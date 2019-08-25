2019-08-25T22:20:10+03:00
Политика

«На бывшем «Шахтере» клеймо предателей Донбасса»: соцсети остро отреагировали на поздравление Дарио Срны со 150-летием Донецка

Экс-капитан «Шахтера» продолжает мечтать о скорой встрече с дончанами на «Донбасс Арене» [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Дарио Срна, наверное, в десятый раз за пять лет сказал о скорой встрече. Фото: instagram.comДарио Срна, наверное, в десятый раз за пять лет сказал о скорой встрече. Фото: instagram.com
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От восторга до возмущения – так бурно отреагировали соцсети на поздравление экс-капитана «Шахтера» Дарио Срны.

- Дорогие дончане, дорогие земляки. Хочу вас поздравить с большим праздником, пожелать вам любви, здоровья, счастья и, конечно, мира, - сказал Срна. - Мы уже долго друг без друга, но мы должны жить одной мечтой. Эта мечта – увидеться на «Донбасс Арене». Уверен, это случится скоро. С праздником, дончане, люблю вас.

- Спасибо, капитан! Ждем вас дома, - написал Дмитрий Алехин.

- На бывшем «Шахтере» клеймо предателей Донбасса навсегда теперь в истории останется! Трусы позорные, сбежали за своим трусливым хозяином, - возмутился Олег Осипов.

Дончане бурно отреагировали на обращение Срны. Фото: instagram.com

Дончане бурно отреагировали на обращение Срны. Фото: instagram.com

Между прочим, Дарио Срна стал одним из ассистентов нового главного тренера «горняков» Луиша Каштру. Так что обращение Дарио, как ни крути, исходит от представителя «Шахтера». А здесь у дончан уже проявляются не только личные симпатии к Срне.

- «Шахтер» теперь такой же донецкий, как и львовский, и мариупольский, и харьковский. Только меняет адреса «прописки», как паспорта, - поделилась с «Комсомолкой» болельщица «горняков» с шестидесятилетним стажем Валентина Зимина. – И продолжает выслуживаться перед украинскими нацистами – лишь бы не побили дорогих игроков и тренеров. Дарио, мне честно говоря, жаль. Думаю, он искренне каждый год говорит дончанам о скорой встрече. Но если уж так хочет, пусть сам лично и приезжает. Уверена, здесь его никто не обидит. А вот возвращение «Шахтера» в Донецк уже равносильно приходу сюда Украины. Вместе с карательными батальонами. И этого дончане совсем не хотят.

Поздравление Дарио Срны со 150-летием Донецка.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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