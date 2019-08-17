2019-08-17T11:18:54+03:00
Политика

Зачем Киев затеял строительство обходного моста у Станицы Луганской в Донбассе

В Луганске считают, что украинские власти специально затягивают ремонт разрушенного моста через Северский Донец
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пожилые люди с трудом преодолевают «полосу препятствий» из деревянных лестниц, установленных на разрушенном мосту через реку Северский Донец. Фото: lug-info.comПожилые люди с трудом преодолевают «полосу препятствий» из деревянных лестниц, установленных на разрушенном мосту через реку Северский Донец. Фото: lug-info.com
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Намеченный Киевом ремонт моста в Станице Луганской затягивается. Это вынужден был признать недавно назначенный губернатор Луганской области Виталий Комарницкий.

- Сейчас нет проекта ремонта моста через Северский Донец. Работы по разработке продолжаются. Для удобства граждан на время ремонта планируется сделать временный обходной мост, - в четверг заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА).

О сроках выполнения работ глава подконтрольной Киеву Луганщины сообщил, что примерно в течение 2,5 месяцев будет завершена первая из двух очередей.

В ЛНР отреагировали на это высказывание украинского губернатора.

- Украинская сторона, предлагая построить обходной мост у Станицы Луганской, затягивает восстановление разрушенного пролета Станичного моста, - считает начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - В очередной раз заявлено о продлении сроков проведения работ по обследованию и очистке от взрывоопасных предметов территории в районе КПВВ (контрольного пункта въезда-выезда) «Станица Луганская», на этот раз на месяц.

Осадчий добавил, что главной задачей украинских чиновников является максимальное затягивание сроков с целью оправдания хищения денег, выделенных Международным Комитетом Красного Креста на ремонт моста.

- Народная милиция ЛНР призывает международные организации прекратить этот цирк и заставить украинских коррупционеров выполнить взятые на себя обязательства по восстановлению моста, - отметил начальник пресс-службы УНМ ЛНР.

Он сообщил, что на прошедшей неделе МЧС Республики завершили все необходимые работы для скорейшего восстановления моста через реку Северский Донец. Местность очищена от взрывоопасных предметов, проведена вырубка деревьев и дополнительная проверка периметра.

- Специалисты МЧС ЛНР показали всему миру, что для подготовки к ремонту моста достаточно двух недель, а не месяцев, о которых заявляют коррумпированные украинские чиновники, - сказал Осадчий.

Кстати, благодаря завершению работ по разминированию, сегодня, 17 августа, КПВВ «Станица Луганская» работает в прежнем режиме - с 06.00 до 20.00.

Начальник пресс-службы уточнил, что постоянный мониторинг процесса разминирования местности осуществляли представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Тем временем, в районе разрушенного моста через реку Северский Донец появился 8-местный электромобиль. Он перевозит пожилых людей, беременных женщин и инвалидов. Транспорт предоставлен Агентством ООН по делам беженцев в Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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