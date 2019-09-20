2019-09-20T20:08:51+03:00
Общество

Фура костюмов и договоренности о гастролях: Эдгард Запашный и Максим Никулин приехали на юбилей Донецкого цирка

В следующем году жители столицы Республики могут увидеть программы лучших цирков России
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Донецкий цирк отметил юбилейДонецкий цирк отметил юбилейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Празднование 50-летия донецкого цирка «Космос» начались еще ранним утром. Десятки приглашённых гостей, открытие выставки в краеведческом музее и торжество под куполом цирка – официальное отмечание золотого юбилея затянулось до самого вечера. Уже после цирковые деятели получили возможность посидеть в тесном кругу без пристального наблюдения прессы.

Особенно многие ждали приезда Максима Никулина и Эдгарда Запашного. Сын известного клоуна Советского Союза появился еще в первой половине дня, а вот знаменитый дрессировщик немного задержался – видимо решал юридические вопросы, связанные с проездом в Республику фуры с подарками.

Цирковой деятель посетил торжественными мероприятия в честь 50-летия цирка. Фото: PrimaMedia.ru

Цирковой деятель посетил торжественными мероприятия в честь 50-летия цирка. Фото: PrimaMedia.ru

Большой Московский государственный цирк, генеральным директором которого и является Эдгард Запашный, передал донецкому «Космосу» больше 150 костюмов для выступлений. Их общая стоимость превышает семь миллионов рублей.

Представитель цирковой династии в четвёртом поколении рассказал, что сотрудничал с донецкими коллегами и раньше.

- Ваши артисты регулярно принимают участие в шоу Большого Московского цирка, а во время войны мы передавали в Донецк оборудование для манежа и реквизит для артистов, - рассказал Запашный.

Донецкий цирк отметил юбилей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецкий цирк отметил юбилейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Артист рассказал о планах организовать в Донецке гастроли Большого Московского цирка. Вероятнее всего – они состоятся уже в следующем году.

- Мы хотим привезти представление действительно высокого уровня, чтобы никто не пожалел ни о потраченных деньгах, ни о потраченном времени, — сказал артист.

Эдгард поделился и своими впечатлениями о городе. Больше всего Запашного удивила чистота улиц и качество дорог.

- Мне утром брат прислал видео из центра Сан-Франциско и показал качество дорог и неубранность улиц. У меня сложилось полное ощущение, что сейчас военные действия идут там, а не здесь. Я преклоняюсь перед мужеством местных жителей, которые действительно продолжают жить и делать все, чтобы город существовал. Это вызывает крайнее уважение и низкий поклон, - отметил деятель.

Донецкий цирк отметил юбилей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецкий цирк отметил юбилейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Директор Донецкого цирка Юрий Кукузенко (слева) и Максим Никулин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Директор Донецкого цирка Юрий Кукузенко (слева) и Максим НикулинФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

О планах сотрудничества с донецкими коллегами рассказал и генеральный директор Московского цирка имени Юрия Никулина Максим Никулин.

- У нас есть совместные проекты. Мы рассчитываем на сотрудничество. Очень хочу привезти хорошую программу. Есть ряд сложностей, но все получится. Главное хотеть, а мы действительно хотим, - сказал он.

За время войны в Донбассе Максим Никулин в Донецке впервые. В последний раз он был в здании «Космоса» еще в двухтысячных годах. А в семидесятых часто приезжал в донецкий цирк вместе с отцом, который здесь гастролировал.

- За время моего пребывания в Донецке я увидел немного, но в глаза сразу бросаются следы войны. Есть ощущение тревоги, - поделился Максим Юрьевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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