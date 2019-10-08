«Дома совсем нет еды»: пятиклассница получила голодный обморок на уроке в школе

На одном из уроков в пятом классе школы номер 2 в поселке городского типа Оленовка, что в Докучаевске, одна из учениц потеряла сознание. Медсестра учебного заведения констатировала - состояние у девочки очень плохое.

Когда пятиклассницу привели в чувство, и стали расспрашивать – выяснилось, что она уже долгое время голодает из-за того, что дома совсем нет еды.

- Нам позвонили из администрации школы и рассказали о произошедшем, - говорят в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики. - По месту проживания девочки немедленно направились сотрудники сектора по делам несовершеннолетних Докучаевского городского отдела полиции.

Правоохранители выяснили, что мать ребенка длительное время злоупотребляет спиртными напитками, в квартире царит антисанитария, отсутствуют продукты питания.

На нерадивую мать правоохранители составили административный протокол, поставили на профилактический учет и побеседовали о недопущении подобных ситуаций.

- Если она не встанет на путь исправления и не создаст своему ребенку надлежащие условия для жизни, будет рассмотрен вопрос о лишении ее родительских прав, - заявили в МВД ДНР.

Донецкий психолог Ирина Коляда рассказала «Комсомолке», что лишение родительских прав – не выход из положения.

- Для ребенка попадание в интернат огромнейший стресс, нагрузка на психологическое состояние, - говорит специалист. – Какими бы не были родители – они остаются мамой и папой, самыми родными людьми. В этой ситуации с матерью провели беседы, и дальше с ней будут продолжать профилактическую работу. Она должна взяться за свою голову и за воспитание ребенка.

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