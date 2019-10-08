2019-10-08T13:15:24+03:00
Происшествия

В Донецке пропал 16-летний парень с серо-зелеными глазами

Егор выехал из колледжа еще 4 октября, но домой в Петровский район не добрался
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Егор пропал еще в прошлую пятницу, не вернувшись из колледжа. Фото: соцсетиЕгор пропал еще в прошлую пятницу, не вернувшись из колледжа. Фото: соцсети
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В Донецке пропал 16-летний парень. Зовут его Скрыльник Егор.

В пятницу, 4 октября 2019 года, он не вернулся домой из Донецкого профессионально-педагогического колледжа, который находится на улице Текстильщиков, 5.

- Сел в автобус №42, который направляется в сторону дома в Петровский районе, но домой не пришел, – сообщают родственники Егора в соцсетях. - Просим отозваться всех, кому хоть что-то известно.

Рост парня - 178 см, вес - 65 кг, глаза серо-зеленые. Егор был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, голубую кофту и зеленые кроссовки.

Вот только наблюдательные пользователи соцсетей тут же отметили в комментариях, что парень пропадает не впервые. В прошлый раз он нашелся в парке Щербакова. Будем надеяться, что все окончится благополучно и в этот раз.

Итак, всем, кто видел или знает о местонахождении парня, просьба сообщить по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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