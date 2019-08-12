Навстречу празднику: горняки Донбасса собираются пикетировать офис Зеленского

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-12T10:46:49+03:00

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Президент незалежной Владимир Зеленский через пару недель может увидеть под окнами своего кабинета в Киеве стучащих касками горняков из Донбасса. Председатель первички НПГУ шахты 1/3 «Новогродовская» Сергей Павлов сообщил, что шахтеры готовы приехать в столицу 25 августа, в день их профессионального праздника Дня шахтера. И провести пикетирование под стенами Офиса президента и других правительственных учреждений с требованием выплаты задолженности по заработное плате. На 1 августа долги перед горняками госпредриятий превысили 1 миллиард гривен.

Акции протеста в Донбассе нарастают. 5 августа около ста горняков шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» прошли пешим ходом из Горняка в Селидово. А 8 и 9 августа шахтеры перекрыли трассу Покровск-Курахово.

Тем временем, готовы начать забастовку работники одного из самых крупных угольных предприятий - шахтоуправления «Южнодонбасское №1». Об этом сообщает Независимый профсоюз горняков Украины.

- На 8 августа ГП «Госуглепоставка» задолжало шахтоуправлению 188,3 млн грн. Это привело к тому, что «Южнодонбасское №1» практически не может осуществлять производственную деятельность, поскольку не имеет средств на закупку нужных материалов, оборудования, запчастей и прочего, не в состоянии рассчитываться за электроэнергию и своевременно выплачивать заработную плату труженикам. Сейчас задолженность по заработной плате составляет 57,3 млн грн., – говорится в сообщении.

Ситуация провоцирует шахтеров на неконтролируемые протестные действия и стихийные забастовки в непосредственной близости от линии фронта. Профсоюзные организации шахтоуправления обратились с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

ИСТОЧНИК KP.RU