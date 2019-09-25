2019-09-25T16:02:40+03:00
Политика

Два санитарных автомобиля Народной милиции ДНР попали под украинский обстрел

Украинская сторона выпустила больше 50 снарядов крупного калибра по Лозовому на окраине Донецка [фото, видео]
Никита МАКАРЕНКОВАндрей ТРУБЕЦКОЙ
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Украинская сторона выпустила больше 50 снарядов крупного калибра по Лозовому на окраине ДонецкаУкраинская сторона выпустила больше 50 снарядов крупного калибра по Лозовому на окраине ДонецкаФото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ
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Сегодняшнее утро для дончан выдалось беспокойным. Украинские военные устроили массированный обстрел окраины города. Под огнем оказался населенный пункт Лозовое, Куйбышевский район столицы.

Представитель Народной милиции ДНР рассказал, что оборонному ведомству стало известно, кто отдал преступный приказ открыть огонь по Донецку.

Украинская сторона выпустила больше 50 снарядов крупного калибра по Лозовому на окраине Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Украинская сторона выпустила больше 50 снарядов крупного калибра по Лозовому на окраине ДонецкаФото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Украинская сторона выпустила больше 50 снарядов крупного калибра по Лозовому на окраине Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Украинская сторона выпустила больше 50 снарядов крупного калибра по Лозовому на окраине ДонецкаФото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

- В 6.50 утра украинские боевики из 28 бригады, под командованием военного преступника Марченко, совершили обстрел населённого пункта Лозовое, который находится на окраине Донецка. Работали из тяжелой артиллерии калибра 122 и 152мм, выпустили более 50 снарядов. Наличие разрушений уточняется, к счастью пострадавших нет, - рассказал представитель НМ ДНР.

Комментарий представителя НМ ДНР по обстрелу Донецка со стороны Украины 25 сентября. Видео: Андрей Трубецкой.Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Также сообщается, что под обстрел попали два санитарных автомобиля Народной милиции, которые приехали на момент обстрела в эпицентр для того, чтобы оказать помощь мирным жителям.

Один из снарядов киевских силовиков попал в завод алюминиевых профилей в Куйбышевском районе Донецка, после чего завод загорелся.

Украинская сторона выпустила больше 50 снарядов крупного калибра по Лозовому на окраине Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

Украинская сторона выпустила больше 50 снарядов крупного калибра по Лозовому на окраине ДонецкаФото: Андрей ТРУБЕЦКОЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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