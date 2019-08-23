Депутат Госдумы Геннадий Онищенко приехал помогать Донбассу

Депутат Государственной Думы России Геннадий Онищенко не редкий гость в Донецкой Народной Республике. Он всячески поддерживает жителей воюющего Донбасса и помогает молодому государству в сфере образования и здравоохранения.

Сегодня Геннадий Онищенко посетил открытия мемориальных досок Иосифу Кобзону и Тамаре Миансаровой и провел несколько рабочих встреч. «Комсомолка» побеседовала с депутатом в перерыве между поездками.

- Каково было присутствовать на открытие памятной доски Иосифу Кобзону?

- Иосиф Давыдович – это мой друг. С ним мы по-человечески дружили. У нас есть общая биография. Мы сопричастны с Донбассом – с этим великим, мужественным и очень самобытным крем. Мне всегда импонировала его искренность и его желание помочь. Будучи депутатом, он оставил о себе очень хорошую память. Кто бы к нему не обратился, неважно знакомый человек или нет, он всегда помогал. Эта была его черта, которую он вынес из его трудного детства и особого мира Донбасса. Это очень сложный, но очень добрый край.

- Когда он возвращался из Донбасса во время войны, он рассказывал вам о своих поездках и переживаниях?

- Конечно. Но он был сильным мужчиной. Он не показывал все свои эмоции. Он держал все в себе – может, поэтому он так рано и ушел. То, что он сюда ездил в это время – это уже говорит о том, что он не собирался никуда отходить. Песенная культура Кобзона – это национальный, политический и патриотический кладезь советского и русского народа. То, что он пел до последнего, было объединительным мотивом, который когда-то все равно вернет все на свои места.

Геннадий Онищенко и мэр Донецка Алексей КулемзинФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Сейчас у вас были переговоры с ректором Донецкого национальным университетом?

- Работа в сфере образования ведется. Идет аккредитация донецких вузов. К тому же, вы знаете, что этот процесс не стоит на месте. Еще сегодня будет Ученый совет. Я буду выступать там с докладом о тех проблемах, которые мы видим в России. Утром я встречался с Министром здравоохранения Республики – мы обсудили с ним комплекс мероприятий, связанных с тем, что вчера появилось сообщение, что в Авдеевке зарегистрирован случай чумы среди солдат противостоящих армии Донецкой Народной Республики. Обсудили меры, которые нужно предпринять.

Депутат приехал накануне Дня города Донецка и Дня шахтераФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Хоть бы сюда все это не перешло.

- Война всегда сопровождалась инфекционными заболеваниями. Поэтому мы еще будем обсуждать этот вопрос. Придет помощь. Когда я ехал сюда, я уже разговаривал с ростовчанами. Помощь будет и все будет нормально.

- В позапрошлый приезд вы говорили о восстановлении «Юности» в Донецке.

- Работа ведется. Никто ни от чего не отказывался. Сегодня я буду встречаться с человеком, который курирует это направление. Это не разовое решение. Речь же идет о полной реконструкции. Все будет.

Геннадий Онищенко в 1973 году окончил санитарно-гигиенический факультет Донецкого государственного медицинского института. Жителей Донбасса он считает своими земляками – и это взаимно.

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