В пункте пропуска «Станица Луганская» появился электромобиль - подарок ООН
Новый вид транспорта появился 16 августа в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Электромобиль курсирует от КПВВ до разрушенного моста через реку Северский Донец. Миниавтобус привезли в район линии разграничения в Донбассе благодаря Агентству ООН по делам беженцев в Украине. Пресс-секретарь этой организации Хуго Райхенбергер на своей странице в Twitter сообщил, что электромобиль запущен для перевозки пожилых людей, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями, которые пересекают пешеходный КПВВ «Станица Луганская».
Ранее по этому маршруту длиной 800 метров организовали рейсы специализированного автобуса для пожилых людей и инвалидов. Теперь добавился электромобиль, рассчитанный на восемь мест. Планируется приобрести еще один такой электромобиль.
Кстати, сегодня, 17 августа, КПВВ «Станица Луганская» работает в прежнем режиме - с 06.00 до 20.00. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Транспорт перевозит пожилых людей, беременных женщин и инвалидов. Фото: twitter.com/hugoreichenb
ИСТОЧНИК KP.RU