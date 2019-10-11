2019-10-11T14:12:32+03:00
Политика

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко - о том, что ожидает Донбасс после срыва Украиной развода сил

Почему Украина срывает разведение сил на линии соприкосновения - версии
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Украинская сторона делала вид, что не замечает сигнальных ракет, и потихоньку продолжала обстреливать Республику. ФОТО: Ольга ГОРДОУкраинская сторона делала вид, что не замечает сигнальных ракет, и потихоньку продолжала обстреливать Республику. ФОТО: Ольга ГОРДО
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Три дня военнослужащие ДНР в присутствии наблюдателей и журналистов посылали белые ракеты - знак того, что наша сторона готова выполнять соглашение о разведении. Но украинская сторона делала вид, что не замечает этих ракет, и потихоньку продолжала обстреливать Республику.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал эту патовую ситуацию:

- Срыв разведения сил и средств в Петровском - это не точка, не поворотный пункт, а точка с запятой. Собственно, украинская сторона сразу после переговоров в Минске в одностороннем порядке ввела дополнительное условие - отсутствие обстрелов 5 дней - и сама заявила о его невыполнении. Между тем, разведение сил и средств - условие встречи в Нормандском формате и Зеленский публично говорит о желательности и важности скорейшей встречи.

Так зачем срывать разведение? Ну либо это саботаж военного руководства, которое не отдает команды, либо демонстрация того, что президент Украины ставит условия и модерирует процесс. Третья версия - Киев просто тянет время, вырабатывая позицию на переговорах и анализируя ход очередного Майдана, которым пытается управлять Порошенко.

Вероятней всего, разведение таки состоится. Но осадочек все равно останется - все выглядит так, что ВСУ издеваются над военными ДНР и наблюдателями ОБСЕ.Как дальше будут развиваться события в Донбассе - станет ясно только после встречи в Нормандском формате. А пока на Донбассе будут продолжаться обстрелы - точно так же, как и последние годы этой затянувшейся войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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