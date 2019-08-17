В пункте пропуска «Станица Луганская» появился электромобиль - подарок ООН

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-17T10:36:18+03:00

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Новый вид транспорта появился 16 августа в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Электромобиль курсирует от КПВВ до разрушенного моста через реку Северский Донец. Миниавтобус привезли в район линии разграничения в Донбассе благодаря Агентству ООН по делам беженцев в Украине. Пресс-секретарь этой организации Хуго Райхенбергер на своей странице в Twitter сообщил, что электромобиль запущен для перевозки пожилых людей, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями, которые пересекают пешеходный КПВВ «Станица Луганская».

Ранее по этому маршруту длиной 800 метров организовали рейсы специализированного автобуса для пожилых людей и инвалидов. Теперь добавился электромобиль, рассчитанный на восемь мест. Планируется приобрести еще один такой электромобиль.

Кстати, сегодня, 17 августа, КПВВ «Станица Луганская» работает в прежнем режиме - с 06.00 до 20.00. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Транспорт перевозит пожилых людей, беременных женщин и инвалидов. Фото: twitter.com/hugoreichenb

ИСТОЧНИК KP.RU