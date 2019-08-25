В Донбассе угольные «генералы» украли полмиллиарда гривен

Сегодня шахтеры Донбасса так и не застучали касками перед офисом президента Украины Владимира Зеленского. Хотя еще неделю назад такой сценарий был весьма вероятен. Горняки, возмущенные большими задержками по зарплате, готовы были поехать на свой праздник в Киев. Но руководству незалежной удалось частично погасить накал страстей.

- Шахтеры начали получать деньги на свои карты, - сообщил накануне Дня шахтера губернатор Донецкой области Павел Кириленко. – Из различных источников на государственные угледобывающие предприятия области поступили 227 млн грн. Эти деньги позволили сократить задолженность по зарплате на 61%, а на шахтах Южнодонбасская №1 и №3 в Угледаре задолженность перед горняками погашена полностью.

Впрочем, глава обладминистрации вынужден был признать, что ситуация остается достаточно сложной. Задолженность на госшахтах еще составляет 144 млн грн. Основной долг перед шахтерами «Селидовугля» – более 102 млн грн.

На этом фоне Служба безопасности Украины сообщила о масштабных хищениях среди руководства государственных угольных шахт – на целых 500 миллионов гривен (1 миллиард 250 миллионов рублей). Как раз на тех предприятиях, где немалые долги перед горняками.

- В течение 2016 – 2019 годов должностные лица ОАО «Лисичанскуголь», ГП «Мирноградуголь» (бывшее ГП «Красноармейскуголь»), ГП «Шахта Южнодонбасская №3 имени М.С. Сургая», ГП «Первомайскуголь», ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1» организовали схему хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок, - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

На складах шахт вместо новенького оборудования – ржавые трубы. Фото: Пресс-центр СБУ

Как отмечается, руководство «прописывало» условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей – подконтрольных фирм-прокладок. На самом же деле оборудование не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось. Тем самым не только снижалась эффективность работы предприятий, но и создавалась угроза жизни и здоровью работников.

- Перечисленные же 500 млн грн с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки, - отметили в СБУ. - Сейчас проходят обыски и ряд других следственных действий для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

- Директора шахт в Донбассе еще со времен царя Гороха имели хорошую «копеечку» от махинаций с оборудованием, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Возникает другой вопрос: почему СБУ только сейчас обнародовала информацию, о которой им известно не один год? Ждали, когда украдут полмиллиарда? Или смены в руководстве страны? Зеленскому сейчас как нельзя кстати пришлось это расследование о хищениях. Бастующие в Киеве шахтеры во время празднования Дня незалежности президенту не нужны.

Политолог также сомневается, что расследование будет полноценным.

- Генеральных директоров на скамью подсудимых не посадят, спишут на их замов – в лучшем случае. К тому же львиную долю из украденных денег получали так называемые смотрящие. Не исключено, что вся затея с привлечением СБУ нацелена на смену этих смотрящих. А на оборудовании наживаться в дальнейшем будут другие люди, - считает Кузьменко.