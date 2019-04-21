Международная организация по миграции: Киев лишил пенсий и пособий каждого третьего переселенца из Донбасса

62-летняя жительница Донецка Оксана Викторовна раз в два месяца ездит в Мариуполь за украинской пенсией.

- Дольше 60 дней находиться у себя дома я не могу, иначе лишусь пенсии, - говорит женщина.

В сентябре прошлого года Оксана Викторовна так и не дождалась СМС-сообщения из Ощадбанка о поступлении выплат на ее карточку.

- Подумала, какой-то сбой со связью. Поеду в Мариуполь в октябре и все выясню. Выяснила…

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК, КОТОРОГО НЕТ

Пожилая женщина рассказывает, что сначала в банкомате увидела на остатке лишь 20 гривен – то есть ей ничего не перечислили. А потом в Пенсионном фонде сообщили о приостановке выплаты пенсии. Мол, по данным Погранслужбы, линию разграничения Оксана Викторовна в прошлый раз не пересекала. Таким образом превысила двухмесячное ограничение и была лишена статуса переселенца.

- Ни слезы, ни уговоры не помогли. Пришлось заново писать заявление и проходить проверки. Выплаты восстановили, а долг за два месяца так и не вернули. Сказали: ждите решения Кабмина об особом порядке. Так до сих пор этот порядок и не приняли. Надурили нас Порошенко с Гройсманом.

Оксана Викторовна пострадала от элементарного сбоя в программе «Аркан», которая фиксирует пересечение жителями Донбасса линии соприкосновения. Такие ошибки нередки, но проблема до сих пор не решена.

А особый порядок возврата долгов по пенсиям переселенцам был придуман около года назад «горячо любимым» дончанами правительством Украины. Постановлением КМУ № 335 от 24 мая 2018 года был введен новый порядок, по которому после любого приостановления соцвыплат (независимо от причин) их возобновление начинается только с момента обращения ВПЛ с новым заявлением. А образовавшиеся долги выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабмином. Только вот этот порядок правительство до сих пор не приняло.

НАРУШЕНИЯ - МАССОВЫЕ

В апреле Международная организация по миграции опубликовала отчет о масштабном опросе среди переселенцев, проведенном Национальной системой мониторинга ситуации с ВПЛ. По всей Украине были опрошены 2403 домохозяйств ВПЛ. Еще 4044 респондентов опросили методом телефонного интервью, из них 774 переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Также эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

Выяснилось, что в 2018 году 37% домохозяйств ВПЛ подвергались приостановке социальных выплат. В основном переселенцев лишали ежемесячной адресной помощи и пенсии. Причем средняя продолжительность приостановки выплат составила почти полгода.

ПРЕМЬЕР НЕ СЛЫШИТ ОМБУДСМЕНА

На днях мониторы уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в очередной раз констатировали системные нарушения права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на получение пенсий из-за отсутствия соответствующего механизма. Об этом сообщила пресс-служба украинского омбудсмена.

Мониторы, в частности, побывали в Киево-Святошинском объединенном управлении ПФУ Киевской области. Выяснили, что там числятся 4 532 пенсионера-переселенца из Донбасса. Из них 667 (15%) не получают пенсионные выплаты, которые по разным причинам были приостановлены. А 1 362 (30%) ВПЛ не выплачена пенсия за прошлый период.

- Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека считает такую ситуацию грубым нарушением прав человека на пенсионное обеспечение, - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Также отмечается, что в начале апреля 2019 года Людмила Денисова уже направляла представление премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о необходимости урегулирования данного вопроса.

Вероятно, что после выборов президента Украины, вопросами возврата долгов переселенцам будет заниматься новое правительство.