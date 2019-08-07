Что должны знать жители ДНР о переписи населения

Начальник Главного управления статистики ДНР Галина Скобцова рассказала об особенностях проведения процедуры переписи, о которых должен знать каждый житель Республики. Об этом сообщает пресс-служба Правительства ДНР.

- В проведении и обработке данных переписи населения будут задействованы 9,1 тысячи человек, из них 7,1 тысячи – переписчики, - объяснила руководитель Главстата. - У переписчика должны быть удостоверение, значок, специальный портфель с эмблемой Республиканской переписи населения 2019 года.

Войдя в помещение, переписчик обязан показать удостоверение. Оно действительно при предъявлении паспорта. В случае сомнений можно позвонить на горячую линию, где подтвердят фамилию переписчика, который пришел к вам в дом.

Переписчик обязан отмечать на бланках переписных листов исключительно те ответы, которые дали участники переписи. При этом ответы за малолетних детей будут давать их родители. Не допускается искаженная запись ответов и самозаполнение листов населением. В случае необходимости переписчик может пояснить вопрос.

Фамилии, имена и отчества в переписном листе не указываются. В то же время переписчик попросит назвать ФИО, чтобы внести в отдельный список лиц, подлежащих переписи в данном помещении. При этом человеку никаких документов предъявлять не нужно. Также перечитывать самому переписной лист и ставить в них свою подпись не нужно. Переписчик обязан не разглашать полученные персональные данные жителей.

По словам Скобцевой, никто не вправе принуждать и наказывать человека за нежелание участвовать в переписи населения или отвечать на отдельные вопросы. При опросе людей в каждом помещении переписчик обязан выяснить, нет ли у опрашиваемых другого места жительства. Если есть, то опрашиваемый должен определить, где он будет переписываться. Всем лицам, имеющим не одно место жительства, при заполнении на них переписных документов выдается справка о прохождении переписи для предъявления ее в случае необходимости переписчику по другому месту жительства.

Если граждане по каким-либо причинам не желают принимать переписчика у себя дома, то можно ответить на вопросы непосредственно в помещении стационарного участка. Информация о стационарных участках появится после деления территории каждого населенного пункта на участки.