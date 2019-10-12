2019-10-12T19:21:28+03:00
Общество

Легендарная Юнна Мориц в юбилей Владимира Скобцова: "Володя, - Поэзия - это кредитная линия Господа Бога."

"Журавлей Донбасса" люди слушали стоя
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Владимра Скобцова слушали стоя. ФОТО: Архив Владимира СкобцоваВладимра Скобцова слушали стоя. ФОТО: Архив Владимира Скобцова
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11 октября в донецкой академической филармонии им.Прокофьева состоялся юбилейный концерт, посвященный 60-летию поэта Донбасса Владимира Скобцова.

Не смотря на насыщенную культурную жизнь столицы непокоренного края, это событие было поистине выдающимся и знаковым как для дончан, так и гостей из России, Крыма, Украины, Америки, Канады, Израиля и Европы, специально приехавших на концерт Владимира.

Поздравительное письмо от Главы Республики Дениса Пушилина юбиляру зачитал министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков. На сцену вышли поздравить поэта первый сенатор от Севастополя, бард, общественный деятель Андрей Соболев, писатель и журналист Андрей Бабицкий, профессор Игорь Костенок, барды и писатели из России и другие гости.

"Володя, - Поэзия - это кредитная линия Господа Бога." - написала из Москвы Владимиру Юнна Мориц. И в этой фразе вся суть творчества Владимира Скобцова.

Владимира Скобцова зал слушал, затаив дыхание и заново переживая великие и трагические события, происходящие на родной земле. Прозвучали стихи и песни о войне, любви, дружбе, о прекрасных людях непокоренного Донбасса как в авторском исполнении, так и в исполнении ведущих вокалистов.

Автор гимна Донецкой Народной Республики композитор Михаил Хохлов написал более десятка песен на стихи Владимира Скобцова, которые составили заключительную часть концерта.

Алексей Аносов спел песню "Не измени своей земле", получившую специальный приз имени Иосифа Кобзона на фестивале "Красная гвоздика" в Москве.

Песню "Журавли Донбасса", посвященную памяти погибших героев, в исполнении Константина Пасичного люди слушали стоя, не пряча слёз. О возврате под нацистский нож Украины в этом зале не могло быть и речи.

Наталья Изотова исполнила посвященную 150-летию Донецка песню "Ты у нас один, Донецк!"

И каждый раз в зале долго не затихали аплодисменты. Такой аншлаг и такие овации можно припомнить только на концертах истинно народного певца земли донецкой Иосифа Кобзона. Владимир Скобцов уверенно доказал, что знамя песни Донбасса остается в надежных руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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