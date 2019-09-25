Стало известно что горит в Куйбышевском районе
Пожар в Куйбышевском районе Донецка произошел на заводе алюминиевых профилей. Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции ДНР.
- Произошел пожар на территории алюминиевого завода, — говорится в сообщении.
В районе происшествия развернут оперативный штаб. Работают специалисты МЧС, МВД, УНМ. Информации о пострадавших не поступало.
Между тем, как отметили сегодня в СЦКК, в семь утра украинская армия открывала огонь по Донецку из артиллерии в 122 миллиметра. Первые сведения о пожаре стали появляться также в это время.
Донецкий завод алюминиевых профилей открылся в 1997 году. Специализируется на производстве продукции для машиностроительных, торговых и строительных компаний – широкого ассортимента профилей, чушек, катанок. До войны был крупнейшим на Украине в своем роде. С началом конфликта в Донбассе продолжил работу. За время боевых действий неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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