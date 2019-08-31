«В честь Победы накроем стол от аэропорта и до парка Щербакова»: в Донецке презентовали фильм в память о Захарченко «Его Оплот»

Зал кинотеатра «Звездочка» 30 августа был забит битком. Показ фильма военкора Семена Пегова «Его Оплот» памяти Александра Захарченко приурочили к годовщине гибели первого Главы. Публика собралась самая разная – военные, чиновники, журналисты. Удивительно, было много молодежи.

Уникальный показ

- Когда наступают часы испытания, земля рождает таких людей, которых по праву можно назвать народными героями, таковым был Александр Захарченко, - сказал перед показом фильма Глава ДНР Денис Пушилин. - Я бы хотел поблагодарить автора фильма – Семёна, за то, что он взялся за эту работу, и уверен, что кадры этого фильма позволят нам вернуться в прошлое и ощутить присутствие с нами Александра Владимировича.

Показ этот был в чем-то уникальным.

- 3 и 4 сентября состоится показ фильма для широкой публики, но там уже не будет некоторых моментов, которые мы, посовещавшись, решили оставить в предпоказе. Ведь в зале собрались родные и близкие Александра Владимировича, - признался автор фильма и друг Александра Захарченко - Семен Пегов. – Здесь много кадров личных, в чем-то противоречивых, шероховатых. Но в них и есть правда жизни. Я не пытался создать монументальную картину. В фильме скорее мое личное отношение к Бате. И огромная благодарность Наталье Владимировне Захарченко, без которой фильм бы не состоялся. А еще всей команде, которая беззаветно и самоотверженно трудилась над этим фильмом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/729218" frameborder="0"></iframe> Семен Пегов презентовал в Донецке фильм "Его Оплот".Юлия АНДРИЕНКО

Идею такого фильма Семен Пегов вынашивал давно.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Портрет Захарченко привезли из Питера

Перед показом фильма жене Александра Владимировича был вручен его портрет, кисти питерской художницы Светланы Щиблевой. Елена Романенко – руководитель международной волонтерской группы «Москва-Донбасс» лично привезла его в Донецк.

- Этот портрет передала молодая и талантливая художница из Питера Светлана Щиблева. Этот портрет предназначен для будущего музея памяти Александра Захарченко, а пока будет храниться у его вдовы. - рассказала Елена Михайловна. – Сама Наталья Владимировна приняла участие в создании этого портрета. Я попросила ее прислать фото, на которых ей нравится Александр Владимирович. С одного из фото и выполнен этот портрет.

Портрет предназначен для будущего музея памяти Александра Захарченко. Фото: Елены Романенко

На обороте портрета написаны слова: «Глядя в лицо огня, я говорю тревожно: «Можно убить меня. Нас убить невозможно». Слышу, как военные в зале сдержанно произносят: «Похож» и, наверное, это лучшая оценка после сомнительных памятников, где Захарченко выглядит совсем чужим.

- Мы и есть его Оплот, в той или иной степени, каждый на своем месте. Это уже не название батальона, а название народа. Вот вы, я, художник из Питера, создатели этого фильма. Все-все, кто воплощает его идеи дальше, - говорит Елена Михайловна.

Руководитель международной волонтерской группы "Москва-Донбасс" Елена Романенко привезла в Донецк портрет Александра Захарченко.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Не политик, но воин

Фильм создан по воспоминаниям жены, друзей, сослуживцев. Для каждого он был своим Захарченко. Именно благодаря этим свидетельствам вырисовывается цельный образ Главы ДНР – прямой, бесхитростный, смелый, харизматичный. Не риторик, не политик, но воин. Вот это в фильме удалось передать, несомненно.

Настоящим откровением являются кадры, снятые Семеном Пеговым буквально за месяц до гибели Александра Владимировича и еще нигде не транслировавшиеся. А еще страшные кадры боев. Зритель вернется во времена, когда брали аэропорт, разворачивались сражения в Шахтерске, Дебальцево, Иловайске.

Лично для меня самыми тяжелыми кадрами стали воспоминания его жены Натальи Владимировны о событиях того рокового дня, о том, как она узнала о его гибели. Еще час, минуту назад он был жив, полон планов и все. Она звонит на его номер, а когда не дозванивается, мчится в травматологию, бегает по операционным, еще не зная, что стала вдовой. Сложно представить, каково быть рядом с таким человеком, каким был Захарченко. Он покупал ей цветы и тут же мчался на передовую, иногда по несколько дней пропадая в самых горячих точках, оставаясь верным себе.

Фильм оканчивается песней Юлии Чичериной

- Победа для него — это когда была бы освобождена вся его родина, ребята вернулись бы с позиций, когда не останется ни одного фашиста. Он мечтал видеть много детей, мам с колясками, улыбающихся людей, которые не думают, как дожить до зарплаты. Он мечтал, чтобы люди хорошо жили. Особенно те, кто имел смелость никуда не уехать, - вспоминают его сослуживцы и жена. – А еще он мечтал о том, как в честь Победы накроют стол от аэропорта и до парка Щербакова и сядут за этот стол все дончане, помянут погибших. И можно не сомневаться, накрыл бы!

Харизматичный, сильный, открытый - таким его запомнят тысячи. Фото: ДАН

Фильм оканчивается песней Юлии Чичериной «Его Оплот» и финальные кадры зал смотрел стоя в полной тишине. А затем раздались аплодисменты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/729220" frameborder="0"></iframe> Семен Пегов презентовал фильм в память о первом Главе ДНР.Юлия АНДРИЕНКО

- У него и правда украли его победу, но у него пока что не украли всех нас – его Оплот, - последние слова фильма звучат особенно сильно. – И если мы не успели подарить ему победу, пока он ходил вместе с нами по этой земле, это не означает, что мы не можем добыть ее теперь, когда он на небесах. Ведь война продолжается.