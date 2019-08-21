Жителей ДНР во время переписи населения спросят, откуда у них средства к существованию

- Прочитала в «Комсомолке» разъяснение управления статистики о процедуре переписи, - написала нам дончанка Татьяна Веселова. – Хотелось бы также заранее узнать, на какие вопросы мне и членам моей семьи придется отвечать?

В пресс-службе Министерства экономического развития ДНР рассказали «КП», что Главным управлением статистики утверждена форма переписного листа, которая будет использоваться переписчиками во время республиканской переписи населения 2019 года.

ВОПРОСЫ ОБЪЕДИНЕНЫ В РАЗДЕЛЫ

Переписной лист содержит 25 вопросов, которые объединены в разделы:

— пол;

— дата рождения;

— место рождения;

— состояние в браке;

— гражданство;

— национальная принадлежность;

— образование и обучение;

— владение языками;

— источники средств к существованию;

— занятость и безработица;

— миграция;

— для женщин – о числе рожденных детей и дате рождения первого ребенка.

- Прежде чем перейти к вопросам, переписчик попросит перечислить всех, кто постоянно живет в вашем домохозяйстве или на момент учета населения с 0 часов 1 октября 2019 года. Сначала записывается первый член семьи, а потом остальные – с пояснением, кем они приходятся записанному первым, - отметили в ведомстве.

Следующие вопросы не должны вызвать затруднений: пол, дата рождения и возраст, место рождения, гражданство.

А вот вопрос о состоянии в браке подразумевает не только юридическое состояние (официально зарегистрированный брак), но и фактическое состояние. Также здесь разделены понятия «разведен официально» и «разошелся» для получения информации о числе фактически распавшихся браков и официально расторгнутых.

О НАЦИОНАЛЬНОСТИ МОЖНО НЕ ОТВЕЧАТЬ

В вопросе о национальности предполагается получение ответа по самоопределению опрашиваемого. Предусмотрен и вариант – «отказ от ответа».

В раздел «Образование и обучение», помимо уровней полученного образования, включены варианты ответа о таких ступенях высшего образования, как бакалавр и магистр. Также введен вопрос о наличии ученой степени. Те, кто не имеет никакого образования, ответят на вопрос: «Умеете ли вы читать и писать?».

В блоке «Владение языками» опрашиваемый ответит на вопрос о владении русским языком, иными языками. Предусмотрена отметка о владении языком жестов.

- Кроме того, переписной лист содержит вопросы об источниках средств к существованию, - рассказали в министерстве. - Это может быть трудовая деятельность, включая работу по совместительству, личное подсобное хозяйство. Получение пенсии, стипендии, пособия, дивидендов, алиментов, дохода от патентов и авторских прав, сдачи в аренду имущества. Нахождение на иждивении и наличие сбережений. Или иной источник средств существования. Все источники необходимо указать, но нужно также отметить тот, который вы считаете основным.

Эмблема Республиканской переписи населения 2019 года. Фото: smdnr.ru

ПРО РАБОТУ СПРОСЯТ ДЕТАЛЬНО

В разделе «Занятость и безработица» у вас спросят о наличии работы за неделю до переписи, в частности – с 24 по 30 сентября. У тех, кто работает, уточняют: являются они наемными работниками или хозяевами собственного дела. У последних поинтересуются, привлекают ли они наемных работников. Также для трудоустроенных предполагается вопрос о наличии в этот период второй работы.

Безработные, которые искали работу в течение последнего месяца, ответят на вопрос, смогли бы они приступить к ней в ближайшие две недели, если бы появилось подходящее предложение. Тем, кто не искал работу в течение последнего месяца, необходимо указать, по каким причинам.

Кроме того, переписчик поинтересуется, как далеко находится ваша работа – в том ли населенном пункте, где вы проживаете. В противном случае необходимо указать наименование города, района, области иностранного государства, где опрашиваемый трудоустроен.

В разделе «Миграция» респонденту необходимо ответить на вопрос: «С какого года вы непрерывно проживаете в этом населенном пункте?», «Где вы проживали в октябре 2018 года?».

Последний блок вопросов относится только к женщинам в возрасте 15 лет и старше – о числе детей и о дате рождения первого ребенка. Эти данные важны определения тенденций в демографической сфере.

ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ МОЖНО И НА СТАЦИОНАРНОМ УЧАСТКЕ

- Для удобства граждан, желающих принять участие в переписи населения, предусмотрена возможность прохождения переписи на стационарных участках, адреса которых можно будет уточнить на сайте Главного управления статистики ДНР по адресу: info@stat.govdnr.ru после окончания работ по делению территории каждого населенного пункта, района на переписные, инструкторские и счетные участки.

Напомним, что начальник Главного управления статистики ДНР Галина Скобцова рассказала о том, какие должны быть у переписчика документы.

Фамилии, имена и отчества в переписном листе не указываются. В то же время переписчик попросит назвать ФИО, чтобы внести в отдельный список лиц, подлежащих переписи в данном помещении. При этом человеку никаких документов предъявлять не нужно. Ответы за малолетних детей будут давать их родители. Перечитывать переписной лист и ставить в нем свою подпись не нужно.

Также никто не вправе принуждать и наказывать человека за нежелание участвовать в переписи населения или отвечать на отдельные вопросы.