юрист фонда «Право на защиту» Дарья Лысенко. - Если управление ПФУ не исполнит решение суда по выплате задолженности по пенсии, то суд имеет право оштрафовать начальника данного управления. Причем половина суммы штрафа выплачивается непосредственно пенсионеру – истцу по такому судебному делу.

Как показывает практика юристов БФ «Право на защиту», в последнее время применение этой системы приносит результаты. Пенсионные фонды стали более «сговорчивыми» после того, как руководители управлений ПФУ в Кировоградской области и в Киеве выплатили штрафы по 40 тысяч гривен. Половину этой суммы получил бюджет, другую половину – пенсионеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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