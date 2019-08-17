2019-08-17T10:36:18+03:00
Политика

В пункте пропуска «Станица Луганская» появился электромобиль - подарок ООН

Транспорт перевозит пожилых людей, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В электромобиль вмещаются восемь человек. Фото: twitter.com/hugoreichenbВ электромобиль вмещаются восемь человек. Фото: twitter.com/hugoreichenb
Изменить размер текста:

Новый вид транспорта появился 16 августа в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Электромобиль курсирует от КПВВ до разрушенного моста через реку Северский Донец. Миниавтобус привезли в район линии разграничения в Донбассе благодаря Агентству ООН по делам беженцев в Украине. Пресс-секретарь этой организации Хуго Райхенбергер на своей странице в Twitter сообщил, что электромобиль запущен для перевозки пожилых людей, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями, которые пересекают пешеходный КПВВ «Станица Луганская».

Ранее по этому маршруту длиной 800 метров организовали рейсы специализированного автобуса для пожилых людей и инвалидов. Теперь добавился электромобиль, рассчитанный на восемь мест. Планируется приобрести еще один такой электромобиль.

Кстати, сегодня, 17 августа, КПВВ «Станица Луганская» работает в прежнем режиме - с 06.00 до 20.00. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Транспорт перевозит пожилых людей, беременных женщин и инвалидов. Фото: twitter.com/hugoreichenb

Транспорт перевозит пожилых людей, беременных женщин и инвалидов. Фото: twitter.com/hugoreichenb

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские военные выпустили десятки мин и гранат по окраинам Горловки и югу ДНР
ВСУ утром обстреляли из минометов Зайцево под Горловкой – поврежден дом, сгорела кухня
В музее Краснодона «Молодая гвардия» открылась выставка к пятилетию войны в Донбассе
Ко Дню шахтера: в Донецке, Макеевке и Торезе сегодня пройдут предпраздничные ярмарки
Погода на день в Луганске: 17 августа будет гроза, сильный дождь с порывистым ветром
Погода на день в Донецке: 17 августа возможна гроза, до +27
ВСУ разместили на линии соприкосновения танки, зенитки и артиллерию
На Светлодарской дуге в Донбассе ожидается нашествие украинских диверсантов
11 украинских диверсантов пытались проникнуть на территорию ДНР
В Донецке установят памятную доску Иосифу Кобзону
Басурин: За неделю Украина усилила ведение огня по жилым районам ДНР
Украинские солдаты украли у жителя Счастья в Донбассе мёд и сожгли пасеку
В вузах ЛНР добавили 600 бюджетных мест
Задержан виновник ДТП в Донецке, в котором погибли четыре человека, из них двое детей
Жителя ЛНР приговорили к 12 годам заключения за шпионаж в пользу СБУ
Киев разместил запрещенную технику около ДФС
За сутки ВСУ восемь раз обстреляли ДНР
Украина усилила обстрелы ЛНР
Мирный житель Зайцево получил ранения в результате украинского обстрела
Почему украинские десантники отравились грибами и ягодами
В ДНР ужесточат наказания за вождение в нетрезвом виде
Дарья Морозова осудила применение украинскими вояками в Донбассе ударных беспилотников
Украинские силовики разместили бронетехнику у жилого дома в Попасной