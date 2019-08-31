Я следил за семьей погибшего Главы ДНР. Донецкий врач рассказал, как дежурил на похоронах Александра Захарченко

Для меня, врача, волей судьбы ставшего на время сотрудником Администрации Главы ДНР, момент скорби начался позже, чем для других людей. Я узнал о смерти руководителя государства в семь часов вечера, через полтора часа после трагедии, от вернувшейся домой супруги. Первое, что сказал: как погиб?! Настолько невероятной выглядела эта новость. Понимал, что лидер непризнанной во всем мире Республики подвергается опасности, как и то, что меры безопасности предпринимались соответствующие. Знал это, пребывая по долгу службы на соседнем от него этаже.

Невольно вспомнился утренний разговор по работе о вопросе, который лучше решить в понедельник, т.к. идёт подготовка к похоронам. Переспросил, Кобзона? Иосиф Давыдович, наш соотечественник, Герой ДНР, так много сделавший для Донбасса и Республики, ушёл из жизни днём ранее, и Александр Владимирович успел подписать Указ об объявлении траура. Контраст происходящему добавил и рассказ коллеги, которая на днях второй раз за два года работы увидела Первого в столовой в обеденный перерыв. Как и в первый раз, он тепло поздоровался и пожелал «приятного аппетита». Полный жизни и душевности эпизод. Человек, который так себя вёл, вероятно, задумывался о смерти, но не предчувствовал скорую гибель.

Люди не могли сдержать слезФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первоначально участие в панихиде планировалось наряду с другими сотрудниками. В дальнейшем получил распоряжение сопровождать семью погибшего во время траурной церемонии, прибыть нужно было рано утром. Удалось договориться, чтобы раньше сменили с предстоящего в больнице ночного дежурства.

Символично, что заехав в Администрацию за сумкой с медикаментами, обнаружил в кабинете заливаемый водой пол, и вовремя прибывшие ремонтники помогли спасти ситуацию. Возникло чувство, что этот визит, вечером выходного дня, предопределён. На дежурстве поступившая пациентка хлопот не доставила, но с больной, у которой ночью трижды срывался сердечный ритм, пришлось повозиться. Провалившись ненадолго в забытье, привёл себя в порядок и отправился навстречу главному испытанию.

В центре города, перед театром, возле памятника, танка Т-34, освобождавшего Донецк от немецких войск, первые жители собрались до семи утра, что вызвало удивление, но оказалось оправданным шагом, т.к. очередь желающих проститься впоследствии протянулась на километр. Подготовка велась ещё час. В центре гроба прикрепили генеральскую фуражку, рядом с эмблемой воздушно-десантных войск. Появились курсанты военного училища, позже съёмочные группы.

Море людей! Пройти в здание театра смогли не всеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Получил вместе с медсестрой задание следить за родственниками Главы, и включаться в работу по мере необходимости. В холле появились и другие команды медиков, с некоторыми из которых приходилось пересекаться ранее по работе.

Первым пришёл прощаться и.о. Главы Республики. За ним офицер в парадном мундире, которого ранее приходилось видеть в камуфляже в рабочее время. Суровая внешность и растревоженная душа. Видно было, что связывало с усопшим нечто большее, чем просто служба.

Далее появлялись руководители ведущих ведомств, с характерными атрибутами. Многие люди, прощаясь, осеняли себя крестным знамением. Со временем администраторам пришлось торопить даже высокопоставленную очередь, чтобы как можно больше людей успели проститься. В четверть десятого открыли доступ для людей с площади перед театром. В среднем проходило 40 человек в минуту, таким образом, не менее 8 тысяч человек получили возможность прикоснуться к последней обители первого всенародного избранного лидера. Звучали траурные мелодии в исполнении прибывшего оркестра.

Нервы не выдерживали! У родственников. У музыкантов. У публичных людей и простых жителей. Особо резонировал душевный стон, который рвался наружу из груди девяностолетнего старика, соседа Александра Владимировича, знавшего его ещё с детского возраста. Саша! Саша! Как же так?! Почему мне столько лет, и я живу, а тебя уже нет?! Его крик проникал в каждую клетку тела. Наверняка одна из многих камер, бывших в зале, могла запечатлеть чувства на лицах людей. Так сложилось, что помощь родственникам оказывалась или военным медиком из ближайшего окружения или бригадой врачей в униформе. Один раз принял участие, когда на улице обморочное состояние развилось у молодой женщины из числа офицеров.

Запомнился министр, бывший в момент взрыва в роковом кафе недалеко от Главы. Он приехал из больницы с обугленным, до неузнаваемости отёкшим лицом и бросающимися в глаза повязками на руках и голове. Среди делегаций было много знаковых фигур. В результате экстраординарного события в одном месте собрались первый премьер–министр А.Бородай, глава Республики Крым, руководители Южной Осетии и Абхазии, байкеры из «Ночных волков» вместе со своим лидером, писатель Захар Прилепин и многие другие. Председатель Народного Совета неизменно сопровождал делегации. Официальную церемонию продлили, но всё равно, всем желающим невозможно было попасть.

Наталья Поклонская прибыла проститься с Александром ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После завершения первого этапа, выходя на улицу вслед за траурной процессией, я ощутил, какая пропасть между людьми по разную сторону линии разграничения в охваченном гражданской войной регионе. Между теми, кто восстал против государственного переворота в Украине и «другими», деятельными и бездеятельными пособниками неофашизма. Даже те здравомыслящие, которые в конфликте с действующей властью в Киеве, всерьёз рассуждают о нелёгкой судьбе жителей Донбасса, пострадавших как от вооружённых сил Украины, так и мифических «оккупантов», и будь такая возможность, избавились бы от действующего руководства.

