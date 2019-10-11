Известному поэту Донбасса Владимиру Скобцову исполняется 60 лет!

11 октября в 17:00 в донецкой академической филармонии состоится концерт, посвященный 60-летию поэта Донбасса Владимира Скобцова. Юнна Мориц, чей поэтический компас безошибочен, справедливо выделяет Владимира из всех пишущих сегодня о Донбассе и России, и называет его "Орфеем Донбасса".

ФОТО: Личный архив В. Скобцова

Вот как писала известная поэтесса о нашем земляке:

" Поэзия - это язык тайного знания, таким языком написаны Ветхий и Новый Завет, все священные книги, все мифы народов мира, где самые свежие новости дня - и на завтра, и на послезавтра.

У Пушкина в сто раз меньше высоких технологий и в сто раз "хуже" рифмы, чем у сегодняшних рифмозайчиков, которые с восторгом взаимного восхищения признали наглую волю именно того, под кем должна дрожать Россия. Сегодня русская поэзия делится на тех, кто признал и на тех, кто не признал эту наглую волю того - под кем дрожать!.. Прекрасный поэт Владимир Скобцов не признал, и хуже того, он - легендарный Орфей Донбасса, великого Сопротивления дрожанию! Великолепные цитаты его поэзии переживут любой срок давности, но сейчас я не хочу превращать его в цитатный танк и в цитатный банк. А хочу, чтобы Вы, драгоценный Читатель, в этой книге увидели родного, живого, трепетного Человека, у которого - сильный, породистый талант, Божий дар, язык тайного знания. И вне зависимости от любых событий, такой поэт - всегда историческое событие, его поэзия превращает действительность гегемонстра - в недействительность!.. Таков язык тайного знания - как не дрожать!"

Владимир Скобцов — настоящий русский поэт, прозаик, бард, общественный деятель. Один из организаторов и член совета правления Союза писателей Донецкой Народной Республики, член Союза писателей ЛНР и Республики Крым, руководитель культурно-патриотического проекта "Большой Донбасс". Он родился, живёт и работает в Донецке, для которого сделал немало.

В годы борьбы народа Донбасса за право на свой исторический выбор Владимир выпустил книги стихов "Непокорённый" и "Металл Сопротивления", стал соавтором сборника гражданской поэзии "Час мужества", получившего национальную премию России "Книга года", анталогий "Время Донбасса" и "Выбор Донбасса" и других, переведен на иностранные языки. Его песни и песни на его стихи удостоены наград и премий, в том числе специального приза имени Иосифа Кобзона на фестивале патриотической песни "Красная гвоздика" в Москве. Награждён Орденом дружбы народов "Белые журавли России".

Владимир Скобцов часто выступает на передовой. ФОТО: Личный архив В. Скобцова

В первом, возрождённом им в воюющем Донецке фестивале непокрённого Донбасса, "Большой Донбасс-2015" участвовали Александр Мирзаян, Виктор Пеленягрэ, Павел Усанов, Рок-группы "Русский рок в поддержку Донбасса", "Ночные волки", барды России, Беларуси, ЛНР, ДНР. Были проведены концерты на площади Ленина, в Республиканской б-ке им.Крупской, госпитале, теле и радио эфиры.

В фестивале "Большой Донбасс-2016" приняли участие рок-группы ДНР, писатели, поэты и барды России, Беларуси, ЛНР, ДНР. Проведены концерты в Донецкой государственной академической филармонии, городах Республики, детских домах, Донецком высшем общевойсковом командном училище, Академии Управления, ДонНУ, ДонНТУ, Республиканской б-ке им.Крупской, в парке им.Щербакова.

В 2017-м году проведен фестиваль "Большой Донбасс - 2017" и зимний "Большой Донбасс - 2018".

Фестиваль перерос в проект "Большой Донбасс". В рамках проекта проведены концерты в госпиталях и воинских частях, ВУЗах, школах и библиотеках, выездные концерты в городах Донецкой республики и ЛНР.

Создан и проведен совместный спектакль Владимира Скобцова и Юлии Чичериной "Русское поле" - в батальонах "Легион", "Пятнашка", "Дизель" и друхих, в госпиталях и учебных учереждениях.

В 2018 году прошла совместная презентация поэтической Антологии "Работайте, братья!", концерт Андрея Соболева из Севастополя "Мост над войной", презентация фильма "Добровольцы", снятого музеем воинской доблести Донбасса.

В 2018-2019 гг в ДНР проведены концерты в Доме Работников Культуры, Академии МВД, ДонНУ, презентация книги Владимира Скобцова "Металл Сопротивления", концерты - встречи с жителями обстреливаемых районов Горловки и других.

Также прошли концерты в ЛНР, в Луганске, Молодогвардейске, Краснодоне.

Вместе с бардом Андреем Соболевым была осуществлена программа "РОЖДЕСТВО ВСТРЕЧАЕМ ВМЕСТЕ". В ДНР это были выстулнения перед раненными в госпитале и травматологии, в батальоне "Спарта", на позициях в Донецком аэропорту, в Донецком военном училище, презентация книги Андрея Соболева "Юго-запад" в Союзе писателей ДНР, Есенинском центре ДонНУ и университете им. Туган-Барановского. В ЛНР были проведены концерты перед военнослужащими, в госпитале, федерации профсоюзов ЛНР, университете им.В.Даля

В 2019 г. в Дебальцево была проведена творческая встреча жителей города с Андреем Соболевым и Владимиром Скобцовым. Расширяя всестороннюю интеграцию Донбасса в Россию, Андрей Соболев и Владимир Скобцов объединили наработки двух фестивалей музыки и поэзии - "Балаклавские каникулы" и "Большого Донбасса" и привлекли более широкую часть творческих патриотических сил Донбасса, Крыма и России в общее культурное поле. В настоящее время два фестивальных движения существуют в режиме единого проекта, который набирает силу.

Неизменность нравственных ориентиров в творчестве Владимира Скобцова для многих сегодня служит маяком в непростой современной ситуации. Нынешний концерт в филармонии подведёт итоги пятилетней работы на благо родины, это знаковое событие в общественно-политической и культурной жизни Донбасса и России. Желаем юбиляру здоровья и долгих лет активной творческой работы на благо родины, стойкости и народной любви ему не занимать!

х х х

Владимир Скобцов

Мой рай, мой край.

Об этот край суровый

Ломают копья, расшибают лбы.

Я создан из его любви и крови,

Труда и воли, слова и судьбы.

Его судьба - нелёгкая дорога,

По ней он шёл, не полз и не петлял.

В лицо он видел дьявола и Бога,

Пред ними не скулил и не вилял.

Был столько раз оболган, продан, предан,

Лицом к беде, у смерти на краю,

Он никогда не называл соседом

Родную мать и родину свою.

Он прям, упрям, он твёрд, не терпит лени,

Он бил всегда за подлость по зубам,

Он никого не ставил на колени,

Поскольку никогда не станет сам!