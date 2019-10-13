2019-10-13T21:07:01+03:00
Политика

Военнослужащий с позывным «Вампир»: ВСУ подрываются на своих минах, потому что прут вперед – «ползучее наступление»

Украинские военные подрываются на своих минах из-за отсутствия минных карт, которые «зажали» свои же, по-пьяни, либо же когда продвигаются вперед по своим же минам
Ольга ГОРДО
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"Ползучее наступление" со стороны ВСУ продолжается. Фото: /narodna-pravda.ua"Ползучее наступление" со стороны ВСУ продолжается. Фото: /narodna-pravda.ua
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Грузовик с военными украинской армии подорвался на минах к югу Донецка, ранения получили два силовика. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Продолжают иметь место небоевые потери в рядах вооруженных формирований Украины. Так, 12 октября прибывшие на замену боевики 128-й бригады, так и не добившись получения карт минных полей от представителей 35-й бригады, допустили наезд грузовиком КрАЗ на минные заграждения в районе села Николаевка. В результате подрыва двое карателей — сержант и рядовой получили тяжелые ранения, а также уничтожено перевозимое имущество и боеприпасы, — отметили в УНМ.

Ситуацию - «Комсомолке» прокомментировал военнослужащий народной милиции ДНР с позывным «Вампир». Он назвал несколько причин, по которым ВСУ регулярно подрывается на своих минах.

- Тут масса вариантов. Первый – при ротации они не дают карты минных полей своим же. Точно так не предупреждают своих, если карта минных полей изменилась. Второе – очень много диверсантов появляется под смелой водой – напьются и лезут сюда всех победить, «герои». Ну и третье – «ползучее» наступление. Они прут потихоньку вперед. На юге есть такие участки, где «серой» зоны нет – расстояние между окопами метров двадцать. А прут как? По тому, что сами же и минировали, чтоб мы не прошли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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