Да, возникали критические отзывы, не всё было гладко, но настал момент истины. За открытыми дверями ярко светило солнце и волновалось море людей, с простыми лицами, аплодирующих своему лидеру. Робко, потом громче и громче, сопровождая это словами благодарности. В кинотеатре напротив неслучайным образом бросалась в глаза афиша «Гоголь. Страшная месть». Со временем. Пока, по военной традиции, гроб помещён на лафете орудия. И многотысячное «Спасибо» сопровождает по пути следования, вдоль главной улицы столицы.

Других медиков и бригад скорых в непосредственной близости не было, поэтому представился ближайшей от меня родственнице пожилого возраста. И в дальнейшем, хоть мы и отдалялись в строю, не терял её из вида, равно как и других членов семьи. Всю дорогу, под звуки траурного марша, гроб осыпали цветами.

Не все долетали, и дорога устилалась розами и гвоздиками с чёрными лентами. На финальном отрезке машина проезжала между двух билбордов, со словами Александра Владимировича: «Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо» и «Мы строим справедливое общество свободных и равных людей». Это воспринималось как завещание для оставшихся. Процессия длилась не менее получаса, солнце припекало, но обошлось без медицинских эксцессов.

Возле здания Администрации головная часть колонны отделилась, и появилось время разместиться в транспорте. Неожиданный момент произошёл, когда девочка в чёрном платке, лет десяти, перепутала меня с мамой, и начала что-то рассказывать, взяв за руку. Растерялся, но быстро разобрались в ситуации. В автобус к родственникам не сразу удалось попасть, т.к. охрана не допускала посторонних лиц. Но и здесь вопрос разрешился. Вновь обошлось без медицинских осложнений, при том, что путь был достаточно долгим, и в автобусе было душно. Сказывалась усталость, ненадолго «отключался», но приходя в себя, каждый раз видел одну и ту же картину: вдали от камер и репортёров, вдоль дороги стояли люди и встречали колонну аплодисментами. Не каждому руководителю так суждено завершить свой жизненный путь.

Вдова Наталья ВладимировнаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На кладбище пешая процессия продолжила движение. Сильные мира сего, приехавшие из разных стран, смешались с простыми людьми и шли по пыльной дороге, отдавая дань уважения тому, кто рискнул взвалить на плечи груз ответственности за свободный выбор миллионов людей, бросил вызов истории, реализуя их надежды. Непосредственно у места погребения звучали уже последние прощальные слова. Говорили о том, что враги обессмертили героя, о приверженности выбранному для Республики пути и наказании для тех, кто спланировал убийство.

Представители Кавказа традиционно проявили внимание к супруге и родителям погибшего. Людей было много. Время от времени некоторых выводили в сторону, в тень. Предупредил о возможных последствиях для годовалого мальчика, напомнив отцу, военному, о необходимости головного убора. Всю семью сложно было держать в поле зрения. В один из моментов, когда понадобилась медицинская помощь и возникла проблема со связью, выручила ближайшая бригада медиков, к которым подоспела машина скорой помощи.

Прощание с Александром Захарченко на кладбище Донецкое мореФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вопреки мнению отдельных граждан, спекулировавших на теме закрытых похорон, гроб открывали, для самого близкого круга, когда охрана стала плотным кольцом. Волей судьбы Глава получил смертельное ранение от взрывчатки, которую разместили у входа в здание, над головой. Непосредственно перед погребением в чистом небе появилась большая чёрная птица. Направившись к собравшимся, она покружилась над могилой и улетела в сторону, набирая высоту и испуганно заметавшись, когда грянул залп.

Подумалось: главное, чтобы бы не попали. Обошлось. Постепенно люди расходились. Из приехавших машин выгружали несметное количество цветов и венков, создавших холм у креста. Один за другим, уходили родственники. Большую часть заготовленной для медикаментов воды раздали тем, кто не смог о себе позаботиться. Невольно взгляд сфокусировался на супруге Александра Владимировича.

Ещё в годы учёбы пришла мысль, что женщина необычайно красива при рождении ребёнка, измученная, но возвышенно красивая. В этом случае скорбь одухотворяла лицо. Вспомнились слова одного из выступавших с просьбой не погружаться в горечь утраты до конца, до безумия, чтобы остались силы воплотить то, что было задумано нашим руководителем, первым всенародно избранным.

Прощание с Александром Захарченко на кладбище Донецкое мореФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Наталья Владимировна и исполняющий обязанности Главы, в сопровождении охраны, уходили последними. Вечер давал о себе знать. Стояла мягкая летняя погода. Ненадолго присел на лавочке возле могилы Исаака N., погребённого в далёком 1985г. С фотографии на меня и в сторону свежей могилы смотрели очень добрые глаза. Вскоре специальная машина забрала в город.

Прощание с Александром Захарченко на кладбище Донецкое мореФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Среди обилия плакатов, размещённых вдоль дороги, бросились в глаза те, на которых Александр Владимирович, незадолго до смерти, адресовал поздравление с наступающим Днём освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Главы уже нет, праздника ещё нет. Будущее не определено, но присутствует вера в лучшее. А вера народа, продолженная делом способна на великое - реализовать ту идею, которая зажглась в сердцах миллионов людей, через боль и потери, к новой жизни, достойной и свободной.

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