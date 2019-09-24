Единственный в мире дрессировщик без обеих ног Виталий Смолянец: Львицы приняли меня таким, какой я есть - для них я лидер

С середины сентября в донецком цирке идет новая программа. Ее фишка - аттракцион «Империя львиц» под руководством дрессировщика из Харцызска Виталия Смолянца. Наш земляк – настоящий пример для многих. Уже четвёртый год мужчина работает на манеже на протезах.

Сразу же после больницы Виталий отправился к животным на коляске. Фото: Личный архив героя публикации

В феврале 2015 года ночью на обледенелой трассе «Тверь – Москва» Виталий Смолянец стал свидетелем происшествия, в котором автомобиль врезался в разделительное заграждение. Водитель был в шоковом состоянии, а пассажир вылетел на магистраль. Виталий бросился к пострадавшему, чтобы перетащить его с проезжей части. Боковым зрением он увидел, как на них несется грузовая фура. Виталий сумел вытолкнуть за ограждение потерявшего сознание человека, а сам попал под удар несущейся на высокой скорости фуры. Этот героический поступок стоил артисту обеих ног.

Виталий преодолел все трудности и продолжил свою деятельность в цирке. Фото: Ростовский цирк

Единственный в мире дрессировщик без обеих ног Виталий Смолянец выступил в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Виталий преодолел все трудности и продолжил свою деятельность уже на протезах. Он вернулся в цирк. За годы своей деятельности дрессировщик впервые привез программу в родной Донецк. Зрители встретили земляка стоя.

Уже после представления ожидаю артиста за кулисами цирка. Времени на общение у него в обрез. На представление приехали родственники из Харцызска. Им нужно уделить внимание. Но Виталий соглашается на беседу с «Комсомолкой».

- В донецком цирке вы впервые показали свой аттракцион?

- Да. Я и до войны здесь ни разу не выступал. Как-то не складывалось. Я работал во многих цирках. И в Луганске был, а здесь – первый раз за свою жизнь. Но с боевыми действиями это никак не связано. Я всегда ездил сюда, во время войны был здесь очень много раз, просто обстоятельства складывались так, что программу не привозил. Вместе со мной сюда приехала семья – жена с ребенком. Эта моя земля, где я родился и вырос.

Единственный в мире дрессировщик без обеих ног Виталий Смолянец выступил в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Единственный в мире дрессировщик без обеих ног Виталий Смолянец выступил в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Единственный в мире дрессировщик без обеих ног Виталий Смолянец выступил в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Во время вашего выступления я сидел с открытым ртом. Как вам удается так ладить с львицами и тиграми?

- Для того чтобы так получалось и не было проблем с животными, нужно уделять им много времени и постоянно репетировать. Я их очень люблю и целыми днями провожу с ними время в цирке.

- Что привело обычного парня из Харцызска в цирк? Да еще и в такую опасную сферу?

- Моя семья никогда не была связана с цирком. В 1993-м году я вернулся со службы и устроился работать водителем в Донецке. Я возил мясо, колбасы и спиртное. Были очень большие задержки зарплаты. В то время в российском цирке работал мой земляк. Он сказал мне, что в цирке нужны водители - зарплаты высокие и стабильные. Я переехал и начал работать водителем. Переезды в цирке были не часто – примерно раз в месяц, поэтому в свободное время я помогал рабочим по уходу за животными. Так я и втянулся в это дело.

Единственный в мире дрессировщик без обеих ног Виталий Смолянец выступил в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Единственный в мире дрессировщик без обеих ног Виталий Смолянец выступил в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Когда произошла трагедия – вы сразу были настроены на возвращение в цирк?

- В самом начале я требовал эвтаназию. Жена расплакалась. Запашный на меня наорал и сказал: «Ты чего? В тебя все верят и будут помогать!» После этого меня перевезли в Москву. Мне никто даже не позволял думать о том, что я не буду работать в цирке. Мне все долбили одно и то же – говорили, что собирают деньги на хорошие протезы, что я стану на них и вернусь на манеж. Потом пришел генеральный директор Российской государственной цирковой компании и спросил, когда я выйду на работу? Я понял, что меня действительно ждут обратно.

- Команда львиц и тигров тоже вас ждала?

- Три месяца они находились в Брянском цирке. Они ждали. Когда я заехал к ним на коляске, радости - не было предела. Они не забыли меня. Я уже тогда понял, что они меня примут таким, какой я есть.

Единственный в мире дрессировщик без обеих ног Виталий Смолянец выступил в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Единственный в мире дрессировщик без обеих ног Виталий Смолянец выступил в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Тяжело было всему учиться заново?

- Очень. Меня предупредили, что это сложно и больно. Нужно ловить баланс, привыкать и пахать каждый день. У меня было огромное желание не оставаться в коляске и работать. Меня отпустили из больницы девятого мая. Первым делом я поехал не в гостиницу, а в цирк. На протезы я стал первого августа. Все это время я был на коляске и не прекращал проводить время со львами. В сентябре я вышел на первую полноценную репетицию, а спустя три месяца в Ростове-на-Дону я уже показывал аттракцион публике.

- После представления я увидел, как вы подошли к животным и сказали им «спасибо» - это традиция такая?

- За кулисами я с ними разговариваю, как с людьми - они все понимают. После выступления я сказал им, что они молодцы и поблагодарил за работу.

- Во время вашего номера сложилось ощущение, что вы их гипнотизируете. Только посмотрите на львицу, а она уже по взгляду все понимает и идет на трюк.

- Так получилось после трагедии. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда я только стал на протезы, я ходил еще с костылями. Если я руку поднимал, мог и упасть, поэтому переучивал их на кивок головы, на слова и даже на взгляд.

Единственный в мире дрессировщик без обеих ног Виталий Смолянец выступил в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Единственный в мире дрессировщик без обеих ног Виталий Смолянец выступил в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Львы должны бояться дрессировщика или уважать?

- У всех по-разному. У меня с ними дружба, но все равно я лидер. Они меня признали таковым. Я не позволяю им выделываться. Всякое бывало. И раны зашивали даже. И ассистентам иногда доставалась. Это издержки профессии - как у шахтеров. Травмоопасный труд. Но ты все равно возвращаешься снова и снова.

- Зрители встречали вас стоя. Это бывает на многих представлениях?

- Я когда-то говорил себе – если зритель встанет, то можно успокаиваться и заканчивать работу, но зритель начал вставать еще лет восемь назад. С трагедией это никак не связано. Это началось задолго до того, как я оказался без ног.

Единственный в мире дрессировщик без обеих ног Виталий Смолянец выступил в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

У Виталия Смолянца растут двое сыновей, которым невероятно нравится работа их отца. Оба мальчишки любят львов и мечтают продолжить дело папы.

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