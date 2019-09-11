Готовят большую провокацию: Трое беглых чиновников хотят вернуться из Украины в Луганск

В последнее время среди бежавшего в 2014 году на Украину из охваченных войной республик Донбасса чиновничьего люда наблюдается небывалая вспышка ностальгии. Облеченные властью переселенцы стали значительно чаще говорить и писать о намерении скоро вернуться в родные места. И не только они одни.

КАК ДАРИО СРНА ПОЗДРАВИЛ ДОНЧАН С ЮБИЛЕЕМ

25 августа экс-капитан футбольной команды «Шахтер» Дарио Срна в видеообращении поздравил жителей ставшего ему родным Донецка со 150-летием города. И рассказал о своей мечте – увидеться на «Донбасс Арене».

- Уверен, это случится скоро, - сказал Срна, который недавно стал одним из ассистентов нового главного тренера «горняков» Луиша Каштру.

Дончане отреагировали по-разному. Большинство – негативно. Мол, сначала удрали из города, бросили нас под обстрелами. А теперь, как все налаживается, проситесь назад.

- Дарио, мне честно говоря, жаль. Думаю, он искренне говорит дончанам о скорой встрече, - поделилась с «Комсомолкой» болельщица «горняков» с шестидесятилетним стажем Валентина Зимина. – Но если уж так хочет, пусть сам лично и приезжает. Уверена, здесь его никто не обидит. А вот возвращение «Шахтера» в Донецк уже равносильно приходу сюда Украины. Вместе с карательными батальонами. И этого дончане совсем не хотят.

Укропатриоты удрали из Луганска, когда его расстреливала украинская армия. Фото: youtube.com/ПАТРИОТИЧЕСКАЯАССОЦИАЦИЯДОНБАССА

УКРОПАТРИОТЫ ВСПОМНИЛИ ПРО РУССКИЙ ЯЗЫК

Теперь вот и жители столицы другой республики - Луганска отвечают на обращение бежавших земляков. В отличие от политически нейтрального Дарио Срны эти переселенцы – идейные националисты. Более того, двое после отъезда из Луганска устроились чиновниками в структурах власти на подконтрольной Киеву территории Луганщины, а один возглавил канал «UA: Донбасс».

9 сентября директор телеканала «UA: Донбасс» Андрей Шаповалов, депутат Рубежанского горсовета Денис Денищенко и начальник управления молодежи и спорта ЛОВГА (Луганской областной военно-гражданской администрации) Антон Волохов заявили, что едут на День города в Луганск 14 сентября. Одев в футболки с надписью «Луганщина моя UA», укропатриоты записали свое заявление на… русском языке.

- Сколько еще ждать? Пять лет мы оторваны от дома. Это очень много для человеческой жизни. Мы понимаем, что с чего-то надо начинать, — говорит Андрей Шаповалов.

- Мы — луганчане. Хотя, в поисках себя и нового дома мы сменили десятки городов. Я принял решение: этот День города праздновать в Луганске, — рассказывает Волохов.

- Это шестой День города Луганска, который мы пропускаем. Почему? Но мы имеем право. Луганск — он наш, он мой, он твой. Я принял решение: этот День города праздновать в Луганске, — продолжил Денищенко.

Странным образом «заявление трех» появилось буквально на следующий день после того, как луганчане весело отпраздновали День города – как и положено по традиции – во второе воскресенье сентября.

Попасть в родной город троица хочет через полуразрушенный мост в Станице Луганской - единственный переход, который хоть как-то связывает ЛНР и Украину.

МОСТ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Вокруг моста и без того сейчас кипят страсти. После отвода войск стороны конфликта договорились о его ремонте. Но власти Луганской области вместо конкретных дел, согласованных с ЛНР, вывесили на мосту украинские флаги. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал это провокацией. В ответ Республика подняла на своей стороне моста флаги ЛНР. Буквально через день флаги «незалежной» сняли - после «пинка» из Киева.

Теперь вот укропатриоты решили зайти в Луганск другим способом – на волне ностальгии, общей любви к родному городу. Только вот понимание любви у нынешних и бывших луганчан разное.

В 2014 году луганчане ели доширак, приготовленный на кострах. Фото: youtube.com/ПАТРИОТИЧЕСКАЯАССОЦИАЦИЯДОНБАССА

- Мы, луганчане, были здесь, когда ваша армия крушила наш город. В 2014 году мы ели доширак, готовили на кострах, прятались в подвалах. собирали раненых, помогали старикам, которых украинские власти лишили законных пенсий, - сказали в видеообращении члены Патриотической ассоциации Донбасса. - Где вы были в это время? Вы не мужики – вы трусы. Настоящие герои родного края – это те, кто остался в городе и встал на его защиту. Кто под обстрелами лечил раненых. Кто восстанавливал дома. Кто учил и учит детей в школах.

- Луганск – город-Герой, а вы – предатели. Но приезжайте, а мы вас встретим, - заявили в заключение патриоты Республики.

Каким образом встретят, луганчане не сказали. Но можно догадываться, что не цветами.

ИСТИНА ИХ ПОСТУПКА ПЛАВАЕТ НА ПОВЕРХНОСТИ

Тем временем, «трое обычных парней» (так они сами себя назвали) активно подключают к своей инициативе украинские СМИ и намерены написать обращения в адрес ОБСЕ и ООН с призывом «обеспечить соблюдение прав человека». Совершенно очевидно, что раскручивается очередная провокация против властей ЛНР. Но не только.

Если троица «простых парней» приедет в Луганск, ей покажут могилы горожан, убитых украинскими солдатами. Фото: youtube.com/ПАТРИОТИЧЕСКАЯАССОЦИАЦИЯДОНБАССА

По информации украинских СМИ, двое из трех чиновников могут быть уволены в ближайшее время. По банальной причине – властные кабинеты сейчас занимают «слуги народа» президента Зеленского. Ожидается, что управление, возглавляемое Волоховым, будет упразднено, и он потеряет должность. Руководителю Луганского филиала центрального государственного телевидения «UA:Суспильне» Шаповалову также «светит» отставка. И чиновники в спешном порядке занялись самопиаром с прицелом на будущее. Акция может принести им популярность – как раз накануне местных выборов.

Впрочем, если троица действительно хочет мира для жителей родного города, то пусть сначала поедет на позиции украинских войск. В Попасную, к примеру. И поагитирует – чтобы вояки перестали стрелять. И вообще ушли из Донбасса. А потом местные жители сами без львовян, кивлян и днепрян разберутся, как им жить дальше. Но, видимо, у Волохова, Денищенко и Шаповалова кишка тонка на такой мужской поступок.