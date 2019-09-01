«От снаряда вспыхнула кабина пожарной автоцистерны»: на юге ДНР под огонь ВСУ попали спасатели, которые тушили дом

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-01T11:53:57+03:00

В массированном обстреле Коминтерново и в пожарах в селе виноваты морские пехотинцы из 36-й бригады ВСУ. Фото: om-saratov.ru

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Вчера юг ДНР пылал после обстрелов украинской армии. Особенно досталось селу Коминтерново. Здесь сгорели 9 домов. Причем боевики ВФУ продолжали стрелять даже когда приехали пожарные, чтобы тушить огонь.

- 31 августа в селе Коминтерново Новоазовского района во время тушения пожара обстрелу подвергся личный состав дежурного караула, - сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР. - В результате обстрела было повреждено лобовое стекло, а также произошло возгорание салона кабины автоцистерны 39-й ГПСЧ из Новоазовска. По счастливой случайности личный состав не пострадал.

В представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что после начавшихся пожаров в Коминтерново удалось договорится с украинской стороной о снижении интенсивности обстрелов ВФУ. Пожарные расчеты МЧС ДНР лишь по истечении шести часов смогли приступить к локализации и тушению очагов возгораний. Однако, несмотря на предоставленные украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности, украинские боевики открыли огонь по пожарному расчету.

В результате массированных обстрелов н.п. Коминтерново зафиксированы повреждения по следующим адресам:

- ул. Черняховского, д. 14 (сгорел дом);

- ул. Победы д. 13 (сгорел дом);

- ул. Победы д. 29 (сгорел дом);

- ул. Кирова, 10 (сгорел дом и хоз. постройки);

- ул. Кирова, 45 (сгорел дом);

- ул. Кирова, 76 (сгорел второй этаж дома);

- пер. Королева, 3 (сгорел дом);

- ул. Ватутина, 5 (сгорел дом);

- ул. Ахматовой, 39 (сгорели хоз. постройки).

Всего же украинские силовики за минувшие сутки 37 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 540 боеприпасов. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Под огнем украинской армии оказались поселок шахты Трудовская и Александровка на западе Донецка, Ясиноватая, горловские поселки шахт имени Гагарина и 6/7, Доломитное, Зайцево и Гольмовский, а также села Ленинское, Коминтерново, Дзержинское и Заиченко на юге ДНР. В результате обстрелов в Республике повреждено и уничтожено 16 домостроений.

Тем временем, сегодня утром – в 07:15 - ВФУ еще раз обстреляли село Коминтерново: выпущено 4 мины калибром 82 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU