В Донецке на здании «Донбасс Оперы» открыли мемориальную доску своему земляку Иосифу Кобзону

Люди начинают собираться возле театра оперы и балета задолго до запланированного начала открытия мемориальной доски Кобзону. Из колонок звучат песни в исполнении Иосифа Давыдовича. От этого по телу проходит дрожь, у многих на глазах наворачиваются слезы.

- Первый День города и первый День шахтера без Кобзона, - говорит мужчина из толпы.

- А такое ощущение, будто он рядом с нами. Как будто стоим сейчас в очереди за пригласительными на его концерт, - подхватывает женщина в темных очках. - А вечером он будет радовать нас своими песнями – как всегда. Не верится до сих пор, что всего этого уже никогда не будет.

В Донецке на здании «Донбасс Оперы» открыли мемориальную доску своему земляку Иосифу КобзонуФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Вадим Писарев дружил с Иосифом ДавыдовичемФото: Никита МАКАРЕНКОВ

К зданию театра начинают съезжаться чиновники и культурные деятели. Многие знали Кобзона лично. Замечаю Вадима Писарева – с ним Иосиф Давыдович дружил много лет. Подъезжает и глава города Алексей Кулемзин. Следом за ним – депутат Государственной Думы России Геннадий Онищенко. Все обмениваются рукопожатиями и любопытствуют на доску, которая укрыта красной тканью.

- Это символичное место для нашей встречи, - говорит Алексей Валерьевич. Неоднократно Иосиф Давыдович выступал на сцене этого театра, поддерживая нас в самые трудные минуты жизни. Он с честью и достоинством носил две звезды – Героя России и Героя Донецкой Народной Республики. Нет на нашей земле человека, который бы не называл Иосифа Давыдовича – «наш Кобзон». И он всегда отвечал взаимностью. Девизом его жизни была легендарная песня в его исполнении «Я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно» - мы должны брать с этого пример. Мы гордимся нашим великим земляком и будем всегда его помнить.

В Донецке на здании «Донбасс Оперы» открыли мемориальную доску своему земляку Иосифу КобзонуФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Донецку - 150!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Теплые слова о Кобзоне говорит и Геннадий Онищенко. Депутат Государственной Думы часто приезжает в Донбасс и всячески поддерживает людей в тяжелое время. Продолжает дело Кобзона.

- Наш земляк это не перечисление великих званий и громких имен – это великое явление в русской культуре. Иосиф Давыдович был патриотом многонациональной семьи народов, живущих в Российской Федерации. Он был энциклопедистом с точки зрения знания песен. С особым душевным настроем он пел песни о Донбассе. Иосифа Давыдовича нет в физическом мире, но он всегда с нами. Его бодрый и уверенный голос в наших головах. Пока бы будем помнить его песни, он будет помогать нам.

В Донецке на здании «Донбасс Оперы» открыли мемориальную доску своему земляку Иосифу КобзонуФото: Никита МАКАРЕНКОВ

В Донецке на здании «Донбасс Оперы» открыли мемориальную доску своему земляку Иосифу КобзонуФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Когда с мемориальной доски сняли красную ткань, перед дончанами появился портрет молодого Кобзона. Рядом – автограф Народного артиста, его главные звания, года жизни и портрет. Внизу надпись – «Многократно выступал перед жителями Донбасса на сцене Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко»

Перед открытием мемориальной доски председатель правления региональной общественной организации «Землячество Донбассовцев» Москвы Петр Акаемов зачитал послание народу Донбасса от вдовы Иосифа Кобзона Нелли.

В Донецке на здании «Донбасс Оперы» открыли мемориальную доску своему земляку Иосифу КобзонуФото: Никита МАКАРЕНКОВ

«Уважаемый Алексей Валерьевич! Дорогие жители города Донецка! Искренне поздравляю вас со 150-летием города-героя Донецка, а также с Днем шахтера!

Я знаю, что сегодня по инициативе «Землячества Донбассовцев» в Москве и при поддержке администрации города Донецка на здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко будет установлена памятная доска Иосифу Давыдовичу Кобзону. Прошел год как не стало Иосифа Давыдовича, но он продолжает жить в своих песнях, книгах, воспоминаниях, в памяти своих детей, внуков, родных и друзей.

Иосиф Давыдович – ваш земляк. Родился в городе Часов Яр. Потом были Славянск – там он встретил День Победы, Крамоторск – там он пошел в школу, но больше всего он бывал и выступал в вашем городе – Донецке, который очень любил. Он всегда с восхищением говорил о нем, с большой радостью возвращался сюда вновь и вновь. Шахтерский край был дорог для Иосифа Давыдовича с детства. Наверное, не случайно он поступил и окончил горный техникум. Потом работал в Никитовке и Горловке.

В Донецке на здании «Донбасс Оперы» открыли мемориальную доску своему земляку Иосифу КобзонуФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Когда приезжал на День города и День шахтера в Донецк, Иосиф Давыдович часто вместе с шахтерами шахты имени Засядько отмечал этот праздник. Он уважал горняков, считал, что их труд – самый опасный и самый тяжелый.

Иосиф Давыдович очень переживал, когда на его родную землю пришла беда. Он всегда говорил, что происходящее сейчас на Украине – это жуткая трагедия, которую нужно срочно остановить.

В Донецке были тысячи поклонников его таланта, его песен, его гражданской позиции. Самые важные концерты почти всегда проходили на сцене донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко. Открытие памятной доски в Донецке Иосифу Давыдовичу Кобзону – это свидетельство большой любви к своему земляку, а значит, что его песни будут звучать в вашем городе и будут жить в ваших добрых донецких сердцах.

Дорогие жители Донецка, уважаемый Алексей Валерьевич и «Землячество Донбассовцев» в Москве – спасибо вам за память об Иосифе Давыдовиче Кобзоне! С уважением и признательностью президент культурного фонда «Кобзон» и Заслуженный работник культуры Нинель Михайловна Кобзон»

На здании донецкой филармонии была открыта мемориальная доска известной советской исполнительнице Тамаре МиансаровойФото: Никита МАКАРЕНКОВ

На здании донецкой филармонии была открыта мемориальная доска известной советской исполнительнице Тамаре МиансаровойФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Также в этот же день на здании донецкой филармонии была открыта мемориальная доска известной советской исполнительнице Тамаре Миансаровой. В донецкой филармонии она проработала двенадцать лет – с 1968 года по 1979 год.

На здании донецкой филармонии была открыта мемориальная доска известной советской исполнительнице Тамаре МиансаровойФото: Никита МАКАРЕНКОВ