2019-09-11T18:09:57+03:00
Политика

Украинские военные обстреляли сотрудников МЧС, тушивших пожар: три человека ранены

Спасатели тушили дом в поселке шахты "Трудовская", который загорелся от обстрела ВСУ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Спасать человеческие жизни всегда было рискованно, но в Донбассе это опасно вдвойне.Спасать человеческие жизни всегда было рискованно, но в Донбассе это опасно вдвойне.Фото: Илья Богатиков
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Три сотрудника МЧС ДНР получили ранения различной степени тяжести в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в 15:10 вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка с применением станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили три сотрудника МЧС, которые ликвидировали возгорание, — говорится в заявлении СЦКК.

Ранее сегодня сообщалось, что в поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.

Это не впервые, когда украинские преступники открывают огонь по пожарным и спасателям МЧС, препятствуя их работе. Так, 1 сентября юг ДНР пылал после обстрелов украинской армии. Особенно досталось селу Коминтерново. Здесь горели 9 домов. А боевики ВФУ продолжали стрелять даже когда приехали пожарные, чтобы тушить огонь. По счастливой случайности тогда личный состав не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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